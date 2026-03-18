Đừng tùy tiện chọn bất kỳ phần sườn heo nào để nấu ăn: 4 mẹo đơn giản phân biệt từng loại để nấu món hầm - kho - chua ngọt

Thứ tư, 06:29 18/03/2026 | Ăn
Nguyễn Thị Thanh Loan
Chọn phương pháp nấu phù hợp cho từng phần sườn heo khác nhau là chìa khóa để có được hương vị ngon nhất.

Sườn heo là loại nguyên liệu quen thuộc và thường xuyên xuất hiện trong bữa ăn của nhiều gia đình, được mọi người yêu thích. Mỗi khi nấu các món sườn khác nhau bạn có thể dễ dàng cảm nhận thấy hương vị khác nhau. Ngoài phương pháp nấu ăn thì hương vị của các món ăn từ sườn heo có thể hoàn toàn tùy thuộc vào phần sườn mà bạn chọn! Nếu bạn chọn sai có thể sẽ thấy món ăn mình nấu ra bị dai và khô... Hôm nay, chúng ta sẽ giải thích các kỹ thuật để phân biệt các phần sườn heo với phương pháp nấu ăn phù hợp cho từng loại cụ thể. Hãy nhớ 4 điểm quan trọng này, và bạn sẽ có thể nấu nướng hoàn hảo bất kể món ăn nào.

1. Sườn trước - Sự kết hợp "hoàn hảo" cho món om và kho

Sườn trước, còn gọi là sườn cổ, nằm ngay cạnh chân trước của con heo và là phần "thịt thơm" của sườn.

Đặc điểm nổi bật: Phần sườn này là lớp thịt dày, ít sụn, tỷ lệ nạc và mỡ hoàn hảo, và nhiều mô liên kết.

Phương pháp chế biến món ăn phù hợp: Sườn kho, sườn hầm và sườn nướng. Sau khi kho, thịt trở nên mềm và đậm đà hương vị, sụn mềm tan trong miệng, và mỗi miếng đều ngập tràn hương thơm thịt mà không bị dính răng.

Mẹo khi chọn mua: Phần sườn trước này khan hiếm và đắt hơn một chút. Khi mua, hãy ưu tiên chọn phần lớp thịt đều màu và không bị bầm tím để tránh mua phải những chỗ ngồi hàng đầu kém chất lượng với quá nhiều vết trầy xước.

2. Sườn giữa - "Vua của hương vị" trong các món chua ngọt hoặc hấp

Các xương sườn ở giữa là "phần cốt lõi" của sườn và cũng là phần sườn được sử dụng phổ biến nhất.

Đặc điểm nổi bật: Xương nhỏ, nhiều thịt, mỡ và nạc phân bố đều, thịt mềm và mọng nước.

Các phương pháp chế biến món ăn phù hợp: Phần sườn giữa thích hợp để làm món sườn heo chua ngọt, sườn heo hấp, sườn heo xóc tỏi. Phần sườn heo này rất mềm; phương pháp chua ngọt giúp giữ lại nước ngọt bên trong, trong khi hấp giúp giữ được hương vị tươi ngon. Các công thức nấu ăn này cũng đơn giản, dễ làm cho người mới bắt đầu học nấu ăn.

Mẹo khi chọn mua: Nếu muốn mua được phần sườn heo giữa tươi ngon chất lượng cao thì hãy chọn những dẻ có kích thước đồng đều, thịt mềm bám chắc vào xương và đàn hồi tốt khi dùng tay ấn vào.

3. Sườn non - Lựa chọn hàng đầu về hương vị umami trong các món hầm và nước dùng trong

Sườn non, hay còn gọi là sườn bẹ hoặc sườn sụn, nằm gần phía trong của xương sườn lợn và là "phần đặc biệt" để nấu canh.

Đặc điểm nổi bật: Xương nhỏ, dẹt và mỏng, thịt mỏng nhưng mềm, tủy xương đầy đặn. Sau khi hầm, hương thơm của tủy xương sẽ ngấm vào nước dùng.

Phương pháp chế biến phù hợp: Phần sườn này nên dùng để nấu các món canh ngọt thanh, đậm vị umami như canh sườn non ngô, canh sườn non khoai môn... Nước canh sườn non có màu trắng đậm đà, thịt mềm, dễ bong ra khỏi xương, rất dễ ăn cho người già và trẻ em.

