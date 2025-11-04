Estrogen có liên quan gì đến ung thư vú?

1. Estrogen và mối liên quan với ung thư vú

Estrogen là hormone sinh dục nữ chính được sản xuất chủ yếu tại buồng trứng. Nó đóng vai trò thiết yếu trong việc hình thành các đặc tính sinh dục của phụ nữ như phát triển ngực, duy trì hệ thống sinh sản và điều hòa chu kỳ kinh nguyệt.

Estrogen có mối liên quan với ung thư vú . Mối liên hệ này xoay quanh việc tế bào vú bị kích thích quá mức bởi estrogen. Sự phơi nhiễm kéo dài với estrogen có thể kích thích sự tăng sinh của các tế bào vú, từ đó làm tăng nguy cơ phát triển thành ung thư.

Theo TS.BS. Phạm Tuấn Anh, Trưởng Khoa Điều trị A - BV K Trung ương, ung thư vú có liên quan đến nội tiết sinh dục nữ. Estrogen được tiết ra chủ yếu ở buồng trứng. Đây là nội tiết tố cần thiết trong quá trình hình thành đặc tính sinh dục và sinh sản ở nữ. Tuy vậy tế bào của vú bị tiếp xúc quá nhiều với estrogen có thể có nguy cơ trở thành ung thư.

Các yếu tố liên quan đến việc tế bào của tuyến vú tăng tiếp xúc với estrogen và nguy cơ trở thành ung thư cao hơn bao gồm: Có kinh sớm, mãn kinh muộn, sinh con đầu lòng muộn, sử dụng hormone thay thế khi mãn kinh.

Đối với phụ nữ đã mãn kinh, nồng độ estrogen giảm. Tuy vậy, những phụ nữ này nếu bị béo phì (estrogen cũng được sinh ra trong mô mỡ) hoặc dùng thuốc nội tiết thay thế làm tăng nồng độ estrogen trong máu và làm tăng nguy cơ ung thư vú.

2. Những phụ nữ có nguy cơ bị ung thư vú do ảnh hưởng bởi estrogen

Phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt sớm

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS), phụ nữ có nhiều chu kỳ kinh nguyệt hơn vì họ bắt đầu có kinh nguyệt sớm (đặc biệt là trước 12 tuổi) có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn một chút. Nguy cơ gia tăng có thể là do tiếp xúc lâu hơn với hormone estrogen và progesterone trong suốt cuộc đời.

Phụ nữ mãn kinh muộn

Tương tự, phụ nữ có nhiều chu kỳ kinh nguyệt hơn vì họ mãn kinh muộn hơn (thường là sau 55 tuổi) có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn một chút. Nguy cơ tăng có thể là do họ tiếp xúc lâu hơn với hormone estrogen và progesterone trong suốt cuộc đời.

Phụ nữ béo phì sau mãn kinh

Estrogen có liên quan đến tình trạng béo phì sau mãn kinh và nguy cơ ung thư vú. Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, trước khi mãn kinh, buồng trứng của phụ nữ sản xuất hầu hết estrogen và mô mỡ chỉ sản xuất một phần nhỏ tổng lượng.

Sau khi mãn kinh (khi buồng trứng ngừng sản xuất estrogen), hầu hết estrogen đến từ mô mỡ. Có nhiều mô mỡ hơn sau khi mãn kinh có thể làm tăng mức estrogen và tăng nguy cơ mắc ung thư vú.

Sử dụng biện pháp tránh thai bằng hormone và liệu pháp thay thế hormone

Một số nghiên cứu cho thấy một số loại thuốc tránh thai, thuốc tiêm và dạng cấy ghép hoặc bôi tại chỗ có sử dụng hormone có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú.

Sử dụng liệu pháp thay thế hormone (HRT) kết hợp estrogen và progestin làm tăng nguy cơ ung thư vú. Sự kết hợp này cũng có thể dẫn đến tăng mật độ vú, khiến việc phát hiện ung thư vú trên chụp quang tuyến vú trở nên khó khăn hơn.

Phụ nữ có nguy cơ cần chủ động tầm soát ung thư vú định kỳ.

Tiếp xúc với hóa chất trong môi trường

Theo ACS, trong các yếu tố có tác động chưa rõ ràng đến nguy cơ ung thư vú, các hóa chất trong môi trường có đặc tính giống estrogen rất đáng quan tâm.

Ví dụ, các chất được tìm thấy trong một số loại nhựa, một số loại mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân, thuốc trừ sâu và PCB (polychlorinated biphenyls) dường như cũng có những đặc tính này. Về lý thuyết, những chất này có thể ảnh hưởng đến nguy cơ ung thư vú.

Hiện tại nghiên cứu chưa chỉ ra mối liên hệ rõ ràng giữa nguy cơ ung thư vú và việc tiếp xúc với các chất này. Cần có thêm nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực này