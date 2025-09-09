Dừng xe cứu người gặp nạn, hai anh em ở Bắc Ninh bị đánh nhập viện

Mới đây, mạng xã hội không khỏi xôn xao, phẫn nộ trước câu chuyện "làm phúc phải tội" xảy ra tại Bắc Ninh khi hai anh em nghi bị đánh nhập viện sau khi dừng lại giúp đỡ người bị tai nạn giao thông.

Theo tìm hiểu của PV Gia đình và Xã hội, sự việc trên xảy ra với anh Nguyễn Đức Vĩnh (SN 1982) và em trai là Nguyễn Bá Trung (SN 1988) cùng trú tại xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh, vào đêm 7/9 vừa qua.

Thông tin với PV, anh Vĩnh cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 7/9, khi đang trên đường về, anh phát hiện một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực đê đối diện Chùa Dù, thôn Vạn Ty (xã Nhân Thắng (tỉnh Bắc Ninh). Anh Vĩnh sau đó đã dừng lại, tiếp cận hiện trường và cùng người dân xung quanh hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân.

Anh Nguyễn Đức Vĩnh chưa hết bàng hoàng sau vụ bị hành hung vô cớ. Ảnh: NVCC

Để đảm bảo an toàn cho người bị nạn trong đêm tối, hai anh em anh Vĩnh đã ở lại hiện trường để cảnh báo cho các phương tiện khác và chờ người thân nạn nhân đến.

“Qua hỏi han, người bị tai nạn cũng đã tỉnh táo và gọi người nhà đến. Chúng tôi ở lại chỉ để đảm bảo an toàn cho nạn nhân, vì đêm khuya xe cộ qua lại có thể gây nguy hiểm thêm”, anh Vĩnh chia sẻ.

Tuy nhiên, khi một nhóm người tự xưng là người thân của nạn nhân đến nơi, sự việc đã chuyển biến theo hướng không ai có thể ngờ tới. Thay vì một lời cảm ơn, nhóm người này đã bất ngờ lớn tiếng chửi bới và "đổ" cho anh Vĩnh cùng em trai là người gây ra vụ tai nạn.

Mặc dù anh Vĩnh đã cố gắng giải thích và chính người bị nạn cũng lên tiếng xác nhận hai anh em chỉ là người giúp đỡ, nhưng nhóm người lạ mặt vẫn hung hãn lao vào hành hung cả hai một cách dã man.

"Dù chúng tôi đã giải thích rõ mọi việc, kể cả người bị nạn cũng nói. Nhưng họ rất hung hãn, cố tình đánh anh em chúng tôi, gần như muốn truy sát đến cùng. Mặc dù chúng tôi đã chạy nhưng họ vẫn đuổi theo để đánh", anh Vĩnh kể lại.

Thời điểm nhập viện, anh Nguyễn Bá Trung bị thương nặng, hôn mê.

Sự việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh kịp thời hô hoán và báo cho lực lượng chức năng tới can thiệp. Công an xã Nhân Thắng sau đó đã có mặt khống chế các đối tượng.

Hậu quả của vụ hành hung vô cớ đã để lại thương tích vô cùng nghiêm trọng cho hai anh em. Anh Nguyễn Bá Trung bị đánh đến bất tỉnh, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, hiện vẫn đang hôn mê.

Còn anh Vĩnh cũng bị thương nặng với nhiều tổn thương phần mềm và bị đứt một bên tai, hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

"Mong các cơ quan chức năng vào cuộc, nhanh chóng làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm các đối tượng côn đồ, để lấy lại công bằng cho gia đình tôi cũng như để sau này tránh tạo ra tiền lệ nguy hiểm khi người dân không dám giúp người gặp nạn giữa đường", anh Vĩnh mong muốn.

Theo chẩn đoán của bệnh viện anh Nguyễn Bá Trung bị đa chấn thương ở vai, hàm, mặt... Ảnh: NVCC

Thông tin thêm từ chị Bùi Hạnh (vợ anh Nguyễn Bá Trung) cho biết, đến hôm nay (9/9), anh Trung vẫn đang mê sảng, mỗi ngày chỉ tỉnh được 2-3 tiếng, bị đa chấn thương vùng vai và đầu. Dù đã mổ nhưng vết thương vẫn chảy máu, nhận thức chưa rõ ràng.

"Thật sự đến thời điểm này tôi và gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng. Mong các cơ quan chức năng vào cuộc, làm rõ sự việc. Để sau này khi không may trên đường có ai bị làm sao, người dân còn muốn giúp đỡ", chị Hạnh ngậm ngùi.

Sự việc không chỉ gây ra nỗi đau về thể xác mà còn là một cú sốc tinh thần lớn đối với gia đình nạn nhân và gây phẫn nộ trong dư luận. Hành động cứu người lại phải nhận về sự đối xử tàn nhẫn đang gióng lên một hồi chuông đáng báo động về cách hành xử và văn hóa ứng xử trong xã hội.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Nhân Thắng điều tra, làm rõ.