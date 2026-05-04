Mẹ chồng thách con dâu cầm 50k nấu cơm ngon cho 4 người: Tôi "thắng kèo" nhờ món lạ từ nguyên liệu 0 đồng
Nếu tôi nấu sơ sài, tôi cũng thua. Vậy nên, tôi phải dùng đến "chiêu".
"Đây, 50 nghìn, mẹ thách con nấu được bữa cơm nào ra hồn cho 4 người lớn ăn đấy chứ trend này mẹ chịu", lời thách của mẹ chồng kèm tràng cười của cả nhà khiến tôi quyết nhận kèo. Giữa lúc giá thịt lợn đang 160k/kg, cầm 50k ra chợ chẳng khác nào đi dạo, nhưng tôi đã chơi game và khiến bà phải "trả thưởng" xứng đáng.
Tôi hiểu, mẹ chồng không thiếu tiền, bà chỉ đang thử cái "mẹo" vén khéo của đứa con dâu thành phố. Nếu tôi bỏ tiền túi ra thêm, tôi thua. Nếu tôi nấu sơ sài, tôi cũng thua. Vậy nên, tôi phải dùng đến "chiêu".
Bản kế hoạch 50.000 VNĐ: "Né" thịt lợn, tìm đạm rẻ
Sai lầm lớn nhất của nhiều người là cầm 50k đi mua thịt lợn. Với 50k, bạn chỉ mua được hơn 2 lạng thịt, nấu lên lọt thỏm giữa đĩa. Tôi quyết định đổi chiến thuật: Mua đồ tươi sống ở nhóm rẻ nhất.
Hóa đơn đi chợ thực tế của tôi:
7 lạng cá rô phi (size nhỏ): 35.000đ
2 bìa đậu phụ: 6.000đ.
Cà chua, hành lá, ớt: 7.000đ.
Tổng cộng: 48.000đ (dư 2.000đ mua chanh)
"Cú lừa" ngọt ngào từ nguyên liệu 0 đồng
Vũ khí bí mật giúp tôi "độn" mâm cơm lên gấp đôi chính là: Nộm thân chuối non và lá lốt ngay góc vườn.
Món chính: Cá rô phi chiên giòn & sốt cà chua
Tôi lọc lấy phần thịt cá, tẩm chút gia vị rồi chiên giòn rụm. Phần xương cá không vứt đi mà đem giã nhỏ, lọc lấy nước cốt. Chỉ với 35k tiền cá, tôi đã có một đĩa cá chiên vàng ươm, trông cực kỳ đầy đặn.
Món phụ: Đậu phụ tẩm hành
Đậu phụ rán vàng, nhúng ngay vào bát nước mắm hành lá thơm phức. Đây là món "phá mồi" cực đỉnh mà chi phí chỉ có vài nghìn lẻ.
Món "vượt ải": Nộm thân chuối non trộn lạc (lạc nhà có sẵn)
Tôi ra vườn hạ một cây chuối non, lấy phần lõi trắng nhất, thái mỏng như tờ giấy. Ngâm nước chanh cho trắng muốt rồi trộn với chút mắm, đường, ớt và kinh giới trong vườn. Món này vừa giải ngấy, vừa khiến mâm cơm trông như có thêm một món "đặc sản" ở nhà hàng.
Món canh: Canh cá nấu hoa chuối/lá lốt
Tận dụng nước cốt xương cá đã lọc, tôi thả thêm hoa chuối thái mỏng và lá lốt vào. Bát canh ngọt lịm, đậm đà vị cá mà không hề tanh.
Cái kết của kèo cá cược
Khi bưng mâm cơm ra, mẹ chồng tôi đeo kính vào soi rất kỹ. Bà ngạc nhiên vì với 50k mà có cả món chiên, món sốt, món nộm và bát canh to vật vã.
Bố chồng tôi nếm thử miếng nộm chuối rồi gật gù: "Ngon! Con bé này biết cách tính toán".
Mẹ chồng không nói gì, nhưng lẳng lặng rút tờ 500k đưa cho tôi: "Haha, mẹ thua dâu khéo".
Gợi ý 1 số món dân giã tận dụng từ cây vườn nhà:
1. Nộm (gỏi) vỏ dưa hấu
Nhiều người ăn xong dưa hấu thường vứt vỏ, nhưng phần cùi trắng của vỏ dưa lại là nguyên liệu làm nộm giòn sần sật, ngon hơn cả đu đủ hay ngó sen.
Cách làm: Gọt bỏ lớp vỏ xanh cứng ngoài cùng, lấy phần cùi trắng thái sợi. Bóp muối cho ra bớt nước rồi vắt khô. Trộn cùng nước mắm chua ngọt, lạc rang và rau thơm (hái ngoài vườn).
Điểm đặc biệt: Vị thanh mát, giòn tan, cực kỳ giải ngấy cho các món chiên xào.
2. Lá sắn (lá khoai mì) muối chua xào tỏi
Lá sắn thường chỉ được coi là thức ăn cho chăn nuôi, nhưng ở nhiều vùng quê, đây là món đặc sản "thủng nồi trôi rế".
Cách làm: Chọn lá sắn non, vò kỹ cho ra nhựa đắng rồi đem muối chua (như muối dưa cải) khoảng 2-3 ngày. Sau đó lấy ra rửa sạch, vắt khô rồi xào với thật nhiều tỏi và chút mỡ lợn.
Điểm đặc biệt: Vị bùi bùi, chua dịu và mùi thơm đặc trưng của tỏi khiến món này cực kỳ đưa cơm, nhất là vào mùa mưa.
3. Xơ mít kho quẹt
Đừng vứt xơ mít mật hoặc mít dai sau khi ăn múi. Những sợi xơ vàng óng này khi kho lên sẽ có cấu trúc và vị ngon không kém gì thịt kho.
Cách làm: Chọn phần xơ mít dày, vàng. Phi thơm hành tỏi, cho xơ mít vào xào săn rồi đổ nước mắm đường (hỗn hợp kho quẹt) vào rim nhỏ lửa cho đến khi nước cạn, xơ mít thấm gia vị và chuyển màu nâu cánh gián.
Điểm đặc biệt: Xơ mít dai dai, ngọt thanh, thấm vị mặn mọt của mắm đường, ăn cùng cơm cháy hoặc rau luộc là "đỉnh của chóp".