Mẹo chọn mua: Khi mua sườn non, đừng ham mua phần thịt dày; thịt mỏng có tủy xương mới là loại sườn ngon đích thực, và nước dùng nấu từ loại sườn này sẽ đậm đà hương vị nhất. Tránh mua sườn có xương đen và tủy xương đục.

4. Sườn hàng sau - Lựa chọn tiết kiệm chi phí để làm nước dùng và nước sốt

Sườn hàng sau, nằm ở phần đuôi của con lợn, rất nhiều và giá cả phải chăng, khiến nó trở thành một phần thịt có giá trị cao.

Đặc điểm chính: Xương dày, ít thịt, kết cấu chắc, có một lượng nhỏ xương cứng.

Phương pháp chế biến phù hợp: Nấu canh, nước sốt sườn heo, cháo sườn heo. Mặc dù ít thịt, nhưng sau khi ninh lâu, nó trở nên rất đậm đà, thích hợp để nấu các món canh có vị mạnh hoặc dùng làm nguyên liệu. Nó tiết kiệm và tiện lợi.

Mẹo chọn mua: Chọn sườn heo có màu sắc tươi tắn và không có mùi hôi để tránh mua phải sườn heo kém chất lượng, thịt vụn, nếu không món hầm sẽ bị khô và dai.

4 lời khuyên để chọn phần sườn heo phù hợp

- Hãy chọn sườn trước (sườn hàng trước) để làm món kho, nướng; thịt ở đó đậm đà, mềm và không bị dính vào răng.

- Hãy chọn sườn hàng giữa cho món sườn chua ngọt, sườn hấp, sườn heo xóc tỏi. Mềm, đậm đà và dễ làm.

- Chọn sườn non để nấu canh; nước dùng đậm đà và xương mềm, mọng nước.

- Ghế sau giá cả phải chăng, thích hợp để nấu canh hoặc nấu nước sốt.

Chọn phương pháp nấu phù hợp cho từng phần sườn heo khác nhau là chìa khóa để có được hương vị ngon nhất. Lần tới khi đi chợ, hãy áp dụng mẹo này để chọn sườn, và bạn chắc chắn sẽ có một bữa ăn ngon đến nỗi cả gia đình sẽ "giành nhau" để ăn!

Công thức các món ăn cho người suy thận

Ăn - 44 phút trước

GĐXH - Dưới đây là một số gợi ý và công thức món ăn dành cho bệnh nhân suy thận bạn có thể áp dụng vào thực đơn hàng ngày.

Tháng 3 nên mua 5 loại rau này: vừa ngọt, vừa rẻ, nấu món nào cũng ngon

Tháng 3 nên mua 5 loại rau này: vừa ngọt, vừa rẻ, nấu món nào cũng ngon

Ăn - 12 giờ trước

GĐXH - Tháng 3 là thời điểm giao mùa khi tiết trời bắt đầu ấm dần, cây cối đâm chồi nảy lộc sau mùa đông. Đây cũng là lúc nhiều loại rau củ bước vào giai đoạn tươi ngon nhất trong năm. Với những người nội trợ lâu năm, việc chọn thực phẩm đúng mùa không chỉ giúp bữa cơm đậm đà hơn mà còn tiết kiệm chi phí đáng kể.

Con đặc sản “nhìn đã thấy sợ” ở Tây Bắc xưa không ai ngó, nay thành món ăn được dân nhậu mê tít săn lùng

Con đặc sản “nhìn đã thấy sợ” ở Tây Bắc xưa không ai ngó, nay thành món ăn được dân nhậu mê tít săn lùng

Ăn - 17 giờ trước

Từng khiến nhiều du khách “rùng mình” khi nhìn thấy, loài côn trùng này ở Tây Bắc nay lại trở thành đặc sản lạ miệng được săn lùng mỗi mùa. Không ít thực khách, đặc biệt là cánh mày râu, sẵn sàng chi tiền cao để thưởng thức hương vị béo bùi khó quên.

