Những người thích ăn súp lơ xanh cần đặc biệt nhớ có 2 thứ này phòng chống ung thư gấp 100 phần bông
GĐXH - Bạn sẽ phải tiếc hùi hụi khi biết những phần hay bỏ đi như rác trên súp lơ xanh hóa ra lại là báu vật phòng chống ung thư.
2 phần giàu chất chống ung thư hơn nhưng thường bị vứt bỏ
Dù bông cải xanh nổi tiếng với khả năng phòng chống ung thư, nhưng ít ai biết rằng những bộ phận như thân cây và lá lại chứa hàm lượng sulforaphane cao gấp 10 đến 100 lần so với bông cải, hay còn gọi là nụ hoa. Theo bác sĩ Trương Gia Minh, những phần này mới chính là kho báu thực sự của bông cải xanh khi nói đến chất chống ung thư của loại rau này.
Một nghiên cứu từ Đại học Johns Hopkins cho thấy nồng độ sulforaphane trong mầm và thân non của bông cải xanh cao hơn rất nhiều so với nụ hoa. Điều này cũng đã được thí nghiệm trên chuột về tác động của sulforaphane trong bông cải xanh lên ung thư vú.
Ngoài sulforaphane, thân và lá bông cải xanh còn chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe khác. Tuy nhiên, đa phần mọi người thường chỉ ăn nụ hoa mà bỏ qua thân cây và lá, dẫn đến việc lãng phí một nguồn dinh dưỡng quý giá. Thậm chí, các bộ phận này còn có thể giúp cơ thể chống lại viêm nhiễm và các bệnh lý về gan, tiểu đường, cũng như các bệnh lý liên quan đến thoái hóa thần kinh.
Để tận dụng tối đa lợi ích chống ung thư từ bông cải xanh, bác sĩ Trương Gia Minh nhấn mạnh cần tận dụng cả phần bông cải lẫn thân, lá. Cách đơn giản nhất là trộn lẫn chúng khi chế biến món ăn. Còn nếu không quen và muốn ăn riêng phần bông cải, bạn có thể cắt nhỏ thân và lá để làm salad, nước ép, sinh tố hay nấu súp.
Món ngon "bình dân" với súp lơ xanh
1. Súp lơ xào thịt bò
Súp lơ xào thịt bò rất ngon mà chế biến đơn giản. Bạn chỉ cần đảo qua một lần tất cả các nguyên liệu cùng nhau là đã có ngay một đĩa thức ăn vừa ngon vừa bổ dưỡng.
2. Canh đậu phụ nấu súp lơ
Đây là món canh thơm ngon, thanh mát ngày hè. Món ăn này dễ nấu và cũng phù hợp với người ăn chay.
3. Thịt gà xào súp lơ
Món ăn này được những tín đồ giảm cân rất yêu thích. Thịt gà không chứa nhiều calo, nhiều đạm, ăn cùng vị ngọt của súp lơ và các loại rau củ quả khác mang đến nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.
4: Salad khoai tây súp lơ
5. Canh sườn súp lơ
Món ăn này cực cuốn với trẻ nhỏ. Vị đậm đà, ngọt từ sườn, cùng vị thơm ngon của súp lơ khiến trẻ nhỏ khó chối từ.
