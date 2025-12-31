Một loại cam Việt vào mùa giá rẻ chỉ hơn chục nghìn đồng/kg, tiểu thương nhập hàng tạ mỗi ngày phục vụ khách quý

Những ngày gần đây, trên thị trường bày bán la liệt loại cam Cao Phong - đặc sản có nguồn gốc từ Hòa Bình cũ (nay là Phú Thọ) của Việt Nam với mức giá vô cùng 'bình dân'. Chỉ cần bỏ ra hơn chục nghìn đồng là người tiêu dùng đã có thể mua được 1kg cam Cao Phong để thưởng thức. Từ lâu nay, cam Cao Phong là một trong những loại quả được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng trong những ngày cuối năm vì đáp ứng được các tiêu chí 'ngon - bổ - rẻ'.

Cam Cao Phong là một trong những mặt hàng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Theo nhiều tiểu thương mùa cam Cao Phong chín bắt đầu từ tháng 9 và kéo dài đến hết tháng 4 năm sau. Dù giá rẻ, nhưng chất lượng cam khá ngon, nhiều nước, ngọt đậm nên được người tiêu dùng ưa chuộng. Hiện tại, ở cả thị trường truyền thống lẫn 'chợ mạng' cam Cao Phong đang được rao bán từ 15.000 – 35.000 đồng/kg (tùy chất lượng quả).

Cam Cao Phong được rao bán tràn ngập thị trường với mức giá tương đối rẻ.

"Càng vào cuối năm, thời tiết càng khô, hanh, cam càng chín đều và ngọt đậm hơn. Tùy thuộc vào chất lượng quả sẽ được chia làm các mức giá khác nhau để bán cho người tiêu dùng, hàng bé, mã xấu thì tầm 15.000 đồng/kg, loại to, mã sáng hơn thì sẽ có giá cao hơn. Do đang vào chính vụ, chất lượng cam khá tốt nên cũng được lòng người tiêu dùng. Nhiều khách đặt tôi cả chục cân mỗi lần để vừa ăn, vừa vắt nước uống, tranh thủ giá đang rẻ nên tôi cũng nhập hàng về đều đặn để phục vụ người dân, có những ngày cao điểm có thể bán vài tạ là chuyện bình thường", chị Thanh Hương (chủ một cửa hàng hoa quả tại Từ Liên, Hà Nội) cho hay.

Trên thị trường, cam Cao Phong được bày bán la liệt, nhiều nơi đóng 10kg/túi để thuận tiện cho người mua.

Cũng theo chị Hương, để chọn cam Cao Phong ngon, người tiêu dùng hãy chọn quả vỏ mỏng, vàng đều và hơi sẫm màu, quả cam nặng tay, cầm chắc, có mùi thơm nhẹ đặc trưng.

"Có một đặc điểm để chọn được cam ngon mà mọi người cần lưu ý đó là, càng to thì cam Cao Phong sẽ càng già và ngon. Vỏ cam lúc già sẽ mỏng và bóng hơn các quả non khác. Còn màu sắc thì vàng nhạt, nếu thấy cam có màu vàng tươi, sậm, óng ả thì không nên chọn vì rất có thể đó là loại cam ở nơi khác. Những quả cam Cao Phong ngon và không bị ướp chất bảo quản sẽ thường có phần cuống và lá héo khô lại. Nên chọn Cam Cao Phong có hình tròn đều sẽ là quả ngon.

Nhiều năm trở lại đây, cam Cao Phong bắt đầu có thương hiệu, chỗ đứng trên thị trường nhờ vị ngọt thanh, đậm đà.



Cách tốt nhất là người mua nên tìm tới các cửa hàng uy tín để đảm bảo mua mua được hàng chất lượng. Cam chuẩn sẽ ngọt, mọng nước, ít hạt, ai đã ăn thì khó quên được hương vị của loại cam đặc sản này", chị Hương chia sẻ.

Cam Cao Phong vào mùa bán đầy thị trường giá rẻ bèo.