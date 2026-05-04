Chỉ 15 phút có ngay món thịt băm hấp nấm siêu ngon cho bữa tối bận rộn
Chả thịt băm hấp nấm đông cô mềm mọng, đậm đà là gợi ý tuyệt vời giúp bữa cơm gia đình thêm phần hấp dẫn. Cùng bắt tay vào làm ngay với công thức siêu dễ này!
Những ngày bận rộn không biết nấu món gì vừa nhanh gọn, đủ chất lại phải "hao cơm", thì món chả thịt băm hấp nấm đông cô (nấm hương) chính là "cứu tinh" hoàn hảo cho gian bếp của bạn. Sự kết hợp giữa thịt nạc vai mềm béo tơi xốp, nấm đông cô giòn sần sật thoang thoảng hương thơm đặc trưng, cùng các loại gia vị đậm đà tạo nên một món ăn tuy thanh đạm nhưng lại vô cùng cuốn hút.
Đặc biệt, phương pháp hấp cách thủy không chỉ giúp giữ trọn vẹn vị ngọt tự nhiên của nguyên liệu mà còn hạn chế dầu mỡ, rất tốt cho sức khỏe của cả gia đình. Dưới đây sẽ bật mí cho bạn bí quyết "nhào nặn" cực chuẩn, đảm bảo thành phẩm chả thịt làm ra sẽ có độ dai giòn, mọng nước y như ngoài hàng. Cùng vào bếp khám phá ngay nhé!
1. Nguyên liệu cần chuẩn bị
Để làm món ăn này, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu vô cùng quen thuộc và dễ tìm:
- Thịt lợn: 400g - 500g. Lưu ý: Nên chọn phần nạc dăm, nạc vai hoặc bắp chân trước có lẫn một chút mỡ (tỷ lệ lý tưởng là 8 phần nạc : 2 phần mỡ). Lượng mỡ này sẽ giúp món chả hấp xong không bị khô xác mà giữ được độ mềm ẩm mọng nước.
- Nấm đông cô (nấm hương) khô: 50g (khoảng 8 - 10 tai nấm).
- Hành lá: 2 - 3 nhánh.
- Gia vị cơ bản: Muối, tiêu đen xay, nước tương (xì dầu), dầu hào, bột năng (hoặc bột bắp), dầu ăn (ngon nhất là dùng dầu đậu phộng nguyên chất), hạt nêm (hoặc bột cá khô để tăng độ ngọt umami).
2. Các bước thực hiện chi tiết
Bước 1: Sơ chế nguyên liệu
- Nấm đông cô: Rửa sơ qua nước cho sạch bụi bẩn, sau đó ngâm nấm trong nước ấm khoảng 20 - 30 phút cho nấm nở mềm hoàn toàn. Cắt bỏ phần chân nấm cứng, vắt kiệt nước rồi thái nấm thành dạng hạt lựu thật nhỏ. Đừng băm nấm quá nhuyễn thành bùn, thái hạt lựu nhỏ sẽ giúp món ăn giữ được độ giòn sần sật vui miệng.
- Thịt lợn: Rửa sạch với nước muối loãng, thấm khô rồi đem băm nhỏ hoặc cho vào máy xay thịt. Khuyến khích bạn nên tự băm thịt bằng tay, thớ thịt sẽ giữ được độ đàn hồi tốt hơn so với xay máy, khi ăn sẽ có cảm giác ngon miệng hơn.
- Hành lá: Cắt bỏ rễ, rửa sạch và thái nhỏ (phần đầu hành trắng có thể để riêng).
Bước 2: Tẩm ướp và bí quyết "quết" thịt dai ngon
Cho phần thịt băm và nấm đông cô thái hạt lựu vào một chiếc bát lớn.
Lần lượt nêm nếm các gia vị gồm: 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê hạt nêm (hoặc bột cá khô), 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, 1/2 muỗng cà phê tiêu xay, 1 muỗng canh bột năng. Trộn đều lên, sau đó rưới thêm khoảng 1 muỗng canh dầu ăn (dầu đậu phộng) vào sau cùng để khóa lại độ ẩm của thịt.
Bí quyết quan trọng: Đeo bao tay nilon, dùng tay trộn và nhồi thật đều hỗn hợp. Sau đó, bạn gom toàn bộ khối thịt lên và đập mạnh xuống đáy bát liên tục. Lặp lại thao tác "nhấc lên - đập xuống" này trong khoảng 3 - 5 phút cho đến khi bạn thấy khối thịt dẻo quánh lại, có độ dính cao (lên keo) và không bị rời rạc. Bước này quyết định độ dai và kết cấu hoàn hảo của miếng chả hấp.
Bước 3: Dàn thịt và mang đi hấp
Chuẩn bị một chiếc đĩa sứ sâu lòng (chịu được nhiệt độ cao). Dùng cọ quét một lớp dầu ăn thật mỏng dưới đáy đĩa để thịt không bị dính.
Cho toàn bộ khối thịt đã quết dẻo vào đĩa. Dùng tay hoặc muỗng dàn đều thịt ra khắp mặt đĩa. Không nên dàn thịt quá dày vì sẽ lâu chín, độ dày lý tưởng là khoảng 1.5 - 2 cm để nhiệt lượng phân bố đều.
Bắc nồi xửng hấp lên bếp, đổ nước vào đun sôi. Khi nước đã sôi mạnh và bốc hơi lên ngập xửng, bạn cẩn thận đặt đĩa thịt vào trong. Đậy kín nắp nồi và hấp cách thủy trên lửa lớn trong khoảng 10 đến 12 phút. Thời gian hấp có thể gia giảm 1-2 phút tùy vào độ dày của lớp thịt bạn dàn ra.
Bước 4: Hoàn thành và thưởng thức
Sau khi hết thời gian, bạn mở nắp nồi cẩn thận để tránh hơi nước nhỏ giọt vào đĩa thịt. Mùi thơm của nấm đông cô quyện với thịt heo béo ngậy sẽ tỏa ra nức mũi. Lấy đĩa thịt ra ngoài, rắc thêm phần hành lá thái nhỏ lên trên cùng khi thịt còn đang nóng hổi để hành chín tái và dậy mùi thơm.
Phần nước cốt từ thịt và nấm tiết ra trong đĩa chính là phần tinh túy nhất, vô cùng ngọt và đậm đà. Bạn có thể dùng muỗng rưới phần nước này lên trên cơm trắng, xắn một miếng thịt hấp kẹp cùng nấm dai giòn, đảm bảo nồi cơm nhà bạn sẽ hết bay trong tích tắc.
3. Một số mẹo nhỏ cần lưu ý
- Không nên ngâm nấm đông cô bằng nước quá nóng (nước sôi) vì sẽ làm nấm mất đi hương thơm tự nhiên và các chất dinh dưỡng.
- Bột năng/bột bắp thêm vào lúc ướp có tác dụng làm lớp màng bao bọc giúp thịt giữ được nước bên trong, tạo độ mềm mượt khi ăn, bạn không nên bỏ qua nguyên liệu này.
- Có thể biến tấu món ăn bằng cách đập thêm một quả trứng muối hoặc trứng cút lên trên bề mặt thịt trước khi đem đi hấp để tăng thêm phần đẹp mắt và ngon miệng.
Chúc các bạn áp dụng công thức thành công và có một bữa ăn ngon miệng bên gia đình!
