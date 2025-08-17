Dương Cẩm Lynh lại vướng rắc rối sau khi đã trả hết nợ 6 tỷ đồng

Cuộc sống mẹ đơn thân của Dương Cẩm Lynh ra sao sau khi trả nợ 6 tỷ? GĐXH - Trả hết nợ 6 tỷ đồng, Dương Cẩm Lynh cho biết hiện tại cô dành hết thời gian cho công việc và chăm sóc 2 con trai, chưa nghĩ đến chuyện tình cảm riêng tư.

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Dương Cẩm Lynh bày tỏ bức xúc khi liên tục trong 2 năm gần đây bản thân phải đối mặt với những tin nhắn và lời lẽ bôi nhọ, cáo buộc cô liên quan đến đường dây bán dâm. Theo nữ diễn viên, các thông tin lan truyền trên mạng thường bị thêu dệt, phóng đại và gán ghép một cách thiếu cơ sở, ảnh hưởng đến cuộc sống của cô.

"Tôi không hiểu mục đích của họ là gì, cũng không biết mình đã làm phiền ai để bị đối xử như vậy. Cuộc sống vốn đã nhiều lo toan, nay lại thêm những lời dạy dỗ vô cớ.

Tôi luôn tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, tự lo cho bản thân và trân trọng mọi may mắn có thể tạo ra giá trị cho đời. Được mọi người yêu thương, quan tâm là niềm hạnh phúc, nhưng đôi khi cũng thấy áy náy vì người thân, bạn bè phải chịu phiền toái từ những việc không đáng có này. Tôi thật sự không hiểu, việc hạ bệ và phán xét người khác có thể mang lại niềm vui cho họ đến mức nào", diễn viên bày tỏ.

Dương Cẩm Lynh bày tỏ bức xúc khi 2 năm gần đây bản thân phải đối mặt với những tin nhắn và lời lẽ bôi nhọ, cáo buộc cô liên quan đến đường dây bán dâm. (Ảnh: FBNV)

Dương Cẩm Lynh chia sẻ thêm: "Tôi cũng không mong muốn mọi người tung hô hay công nhận tôi là người tốt đẹp gì. Tôi chỉ là một người bình thường, tốt xấu gì tôi có hết trong con người tôi, nhưng không hại ai phiền ai, và liên luỵ ai. Tôi chỉ mong muốn mình là một con người bình thường làm được vẫn có thể lo lắng tốt đẹp được cho cuộc sống 3 mẹ con tôi". Cô cũng bày tỏ sự áy náy khi gia đình và bạn bè phải chịu phiền toái vì những tin đồn vô căn cứ.

Trước đó, đầu năm 2023, Dương Cẩm Lynh vướng ồn ào khi bị chủ nợ chặn đường đòi tiền và quay video đăng lên mạng, khiến đời sống cá nhân và công việc của nữ diễn viên chịu nhiều ảnh hưởng.

Hậu quả khiến cô buộc phải hủy hợp đồng phim ảnh, từ chối dự sự kiện, gây thiệt hại tài chính từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Sau hơn một năm rưỡi trả góp, Dương Cẩm Lynh đã hoàn tất khoản nợ 6 tỷ đồng.

Dương Cẩm Lynh và 2 con.

Đến tháng 6/2024, Dương Cẩm Lynh cho biết cô đã hoàn tất khoản nợ 6 tỷ đồng. Sau đó, nữ diễn viên trở lại đóng phim. Cô kinh doanh online đồng thời tham gia nhiều hoạt động giải trí khác nhau. Đầu năm nay, Dương Cẩm Lynh tái xuất màn ảnh trong hai phim: vai chính trong "Miền ảo vọng" của đạo diễn Xuân Phước và vai thứ chính trong "Nợ đời vay trả" của đạo diễn Hồ Ngọc Xum.

"Tôi đã tự đứng dậy bằng đôi chân và tự lao động bằng đôi tay. Sự tự tin trong tôi quay trở lại, và cảm hứng nghề nghiệp, nỗi nhớ nghề cũng theo đó tìm về. Giờ là lúc tôi có thể đón nhận các vai diễn trong một tâm thế thoải mái nhất, nhiều năng lượng nhất", nữ diễn viên chia sẻ về cuộc sống hiện tại.