EZtech 'tri ân' khách hàng với ưu đãi 50% cho dịch vụ VPS cao cấp
EZtech, một trong những đơn vị uy tín và lâu năm trong lĩnh vực cung cấp hạ tầng máy chủ tại Việt Nam, đã chính thức công bố chương trình khuyến mãi "lớn nhất trong năm".
Theo đó, từ ngày 23/11 đến 30/11/2025, EZtech áp dụng mức ưu đãi đặc biệt giảm 50% cho các dịch vụ VPS, khẳng định cam kết mang công nghệ cao đến gần hơn với người dùng.
Sự kiện tri ân khẳng định vị thế
Trong bối cảnh thị trường công nghệ và chuyển đổi số đang phát triển mạnh mẽ, nhu cầu về một hạ tầng máy chủ (VPS/Server) ổn định, hiệu năng cao với chi phí hợp lý là vô cùng cấp thiết. Thấu hiểu điều này, chương trình Black Friday 2025 của EZtech được xem là một bước đi chiến lược, không chỉ kích cầu mà còn là một hoạt động "tri ân" sâu sắc đến các khách hàng đã tin tưởng đơn vị trong suốt thời gian qua.
Được biết đến là một nhà cung cấp hạ tầng "lão làng", EZtech đã tạo dựng được uy tín vững chắc trên thị trường. Điểm mạnh của EZtech nằm ở việc sở hữu "nội tại hạ tầng" mạnh mẽ, với hệ thống trung tâm dữ liệu (Data Center) được đầu tư bài bản, sử dụng 100% phần cứng chuyên dụng và đường truyền mạng tốc độ cao.
Sự kiện ưu đãi lần này là minh chứng cho tiềm lực của EZtech khi sẵn sàng trợ giá sâu, cho phép khách hàng tiếp cận dịch vụ chất lượng cao với chi phí tối ưu nhất.
Cam kết chất lượng dịch vụ không đổi
Điểm đáng chú ý nhất của chương trình là dù giảm giá "sốc" 50%, EZtech cam kết vẫn giữ nguyên, thậm chí công khai minh bạch toàn bộ cấu hình phần cứng "khủng" của dịch vụ. Điều này đập tan mọi lo ngại của khách hàng về việc "giảm giá đồng nghĩa với giảm chất lượng" thường thấy trên thị trường.
Phát biểu về sự kiện này, đại diện EZtech, ông Nguyễn Đình Trọng (CTO) chia sẻ: "Chúng tôi không xem Black Friday đơn thuần là một dịp giảm giá. Đây là cơ hội để EZtech khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp và cộng đồng lập trình viên Việt Nam. Bằng việc trợ giá 50% cho các gói VPS cao cấp, chúng tôi muốn tạo điều kiện tốt nhất để mọi khách hàng, từ sinh viên, startup đến doanh nghiệp lớn, đều có thể trải nghiệm một hạ tầng ổn định, mạnh mẽ. Chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi."
Thông tin chi tiết chương trình ưu đãi
Chương trình "Black Friday 2025" của EZtech tập trung vào hai dòng sản phẩm VPS chủ lực:
1. VPS vSAN ESA: Dòng VPS cao cấp sử dụng công nghệ lưu trữ vSAN hiện đại, cho tốc độ truy xuất vượt trội và độ ổn định tuyệt đối
- Giá ưu đãi chỉ từ: 142.300 VNĐ/3 tháng
2. VPS GIÁ RẺ: Giải pháp VPS tối ưu chi phí nhưng vẫn được xây dựng trên nền tảng phần cứng mạnh mẽ (Intel Xeon Gold, ổ cứng NVMe), phù hợp cho các website vừa và nhỏ.
- Giá ưu đãi chỉ từ: 399.000 VNĐ/năm.
Xem thêm chi tiết chương trình khuyến mãi tại https://eztech.vn/blackfriday
Để nhận được ưu đãi, khách hàng chỉ cần nhập mã BLACKFRIDAY50 khi thực hiện đăng ký dịch vụ trên website chính thức của công ty.
Chương trình "Black Friday 2025" của EZtech không chỉ mang đến cơ hội sở hữu VPS chất lượng cao với giá tốt nhất, mà còn là lời khẳng định về vị thế và cam kết của một nhà cung cấp hạ tầng chuyên nghiệp. Với nền tảng công nghệ vững chắc và dịch vụ hỗ trợ 24/7, EZtech đang tiếp tục nỗ lực không ngừng để mang đến các giải pháp toàn diện, góp phần vào sự thành công của quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam.
Thông tin liên hệ:
Website: https://eztech.vn
Hotline/Zalo: 0877.223.579
Fanpage: Eztech.vn - Cloud VPS & Hosting - Server GPU
Email: support@eztech.com.vn
Địa chỉ: Số 72 Đường số 6, KDC Cityland Park Hills, Phường Gò Vấp, TP.HCM
Doanh nghiệp tự giới thiệu
