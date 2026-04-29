Loại lá mọc dại trong vườn nhà, thơm hơn chả lá lốt, hỗ trợ sức khỏe xương khớp cho người tuổi trung niên

Thứ tư, 16:48 29/04/2026 | Ăn
GĐXH – Lá này vẫn thường mọc dại ở trong góc vườn của nhiều gia đình. Đem chúng cuốn chả hay nấu canh mang lại hương vị thơm ngon, độc đáo hơn chả lá lốt mà tốt cho xương khớp của người tuổi trung niên.

Loại lá mọc dại trong vườn nhà, thơm hơn chả lá lốt, hỗ trợ sức khỏe xương khớp cho người tuổi trung niên - Ảnh 1.

GĐXH - Phụ nữ thiếu máu sau tuổi 40 nên bổ sung rau giàu sắt và vitamin. Khám phá 5 loại rau vàng giúp cải thiện sức khỏe.

Loại lá mọc dại trong vườn nhà, thơm hơn chả lá lốt, hỗ trợ sức khỏe xương khớp cho người tuổi trung niên - Ảnh 2.

GĐXH – Dâu tằm đang vào chính vụ. Loại quả chỉ xuất hiện khoảng hơn 1 tháng này có giá rẻ nhưng rất bổ dưỡng được nhiều người mua về ngâm dùng dần. Tuy nhiên, khi ngâm sai cách, nước dâu tằm dễ bị lên men, nổi váng, nhanh hỏng.

Lá xương sông có lợi ích gì?

Theo tham vấn của BSCKI Dương Ngọc Vân (Bệnh viện Đa khoa Medlatec), lá xương sông được dùng cả ở dạng tươi và phơi khô. Loại lá này chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe, trong đó có khoảng 0,24% tinh dầu cùng các vitamin và khoáng chất như canxi, sắt, vitamin B1, B2, PP, C…

Trong đông y, lá xương sông có vị đắng, hơi cay, tính ấm, thường được dùng như một vị thuốc để tăng cường hệ tiêu hóa, tiêu đờm, hỗ trợ ngừa viêm họng...

Loại lá mọc dại trong vườn nhà, thơm hơn chả lá lốt, hỗ trợ sức khỏe xương khớp cho người tuổi trung niên - Ảnh 3.

Lá xương sông thường mọc dại.

Ngoài ra, lá xương sông vẫn được dùng giúp hỗ trợ giảm đau xương khớp, nhất là bệnh lý này gặp nhiều ở người trung niên. Cách thực hiện đơn giản là dùng một nắm lá xương sông rửa sạch, sau đó giã và sao lá lên, rồi đắp trực tiếp lên vùng bị đau. Để những hợp chất trong lá thẩm thấu hiệu quả hơn, bạn có thể dùng một tấm vải và buộc chặt lá thuốc, rồi để qua đêm.

Ngoài ra, mọi người cũng có thể kết hợp với nhiều loại thực phẩm khác, tạo nên những món ăn thơm ngon và chứa nhiều dinh dưỡng, tốt cho xương khớp.

Món ngon với lá sương xông

Chả xương sông chín tới, lớp vỏ giòn, dậy mùi thơm đặc trưng, có thể ăn cùng cơm nóng hoặc bún đều hấp dẫn. Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, bạn có thể tham khảo cách làm dưới đây.

Bước 1: Sơ chế lá xương sông

Chọn lá xương sông bánh tẻ, không quá già cũng không quá non. Nên chọn lá to để dễ cuốn, phần lá nhỏ có thể thái nhỏ đem trộn cùng nhân.

Rửa sạch lá xương sông, để ráo nước. Phần cuống và gân lá thường cứng, dễ làm rách khi cuốn, vì vậy cần xử lý trước. Có thể dùng dao lạng bớt phần gân hoặc dùng cán dao dần nhẹ để làm mềm ra.

Loại lá mọc dại trong vườn nhà, thơm hơn chả lá lốt, hỗ trợ sức khỏe xương khớp cho người tuổi trung niên - Ảnh 4.

