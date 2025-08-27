Video: Khoảnh khắc thanh niên táo tợn hành hung bảo vệ, đập tủ kính, cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng

Trên VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Hòa Cường (TP Đà Nẵng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cướp tại tiệm vàng PNJ trên đường Núi Thành.

Theo người dân, khoảng 19 giờ 50 phút ngày 26/8, một thanh niên mặc áo Grab xanh xông vào tiệm vàng PNJ trên đường Núi Thành (phường Hòa Cường), dùng búa đập bể tủ kính để cướp trang sức.

Gã thanh niên hành hung bảo vệ tiệm vàng (Nguồn video: Facebook Trương Long)

Bảo vệ cửa hàng lao vào ngăn cản nhưng bị đối tượng hành hung. Một số người dân tìm cách chặn cửa, ngăn đối tượng nhưng không thành.

Sau khi lấy trang sức cho vào balo, đối tượng bỏ chạy ra ngoài đường.

Nhận tin báo, lực lượng công an có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Hình ảnh gã thanh niên đập tủ kính cướp tiệm vàng (Nguồn Clip: Thân Thương)

Đến gần 22h tối 26/8, Công an TP Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra vụ cướp táo tợn xảy ra tại tiệm vàng PNJ.

Nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến sự việc manh động trên.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: VietnamNet

Hình ảnh camera an ninh ghi lại cho thấy, khoảng 19h51 phút, đối tượng đi từ phía sau, dùng vật giống thanh sắt đánh tới tấp vào đầu nam bảo vệ ngồi trước cửa hàng, sau đó xông vào bên trong cướp vàng. Do quá bất ngờ, bảo vệ không kịp phản kháng.

Lực lượng công an đang truy xét đối tượng gây án, xử lý theo quy định của pháp luật.

