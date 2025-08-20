Khởi tố, bắt tạm giam người hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội
GĐXH - Đặng Chí Thành (người hành hung phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội) bị công an khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng.
TTO dẫn tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, ngày 20/8, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng Đặng Chí Thành (31 tuổi, trú phường Phương Liệt, Hà Nội) để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.
Đặng Chí Thành là người đàn ông đã hành hung người phụ nữ tại chung cư Sky Central (176 Định Công, Phương Liệt, Hà Nội).
Quá trình điều tra ban đầu, công an xác định gia đình Đặng Chí Thành (trú chung cư Sky Central) có xảy ra mâu thuẫn từ trước với gia đình chị N.T (28 tuổi, trú cùng chung cư).
Tối 9/8, nhìn thấy chị N.T ở tầng một chung cư, Thành đến nói chuyện và hai bên xảy ra tranh cãi.
Đối tượng yêu cầu chị N.T xin lỗi, nhưng không được đồng ý nên đánh chị T. Sau đó mọi người xung quanh can ngăn nên Thành đi về nhà.
Ngày 10/8, Công an phường Phương Liệt tiếp nhận tin báo từ chị N.T về việc bị một người đàn ông đánh gây thương tích tại sảnh chờ thang máy B1 chung cư Sky Central.
Tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an phường Phương Liệt đã khẩn trương xác minh sự việc và đưa chị N.T đi khám thương tích.
Cũng trong ngày 10/8, lực lượng chức năng đã đưa Đặng Chí Thành về trụ sở làm việc.
