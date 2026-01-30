Mới nhất
Món miến xào làm theo công thức này cực ngon, cả nhà ai cũng mê!

Thứ sáu, 16:45 30/01/2026 | Ăn
Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan
Thỉnh thoảng bạn hãy đổi vị cho cả gia đình với món miến xào thịt chim bồ câu thơm ngon này nhé!

Miến xào là một món ăn vô cùng quen thuộc với chúng ta. Món ăn này làm đơn giản và có nhiều biến tấu ngon miệng tuỳ thuộc vào nguyên liệu chúng ta sử dụng. Đây cùng là một món ăn vô cùng bổ dưỡng, thơm ngon dành cho cả gia đình cùng thưởng thức, làm phong phú cho bữa ăn hằng ngày. Hôm nay chúng tôi giới thiệu với các bạn một công thức làm miến xào thơm ngon. Nguyên liệu để làm món miến xào hôm nay sẽ sử dụng thịt chim bồ câu. 

Chuẩn bị nguyên liệu làm món miến xào thịt chim bồ câu

1 con chim bồ câu, 200 gr miến dong, 1/2 củ cà rốt, 10 tai nấm hương, 3 tai mộc nhĩ, một ít rau răm, hành lá thái nhỏ, muối, hạt nêm, hạt tiêu, dầu hào, dầu ăn.

Cách làm món miến xào thịt chim bồ câu

Bước 1: Miến dong bạn rửa sạch sau đó cho vào chậu nước, ngâm khoảng 30 phút để miến mềm. Sau đó vớt miến ra, để ráo. Thịt chim bồ câu sau khi mua về thì rửa sạch, lọc xương rồi băm nhỏ. Mộc nhĩ và nấm hương ngâm đến khi nở mềm rồi rửa sạch, sau đó thái sợi. Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch sau đó bào sợi.

Món miến xào làm theo công thức này cực ngon, cả nhà ai cũng mê!- Ảnh 1.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, đun nóng. Sau đó cho một chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng thì thêm gốc hành lá thái nhỏ vào xào cho đến khi dậy mùi thơm. Tiếp theo cho thịt chim bồ câu đã băm nhỏ vào đảo đều đến khi tơi. Nêm thêm chút muối, bột nêm cho thịt ngấm gia vị.

Món miến xào làm theo công thức này cực ngon, cả nhà ai cũng mê!- Ảnh 2.

Bước 3: Tiếp đó, bạn thêm mộc nhĩ, nấm hương, cà rốt vào đảo chung cùng thịt chim bồ câu.

Món miến xào làm theo công thức này cực ngon, cả nhà ai cũng mê!- Ảnh 3.

Bước 4: Miến sau đã ngâm mềm, ráo nước bạn dùng kéo cắt thành các đoạn ngắn sau đó trộn với chút dầu ăn để miến tơi khi xào. Sau đó cho miến vào chảo thịt chim bồ câu rồi xào chung cùng các nguyên liệu.

Món miến xào làm theo công thức này cực ngon, cả nhà ai cũng mê!- Ảnh 4.

Bước 5: Nêm thêm chút dầu hào, hạt tiêu rồi đảo đều cho đến khi miến chín mềm.

Món miến xào làm theo công thức này cực ngon, cả nhà ai cũng mê!- Ảnh 5.

Bước 6: Cuối cùng thêm hành lá và rau răm thái nhỏ vào chảo, đảo đều rồi tắt bếp.

Món miến xào làm theo công thức này cực ngon, cả nhà ai cũng mê!- Ảnh 6.

Thành phẩm món miến xào thịt chim bồ câu

Thịt chim bồ câu là loại thịt giàu dinh dưỡng, không chỉ ngon miệng mà còn rất tốt cho sức khỏe của trẻ nhỏ. Mặt khác món ăn cũng rất thích hợp cho những người đang thực hiện chế độ ăn kiêng, giảm cân. Từng sợi miến mềm mướt dai ngon, thịt chim bồ câu thấm gia vị ngọt đậm đà. Cách chế biến và nguyên liệu lại khá quen thuộc. Vì vậy, bạn hãy thường xuyên đổi vị cho bữa ăn gia đình mình với món miến xào thịt chim bồ câu này nhé!

Món miến xào làm theo công thức này cực ngon, cả nhà ai cũng mê!- Ảnh 7.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món miến xào thịt chim bồ câu! 
