Những người thích ăn súp lơ xanh cần đặc biệt nhớ có 2 thứ này phòng chống ung thư gấp 100 phần bông

Bông cải xanh (súp lơ xanh) từ lâu đã được mệnh danh là "siêu thực phẩm" nhờ khả năng phòng chống ung thư mạnh mẽ. Tuy nhiên, theo bác sĩ di truyền học Trương Gia Minh (Trung Quốc), đa số chúng ta đang mắc một sai lầm lớn khi chế biến: chỉ ăn phần nụ/bông hoa và vứt bỏ những bộ phận chứa hàm lượng hoạt chất quý giá nhất. Thậm chí, chúng có khả năng phòng chống ung thư mạnh gấp hàng chục tới cả trăm lần phần bông cải.

2 phần giàu chất chống ung thư hơn nhưng thường bị vứt bỏ

Dù bông cải xanh nổi tiếng với khả năng phòng chống ung thư, nhưng ít ai biết rằng những bộ phận như thân cây và lá lại chứa hàm lượng sulforaphane cao gấp 10 đến 100 lần so với bông cải, hay còn gọi là nụ hoa. Theo bác sĩ Trương Gia Minh, những phần này mới chính là kho báu thực sự của bông cải xanh khi nói đến chất chống ung thư của loại rau này.

Một nghiên cứu từ Đại học Johns Hopkins cho thấy nồng độ sulforaphane trong mầm và thân non của bông cải xanh cao hơn rất nhiều so với nụ hoa. Điều này cũng đã được thí nghiệm trên chuột về tác động của sulforaphane trong bông cải xanh lên ung thư vú.

Ngoài sulforaphane, thân và lá bông cải xanh còn chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe khác. Tuy nhiên, đa phần mọi người thường chỉ ăn nụ hoa mà bỏ qua thân cây và lá, dẫn đến việc lãng phí một nguồn dinh dưỡng quý giá. Thậm chí, các bộ phận này còn có thể giúp cơ thể chống lại viêm nhiễm và các bệnh lý về gan, tiểu đường, cũng như các bệnh lý liên quan đến thoái hóa thần kinh.

Để tận dụng tối đa lợi ích chống ung thư từ bông cải xanh, bác sĩ Trương Gia Minh nhấn mạnh cần tận dụng cả phần bông cải lẫn thân, lá. Cách đơn giản nhất là trộn lẫn chúng khi chế biến món ăn. Còn nếu không quen và muốn ăn riêng phần bông cải, bạn có thể cắt nhỏ thân và lá để làm salad, nước ép, sinh tố hay nấu súp.

Món ngon "bình dân" với súp lơ xanh

1. Súp lơ xào thịt bò

Súp lơ xào thịt bò rất ngon mà chế biến đơn giản. Bạn chỉ cần đảo qua một lần tất cả các nguyên liệu cùng nhau là đã có ngay một đĩa thức ăn vừa ngon vừa bổ dưỡng.

2. Canh đậu phụ nấu súp lơ

Đây là món canh thơm ngon, thanh mát ngày hè. Món ăn này dễ nấu và cũng phù hợp với người ăn chay.

3. Thịt gà xào súp lơ

Món ăn này được những tín đồ giảm cân rất yêu thích. Thịt gà không chứa nhiều calo, nhiều đạm, ăn cùng vị ngọt của súp lơ và các loại rau củ quả khác mang đến nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

4: Salad khoai tây súp lơ

Với món ăn này, bạn chỉ cần luộc nhừ khoai tây, cắt khúc nhỏ bằng miến súp lơ luộc, tất cả trộn đều cùng lại dầu oliu trộn salad mà bạn thích. Chỉ cần như vậy bạn có ngay một đĩa ăn bổ dưỡng, đổi bữa cho cả gia đình.

5. Canh sườn súp lơ

Món ăn này cực cuốn với trẻ nhỏ. Vị đậm đà, ngọt từ sườn, cùng vị thơm ngon của súp lơ khiến trẻ nhỏ khó chối từ.

Giàu kali vượt trội, loại nấm quen thuộc này nếu ăn đúng cách giúp nhẹ bụng, tốt cho gan và tăng đề kháng GĐXH - Có một nguyên liệu rất quen thuộc, giá rẻ nhưng lại mang giá trị dinh dưỡng đáng chú ý, đó là nấm mỡ – loại nấm đang vào mùa ngon nhất và dễ dàng tìm thấy tại các chợ truyền thống.



