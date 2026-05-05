Uống nước gì tốt cho thận? Nguyên tắc ăn uống cho thận khỏe

Trà xanh

Một cốc trà xanh giúp chống oxy hóa, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, được xem là đáp án tuyệt vời cho câu hỏi uống nước gì tốt cho thận. Bởi trà xanh không chứa calo và rất an toàn cho bệnh nhân suy thận.

Trà nghệ

Nghệ là thực phẩm có khả năng chống viêm giúp phòng tránh các tình trạng viêm nhiễm có liên quan tới bệnh thận mãn tính. Ngoài ra, trong nghệ còn chứa thành phần có khả năng thanh lọc thận.

Nước chanh

Citrate có trong nước chanh có thể giúp loại bỏ sỏi thận. Khuyến khích nên uống một cốc nước chanh vào lúc sáng sớm khi mới thức dậy sẽ có lợi cho cơ thể và thận.

Nên uống một cốc nước chanh vào lúc sáng sớm khi mới thức dậy sẽ có lợi cho cơ thể và thận.

Nước ép củ cải

Nước ép củ cải giúp làm sạch, thanh lọc thận. Trong củ cải có hàm lượng chất chống oxy hóa có khả năng loại bỏ các gốc tự do và làm tăng độ axit trong nước tiểu. Vì thế, quá trình lọc và thải hết chất cặn bã ra ngoài cơ thể của thận sẽ đẩy nhanh.

Giấm táo

Giấm táo công dụng thải độc, thanh lọc, làm sạch thận cực kỳ tốt. Trong giấm táo chứa rất nhiều axit citric, photpho, axetic giúp làm tan cặn và phòng ngừa nguy cơ gây sỏi thận.

Nước dừa

Nước dừa chứa ít đường, không có calo, ít axit nhưng lại giàu chất điện giải nên rất có ích trong việc đẩy nhanh quá trình thanh lọc cơ thể. Thường xuyên uống nước dừa giúp thận bài tiết chất cặn bã ra ngoài cơ thể.

Thường xuyên uống nước dừa giúp thận bài tiết chất cặn bã ra ngoài cơ thể.

Nước ép dứa

Nước ép dứa chứa nhiều vitamin C và đặc biệt là enzyme bromelain. Đây là những chất có công dụng kháng viêm, bảo vệ các mô trong thận khỏe mạnh, giúp tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể.

Nước râu ngô

Nước râu ngô cũng là một đáp án tuyệt vời để trả lời câu hỏi uống nước gì tốt cho thận, nó có công dụng lợi tiểu, thải độc nên thường được sử dụng để chữa trị chứng thận hư, thận yếu, suy thận, giúp khắc phục các tín hiệu bí tiểu, đi tiểu đêm nhiều lần.

Nước đậu đen rang

Nước đậu đen rang giúp lợi tiểu, tăng cường chức năng thải độc của thận, cung cấp cho cơ thể nhiều vitamin B, sắt và nhiều loại khoáng tố, giúp bổ thận và cải thiện lưu lượng máu.

Nước đậu đen rang giúp lợi tiểu, tăng cường chức năng thải độc của thận.

Nguyên tắc ăn uống cho thận khỏe mạnh

Ăn uống lành mạnh

Cần xây dựng một chế độ dinh dưỡng hợp lý, cân bằng, bổ sung các thực phẩm tốt cho thận như rau xanh, trái cây, các loại ngũ cốc để bổ sung chất xơ, vitamin và hạn chế tối đa các loại thức ăn đóng hộp đã chế biến sẵn.

Thận trọng với lượng muối nạp vào cơ thể

Muối là chất làm tăng lượng protein trong nước tiểu, từ đó gây hại cho chức năng thận và làm bệnh lý thận hiện mắc trở nên tồi tệ hơn. Ăn nhiều muối làm tăng nguy cơ mắc bệnh tăng huyết áp và sỏi thận.

Bổ sung đủ nước

Nước giúp vận chuyển chất dinh dưỡng đến thận và chất thải đến bàng quang. Nếu mất nước nhẹ cũng có thể làm hỏng chức năng thận.

Để thận khỏe mạnh bạn nên uống từ 4 đến 6 cốc nước mỗi ngày, nhưng số lượng có thể tăng thêm nếu đang bị bệnh hoặc sốt.

Cần thận trọng với rượu bia

Uống nhiều rượu bia gây hại nghiêm trọng cho chức năng thận và có thể dẫn đến các vấn đề lâu dài. Sử dụng rượu thường xuyên còn có thể khiến cơ thể mất nước khiến thận không hoạt động tốt.

Uống nhiều rượu bia gây hại nghiêm trọng cho chức năng thận và có thể dẫn đến các vấn đề lâu dài.

Một số thói quen tốt giữ cho thận luôn khỏe

Uống đủ nước

Cơ thể cần từ 2 đến 2,5 lít nước mỗi ngày, tùy theo sức khỏe, giới tính, trọng lượng cơ thể. Cần lưu ý những điều sau để nạp đủ nước cho cơ thể: Nên chia nhỏ và uống nước từng ngụm, để lượng nước tế bào được thẩm thấu; uống nước ngay cả khi không khát nước, bởi vì cơ thể vẫn có khả năng mất đi một lượng nước ngay cả khi không khát, vì vậy cần phải bổ sung ngay.

Thường xuyên vận động vừa sức

Đối với người vừa mới tập luyện thì nên tập từ từ, rồi tăng dần cường độ và thời gian lên, nên duy trì từ 30 đến 45 phút mỗi ngày, tập ít nhất 3 ngày một tuần.

Tùy vào sức khỏe mỗi người mà sẽ có cường độ tập khác nhau, nên tập vừa với sức của mình. Khi thấy mệt, khó thở, tim đập nhanh, đau bụng… tuyệt đối không cố gắng quá sức và cần dừng lại ngay.

Đây mới là chế độ ăn cho người viêm gan B cấp và mạn tính giảm thiểu tối đa biến chứng GĐXH - Chế độ ăn cho người viêm gan B không những cần cung cấp đầy đủ năng lượng, mà còn phải chứa nhiều dưỡng chất để hỗ trợ gan phục hồi và giảm thiểu tối đa biến chứng.