10 thiếu niên che biển số xe, hành hung người gây thương tích

Ngày 18/8, Công an xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, vừa xử phạt hành chính 10 thiếu niên về hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nhóm thiếu niên cùng tang vật tại cơ quan công an.

Trước đó, anh T.V.C. (SN 2008, trú xã Đồng Lộc) bị một nhóm lạ mặt hành hung tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Sau khi gây thương tích, các đối tượng dùng thủ đoạn che hoặc tháo biển số xe rồi rời khỏi hiện trường.

Vào cuộc điều tra Công an xã Đồng Lộc xác định nhóm gồm 10 thiếu niên từ 14-16 tuổi, trú tại xã Can Lộc và Lộc Hà. Trong đó, có một thiếu niên ngoài mức phạt trên còn bị phạt bổ sung 10-20 triệu đồng vì sử dụng trái phép vũ khí thô sơ.

Ngoài ra, công an còn xử lý các vi phạm khác như điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, xe không gắn biển số, chủ xe giao xe cho người không đủ điều kiện… Tổng số tiền phạt của cả nhóm lên đến 70 triệu đồng.

Công an xã Đồng Lộc đề nghị phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em để phòng ngừa vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.