Dùng máy sấy tóc làm ấm cơ thể khi trời mưa rét: Lợi ích và rủi ro cần biết
Sử dụng máy sấy tóc làm ấm cơ thể trong những ngày thời tiết mưa, lạnh là biện pháp mang lại cảm giác dễ chịu tức thì, nhưng cần hiểu đúng về tác dụng và rủi ro để áp dụng một cách an toàn.
Tác hại của không khí lạnh với sức khỏe
Không khí lạnh không chỉ gây cảm giác khó chịu mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, như:
Gia tăng vấn đề hô hấp: Gây kích ứng, co thắt đường thở, làm trầm trọng hen suyễn , viêm phế quản.
Tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch: Tim phải hoạt động nhiều hơn để giữ ấm, có thể dẫn đến tăng huyết áp, nhịp tim.
Đau xương khớp: Đặc biệt với người bị viêm khớp, nhiệt độ thấp làm khớp cứng khớp và đau hơn.
Làm suy yếu hệ miễn dịch : Tiếp xúc lạnh kéo dài khiến cơ thể dễ mắc các bệnh như cảm lạnh, cúm.
Thời tiết lạnh dễ gây các vấn đề về hô hấp như ngạt mũi, chảy nước mũi...
Tác dụng của hơi ấm từ máy sấy tóc
Việc sử dụng máy sấy tóc có thể mang lại một số lợi ích nhất định dựa trên nguyên lý nhiệt trị liệu:
Làm ấm nhanh và giảm cảm giác lạnh: Luồng hơi ấm trực tiếp từ máy sấy tóc giúp cơ thể ấm lên nhanh chóng, nhất là khi tay, chân bị lạnh.
Thư giãn cơ , giảm đau nhức: Nhiệt giúp giãn mạch máu, tăng tuần hoàn, từ đó giảm đau cơ, đau vai gáy, cứng cổ.
Hỗ trợ giảm triệu chứng cảm lạnh...
Lưu ý gì khi sử dụng máy sấy tóc làm ấm cơ thể?
Việc sử dụng máy sấy tóc sai cách có thể gây ra nhiều nguy cơ nghiêm trọng:
Nguy cơ gây bỏng da: Da có thể bị bỏng nếu để máy sấy tóc quá gần hoặc tập trung vào một điểm quá lâu, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người già, người bị tiểu đường (do giảm cảm giác).
Nguy cơ cháy nổ, điện giật: Tuyệt đối không dùng máy sấy tóc trong chăn, mền, môi trường kín vì nhiệt không thoát được gây quá tải và cháy nổ.
Làm khô da: Dùng máy sấy tóc quá lâu sẽ khiến da mất độ ẩm.
Bên cạnh đó, không có bằng chứng khoa học cho thấy sử dụng máy sấy tóc làm ấm cơ thể giúp tăng sức đề kháng, đặc biệt ở trẻ em nên không thể thay thế thuốc chữa bệnh hoặc lời khuyên y khoa. Hơn nữa, mỗi người cũng cần tránh các thói quen nguy hiểm khác khi trời lạnh như uống rượu để làm ấm (gây mất nhiệt nhanh hơn), để bụng đói ra ngoài hay tắm nước lạnh đột ngột.
Sử dụng máy sấy tóc thế nào để an toàn?
Để sử dụng máy sấy tóc an toàn cần thực hiện nghiêm ngặt các bước sau:
- Chuẩn bị: Chọn máy sấy tóc chất lượng, kiểm tra dây điện, đảm bảo không gian thông thoáng.
- Chọn chế độ: Chọn chế độ gió ấm (warm) hoặc nóng vừa phải, tránh dùng nhiệt độ cao nhất.
- Giữ khoảng cách an toàn: Luôn giữ máy sấy tóc cách da ít nhất 15-20 cm.
- Di chuyển liên tục: Không giữ máy sấy tóc cố định một chỗ mà di chuyển chậm rãi qua các vùng cần làm ấm như lưng, tay, chân (tránh vùng mặt, mắt, mũi).
- Kiểm soát thời gian: Mỗi lần dùng máy sấy tóc chỉ khoảng 3-5 phút cho một khu vực, đến khi da cảm thấy ấm lên thì dừng.
- Theo dõi phản ứng của da: Nếu da bắt đầu đỏ hoặc rát, lập tức dừng lại.
Sử dụng máy sấy tóc nên để cách da ít nhất 15-20cm và chú ý các kích ứng da...
Ngoài ra, bạn nên áp dụng thêm những cách khoa học và chủ động hơn để bảo vệ sức khỏe trong mùa lạnh:
Giữ ấm chủ động: Mặc nhiều lớp áo, đội mũ, quàng khăn, đeo găng tay và tất để giảm mất nhiệt.
Làm ấm từ bên trong: Uống đồ uống ấm như trà gừng, nước ấm pha mật ong chanh.
Vận động nhẹ nhàng: Tập các bài thể dục tại chỗ để cơ thể sinh nhiệt tự nhiên.
Ngâm chân nước ấm: Thực hiện biện pháp này trước khi đi ngủ giúp lưu thông máu và ngủ ngon hơn.
Đảm bảo dinh dưỡng và ngủ đủ: Ăn uống đầy đủ chất và nghỉ ngơi hợp lý là nền tảng cho hệ miễn dịch khỏe mạnh.