5 loại rau củ mà người sành ăn không bao giờ mua trong tháng 3

5 loại rau củ mà người sành ăn không bao giờ mua trong tháng 3

Ăn - 21 giờ trước

GĐXH - Tháng 3 mang theo không khí ấm áp của mùa xuân, khi cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Trong căn bếp gia đình, việc chọn thực phẩm sao cho bữa cơm vừa ngon miệng vừa đủ dinh dưỡng luôn là điều nhiều người nội trợ quan tâm.

Nhóm thực phẩm nên kiêng cho người bị gan nhiễm mỡ

Nhóm thực phẩm nên kiêng cho người bị gan nhiễm mỡ

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Gan nhiễm mỡ cần kiêng rượu bia, hạn chế đường, tinh bột tinh chế và chất béo bão hòa. Đồng thời, người bệnh nên ưu tiên rau xanh, trái cây ít đường, cá giàu omega-3 và đạm nạc để cải thiện chuyển hóa.

3 công thức chế biến đùi gà ngon đến nỗi ai từng thử cũng đều khen tuyệt vời!

3 công thức chế biến đùi gà ngon đến nỗi ai từng thử cũng đều khen tuyệt vời!

Ăn - 1 ngày trước

Đây là 3 công thức món ăn với thịt đùi gà ngon mà bạn có thể áp dụng để nấu cho gia đình thưởng thức. Chắc chắn, khi ăn mọi người đều sẽ hết lời khen ngợi!

Phần "ngon nhất" của con bò không phải thịt thăn hay sườn: Nếu bạn bắt gặp, đừng hỏi han gì, cứ mua về xào cần tây, cực ngon!

Phần "ngon nhất" của con bò không phải thịt thăn hay sườn: Nếu bạn bắt gặp, đừng hỏi han gì, cứ mua về xào cần tây, cực ngon!

Ăn - 1 ngày trước

Lưỡi bò nghe có vẻ "không đáng", nhưng thực chất nó là một loại thực phẩm tuyệt vời, giàu protein và ít chất béo.

Mẹ đảm hướng dẫn cách làm món ngon từ tai lợn thơm ngon, giòn sần sật, ăn cực đưa cơm

Mẹ đảm hướng dẫn cách làm món ngon từ tai lợn thơm ngon, giòn sần sật, ăn cực đưa cơm

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Chỉ với chiếc tai lợn cùng vài nguyên liệu đơn giản, dưới hướng dẫn của mẹ đảm Phạm Thanh Huệ, mọi người có thể làm được món ngon từ tai lợn thơm ngon, giòn sần sật, đưa cơm vô cùng dưới đây.

Khoai môn nghiền nhuyễn rồi hấp cùng xôi: Món ăn cực ngon miệng ai thử một lần cũng thích mê

Khoai môn nghiền nhuyễn rồi hấp cùng xôi: Món ăn cực ngon miệng ai thử một lần cũng thích mê

Ăn - 1 ngày trước

Hôm nay chúng tôi chia sẻ với bạn thêm 1 công thức làm món ăn với khoai môn, đảm bảo rằng một khi đã thưởng thức thì sẽ không muốn ngừng ăn.

Bữa sáng khác lạ của Hà Tăng

Bữa sáng khác lạ của Hà Tăng

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Tham khảo thực đơn đầy đủ dưỡng chất giúp giữ dáng, đẹp da của Hà Tăng.

Xem nhiều

Những bữa sáng nhanh gọn, đủ chất cho người bận rộn

Những bữa sáng nhanh gọn, đủ chất cho người bận rộn

Ăn

GĐXH - Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Thay vì việc ăn sáng ở các hàng quán, không kiểm soát được về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, chị em nội trợ hãy vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà với các món ngon theo gợi ý dưới đây.

Loại rau cực tốt cho gan, người trung niên, người cao tuổi nên ăn

Loại rau cực tốt cho gan, người trung niên, người cao tuổi nên ăn

Ăn
Bữa sáng khác lạ của Hà Tăng

Bữa sáng khác lạ của Hà Tăng

Ăn
5 loại rau củ mà người sành ăn không bao giờ mua trong tháng 3

5 loại rau củ mà người sành ăn không bao giờ mua trong tháng 3

Ăn
Sáng tạo thực đơn với các món ăn từ chuối chín cực ngon, cực dễ

Sáng tạo thực đơn với các món ăn từ chuối chín cực ngon, cực dễ

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
