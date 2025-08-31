Dựng lại hiện trường vụ nam sinh bị đánh đến co giật
Ngày 31/8, Công an phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh cho dựng lại hiện trường vụ nam sinh bị đánh đến co giật gây xôn xao dư luận.
Ngày 29/8, nam sinh 16 tuổi bị hành hung dẫn đến co giật trên khu vực vỉa hè gần cổng Trường Đại học Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Hình ảnh video clip ghi lại vụ việc cho thấy, nam sinh mặc áo trắng đang đi xe đạp ven đường thì bị một người ngồi sau xe máy dùng mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu. Nam sinh còn tiếp tục bị một người khác lao đến đấm, đá liên tiếp vào nhiều chỗ hiểm như gáy, đầu.
Bị tấn công bất ngờ, nam sinh không thể phản kháng, chỉ có thể nằm chịu trận cho đến khi bị co giật.
Công an phường Vàng Danh đã xác minh và triệu tập các đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Bước đầu cơ quan chức năng xác định sự việc xảy vào khoảng 11h ngày 29/8, tại tổ 2, khu Nam Trung. Nguyên nhân do nam sinh Đ.H.Đ (SN 2008, trú tại phường Vàng Danh) và L.S.H (SN 2009, trú tại khu Nam Sơn, phường Vàng Danh) xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại.
Khi thấy Đ đang đạp xe trên đường thì H lao tới tấn công tới tấp. Đáng nói, dù Đ nằm gục nhưng H vẫn liên tục tung “liên hoàn cước” khiến nạn nhân bị co giật, phải vào viện cấp cứu.
Cơ quan công an cũng xác định đối tượng N.D.Q (SN 2009, trú tại khu Chạp Khê, phường Vàng Danh) có tham gia cùng H để đánh nam sinh Đ.
Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Bùi Trung Dũng, Trưởng Công an phường Vàng Danh cho biết, đơn vị đã dựng lại hiện trường vụ việc nam sinh bị hành hung và đang tập trung củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.
Về phía nam sinh Đ, hiện sức khỏe cơ bản ổn định và đang được theo dõi y tế.
Bà nội là nghi phạm sát hại 2 cháu bé trong khu trọPháp luật - 3 giờ trước
Bà Vân khai nhận do mâu thuẫn gia đình, bà đã sát hại 2 cháu K và H rồi tự tử nhưng bất thành.
Hà Nội: Xử lý đối tượng rao bán súng bắn bi nguy hiểm trên YouTubePháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Hà Nội vừa phối hợp các đơn vị chức năng xử lý một đối tượng rao bán súng bắn bi nguy hiểm trên YouTube.
Thu giữ hơn 100 thiết bị bay trái phép ở Hà NộiPháp luật - 16 giờ trước
Công an TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 100 thiết bị bay trái phép tại một hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố.
Mua hàng online, nhiều nạn nhân bị chiếm đoạt tiền đặt cọcPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi đăng tải thông tin rao bán các mặt hàng trong nhiều hội nhóm, nếu có người liên hệ đặt mua, Dũng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước. Tuy nhiên, khi khách hàng chuyển tiền thì đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách.
Tạm giữ người phụ nữ lừa bán giấy mời xem diễu binh, diễu hành 2/9Pháp luật - 1 ngày trước
Phan Hạnh Thương rao bán giấy mời xem diễu binh A80 giá 2 triệu đồng, sau khi cầm tiền cọc, Thương trả nợ và chi tiêu mà không có bất kỳ giấy mời nào trả khách.
20 tổ công tác đồng loạt ra quân, triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 400 tỷ đồngPháp luật - 1 ngày trước
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với nhiều địa phương triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, lên tới hơn 400 tỷ đồng
Bắt khẩn cấp ông 'bầu' Cao Tiến ĐoanPháp luật - 1 ngày trước
Vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á bị bắt khẩn cấp.
Truy tố đường dây đánh bạc 88.000 tỷ đồng do 'ông trùm' người Ấn Độ cầm đầuPháp luật - 2 ngày trước
Huỳnh Long Nhu cùng 42 đồng phạm bị truy tố trong đường dây đánh bạc bằng tiền số, quy mô gần 88.000 tỷ đồng, có sự điều hành của một "ông trùm" người Ấn Độ.
Lại thêm vụ đối tượng vi phạm giao thông, 'thông chốt' bảo vệ A80Pháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Dù lực lượng chức năng đã ra tín hiệu dừng xe, thế nhưng Nguyễn Xuân Khải (SN 2003) vẫn tăng ga xe máy, lao vào 1 cán bộ Công an phường đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80.
Công an xã bắt đối tượng truy nã sau 3 năm lẩn trốnPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Năm 2022, sau khi có quyết định thi hành án, Thảo bỏ trốn sang Campuchia. Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã và lập kế hoạch truy bắt.
Cầm hơn 200 sổ đỏ vay vốn ngân hàng, nguyên tổng giám đốc doanh nghiệp vướng vào lao lýPháp luật
GĐXH - Theo cơ quan chức năng, Trần Huy Cường bị cáo buộc mang 205 sổ đỏ các thửa đất trong dự án Khu nhà ở Anh Dũng IV đi thế chấp, vay vốn ở nhiều ngân hàng, với số tiền lên tới 910 tỉ đồng.