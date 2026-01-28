Loại gạo được ưa chuộng cho bữa cơm Tết ngon hoàn hảo
GĐXH - Trong những ngày gần Tết Nguyên đán, việc lựa chọn loại gạo phù hợp để chuẩn bị những bữa cơm ấm áp và ngon miệng cho gia đình trở nên cực kỳ quan trọng.
Gạo tám đất bảy màu
Nổi tiếng với hạt gạo nguyên chất và đa dạng về màu sắc, gạo tám đất bảy màu là lựa chọn hoàn hảo cho bữa cơm Tết. Gạo này có hương vị đặc trưng, hạt dẻo và có độ mềm vừa phải, phù hợp với nhiều món ăn như bánh chưng chưng, xôi gấc và xôi ngũ sắc.
Gạo nếp cẩm
Với màu sắc tím đậm và hương vị ngọt ngào, gạo Nếp Cẩm luôn làm tăng phần hấp dẫn cho các món ngon trong dịp Tết.
Loại gạo này thường được dùng để làm bánh chưng, bánh tét, xôi nước gấc và bánh nướng hấp dẫn.
Gạo nếp
Gạo nếp trắng có hạt đầy đặn, dẻo mịn và thường được sử dụng trong nhiều món ăn trong mâm cỗ Tết. Xôi nếp, xôi xéo, xôi gấc và bánh chưng là những món không thể thiếu trong ngày Tết, và gạo nếp chính là nguyên liệu quan trọng tạo nên hương vị đặc biệt cho chúng.
Gạo sầu riêng
Loại gạo này có hạt lớn và màu vàng hơn so với các loại gạo thông thường. Với hương vị hơi ngọt đặc trưng, gạo sầu riêng thường được dùng để làm xôi sầu riêng, mứt sầu riêng và bánh gai sầu riêng – những món quà ngọt ngào dành cho người thân và bạn bè trong dịp Tết.
Gạo thơm
Không thể không đề cập đến loại gạo thơm trong danh sách này. Với mùi thơm đặc trưng và hương vị đậm đà, gạo thơm là lựa chọn hoàn hảo cho các món như cơm thịt, cơm gà, hoặc cả những món chay. Gạo thơm cũng thích hợp để nấu cháo cho bé yêu trong ngày Tết.
Gạo bắc hương
Gạo bắc hương là một trong những các loại gạo được trồng chủ yếu ở Hải Hậu và Giao Thủy Nam Định. Hạt gạo Bắc Hương có hạt nhỏ, trắng đục và hơi bầu.
Khi nấu chín sẽ có độ dẻo, mềm vừa phải, không bị nát, tỏa mùi thơm nhẹ giống hương cốm. Đây là loại gạo phổ biến ở miền Bắc với hương vị truyền thống dễ ăn.
Gạo tám xoan Hải Hậu
Gạo tám xoan Hải Hậu từ Nam Định có hạt nhỏ, tròn, màu trắng ngà, mang mùi thơm lúa mới rất riêng. Nấu lên, cơm dẻo, mềm, thơm phức, hạt gạo ngọt thanh, thường được lựa chọn cho để nấu vào các đám cỗ hay những ngày lễ tết.
Tuy nhiên, gạo tám xoan Hải Hậu có giá thành khá cao và bị làm giả nhiều. Nên khi chọn mua gạo bạn cần kiểm tra kỹ để đảm bảo chất lượng khi nấu và đảm bảo an toàn cho sức khỏe.
Gạo Hàm Châu
Hạt gạo Hàm Châu là một trong các loại gạo có kích thước dài, màu trắng trong, đều và bóng đẹp.
Gạo rất xốp và nở nhiều khi nấu chín, có độ dẻo nhẹ, tỏa hương thoảng, không bị khô khi để nguội. Gạo Hàm Châu phù hợp với các món ăn gia đình thích ăn cơm tơi xốp.
Gạo tài nguyên
Hạt gạo tài nguyên to, hơi tròn, màu trắng đục, không quá bóng. Khi nấu, cơm mềm, bùi, hạt rời và không dính.
Đặc biệt, cơm từ gạo tài nguyên giữ được nguyên vị ngon khi cơm nguội. Phù hợp với người thích ăn cơm chắc và không quá dẻo.
Gạo sữa mai vàng
Hạt gạo tròn, mập, trắng sữa, khi nấu cho cơm mềm, dẻo, vị ngọt dịu, hạt cơm bóng mịn. Mùi thơm thoang thoảng của gạo tạo cảm giác dễ chịu, thích hợp cho các bữa cơm gia đình. Tuy nhiên gạo sữa mai vàng có giá thành khá cao và khó tìm mua trên thị trường.
Gạo hương lài
Gạo hương Lài là giống gạo nổi tiếng đến từ miền đất Long An giàu phù sa. Loại gạo này thường được thu hoạch vào tháng 9 – tháng 11 âm lịch.
Gạo hương lài hạt dài, màu trắng ngà. Khi nấu, cơm dẻo mềm, vị ngọt tự nhiên, tỏa hương thơm nhẹ nhàng, phù hợp cho bữa cơm gia đình hàng ngày.