Lá xương sông nên chọn loại lá bánh tẻ để cuốn chả sẽ ngon hơn.

Bước 2: Chuẩn bị phần nhân chả xương sông

Phần thịt để làm nhân chả nên chọn thịt nạc vai có giắt chút mỡ để không bị khô. Đem rửa sạch, thấm khô nước rồi đem băm hoặc xay nhỏ.

Trộn thịt với lá xương sông thái nhỏ, thêm chút hành khô hoặc hành tươi và gia vị hạt tiêu, nước mắm, hạt nêm, mì chính. Trộn đều cho thịt thấm gia vị, ướp tầm 15 phút rồi mới đem đi cuốn chả. Có thể bổ sung trứng, mộc nhĩ, nấm hương để tăng hương vị.

Loại lá mọc dại trong vườn nhà, thơm hơn chả lá lốt, hỗ trợ sức khỏe xương khớp cho người tuổi trung niên - Ảnh 5.

Chuẩn bị phần nhân để cuốn chả

Bước 3: Cuốn chả xương sông

Đặt mặt lá xanh nhạt vào trong, mặt xanh đậm ra ngoài để thành phẩm đẹp mắt. Cho lượng nhân vừa đủ, cuộn tròn và dùng tăm cố định cho đỡ bị bung ra.

Loại lá mọc dại trong vườn nhà, thơm hơn chả lá lốt, hỗ trợ sức khỏe xương khớp cho người tuổi trung niên - Ảnh 6.

Cách cuốn chả lá xương sông như làm với chả lá lốt.

Bước 4: Rán chả xương sông

Rán chả với lượng dầu tùy thích, để lửa vừa giúp phần thịt chín đều mà không làm cháy phần vỏ. Khi chả gần chín, tăng nhiệt để lớp vỏ giòn hơn và không bị ngấm dầu. Sau đó gắp ra giấy thấm dầu để giảm bớt lượng dầu thừa. Xếp chả lên đĩa và dùng khi còn nóng.

Loại lá mọc dại trong vườn nhà, thơm hơn chả lá lốt, hỗ trợ sức khỏe xương khớp cho người tuổi trung niên - Ảnh 7.

Chả lá xương sông ăn thơm ngon, tốt cho người bị xương khớp.


Lá xương sông nấu canh cá

Nguyên liệu chuẩn bị: 100gr lá xương sông, khoảng 500gr cá tươi, 5 quả chuối xanh và gia vị.

Cách làm:

Cá làm sạch, để ráo rồi rán sơ. Chuối xanh gọt vỏ, cắt nhỏ, ngâm nước muối loãng để tránh thâm. Lá xương sông rửa sạch, thái nhỏ.

Xào sơ chuối, sau đó cho cá vào nồi, thêm nước và cho một chút mẻ. Khi cá chín, cho lá xương sông vào, nêm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp.

Loại lá mọc dại trong vườn nhà, thơm hơn chả lá lốt, hỗ trợ sức khỏe xương khớp cho người tuổi trung niên - Ảnh 8.

GĐXH – Sau tuổi 40, nhiều người bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi, đầy bụng, tăng cân khó kiểm soát. Đáng chú ý, chỉ cần điều chỉnh một vài món ăn quen thuộc với cách chế biến hợp lý, cơ thể có thể cải thiện rõ rệt.

Loại lá mọc dại trong vườn nhà, thơm hơn chả lá lốt, hỗ trợ sức khỏe xương khớp cho người tuổi trung niên - Ảnh 9.

GĐXH – Không phải thực phẩm đắt tiền, hoa chuối được xem như một “thuốc bổ tự nhiên” cho người sau tuổi 40. Biết cách chế biến, đây là món ăn vừa ngon miệng, vừa hỗ trợ tiêu hóa, bổ máu, giúp cơ thể nhẹ nhàng hơn trong những ngày nghỉ lễ.


Tin liên quan

Tự làm món chè ngon tuyệt, thổi bay thời tiết nóng bức chỉ với 3 bước đơn giản

Loại rau dại giúp thanh nhiệt ngày hè, đem trộn tỏi giòn ngọt đưa cơm vô cùng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
