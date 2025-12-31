Giải bài toán chi phí vận tải 2026: Dongfeng X9 trở thành đáp án từ thực tiễn

Không dừng lại ở việc giới thiệu một dòng xe, đây là lời giải toàn diện cho bài toán kinh doanh bền vững của các doanh nghiệp vận tải Việt Nam.

Từ "áp lực sinh tồn" đến tư duy quản trị vận tải mới

Bước sang giai đoạn 2025-2026, ngành vận tải không còn là cuộc đua của những đơn vị sở hữu nhiều xe nhất, mà là cuộc đua của những đơn vị vận hành hiệu quả nhất. Chi phí nhiên liệu, phí cầu đường và đặc biệt là chi phí bảo trì cùng sự khan hiếm tài xế lành nghề đang tạo thành một gọng kìm siết chặt lợi nhuận của các doanh nghiệp.

Tại sự kiện, các chuyên gia nhận định sai lầm phổ biến của chủ xe là ưu tiên giá vốn đầu tư ban đầu mà bỏ qua tổng chi phí vận hành (TCO). Một phương tiện giá rẻ nhưng tiêu hao nhiên liệu lớn và thường xuyên nằm xưởng sẽ sớm trở thành gánh nặng tài chính. Do đó, tư duy quản trị hiện đại đã và đang dịch chuyển mạnh mẽ sang các dòng xe sở hữu công nghệ thông minh, đảm bảo tính ổn định và tiết kiệm bền vững.

Sự kiện ra mắt Dongfeng X9 vào 20/12/2025

Công nghệ vận hành từ Dongfeng và lời giải từ thực tiễn Việt Nam

Ông Hao Kế Thâm - Quản lý sản phẩm thị trường Việt Nam - Đại diện Tập Đoàn Dongfeng cho biết, việc kết hợp động cơ mô-men xoắn lớn ở dải vòng tua thấp với hộp số tự động AMT đang trở thành chuẩn mực mới của ngành vận tải toàn cầu. Cách tiếp cận này giúp phương tiện đạt sức kéo tối ưu mà không cần ép tua máy, qua đó giảm 5% chi phí nhiên liệu, kéo dài tuổi thọ động cơ và giảm phụ thuộc vào tay nghề tài xế.

Từ thực tiễn Việt Nam, An Sương Group cho rằng công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được đặt trong một giải pháp vận hành trọn vòng đời. Theo đó, vai trò của đơn vị phân phối không chỉ là cung cấp phương tiện, mà là đồng hành cùng doanh nghiệp từ khâu tư vấn cấu hình phù hợp từng loại hàng hóa, tuyến đường đến hỗ trợ kỹ thuật và hậu mãi.

Điểm nhấn tại workshop là mô hình dịch vụ "1-0-2" độc quyền tại An Sương Group, cho phép doanh nghiệp trải nghiệm xe chở hàng thực tế trước khi đầu tư, hỗ trợ xe thay thế khi thời gian bảo hành kéo dài quá 48 giờ, qua đó giảm thiểu rủi ro và tối ưu hiệu quả khai thác.

Ông Thẩm Bân - Tổng Giám Đốc nhà máy Dongfeng phát biểu tại sự kiện

Dongfeng X9 - đáp áp từ thực tiễn vận hành

Trong bối cảnh các vấn đề và giải pháp đã được phân tích, Dongfeng X9 xuất hiện như một minh chứng cụ thể cho hướng tiếp cận tối ưu chi phí vận tải. Đây là kết tinh từ sự hợp lực chiến lược giữa Dongfeng, Yuchai và An Sương Group, dựa trên hệ sinh thái linh kiện đồng bộ từ các thương hiệu toàn cầu như Fast, Dana, Knorr và ConMet.

Về mặt kinh tế, Dongfeng X9 sở hữu động cơ Yuchai 490HP với mô-men xoắn cực đại 2.400 Nm tại dải vòng tua thấp. Cấu hình này giúp xe duy trì sức kéo tối đa mà không cần ép vận tốc máy, kết hợp cùng thiết kế khí động học có hệ số cản gió chỉ 0.445 giúp tiết kiệm 3-5% nhiên liệu.

Kết quả kiểm nghiệm thực tế trên cung đường hỗn hợp cho thấy Dongfeng X9 chỉ tiêu thụ khoảng 30L/100km. Đối với một doanh nghiệp sở hữu đội xe lớn, việc cắt giảm nhiên liệu này sẽ tạo nguồn lợi nhuận ròng lên tới gần 1 tỷ đồng sau 5 năm sử dụng.

Xe đầu kéo Dongfeng X9 động cơ Yuchai 490HP, tiết kiệm 3-5% nhiên liệu

Đặc biệt, Dongfeng X9 còn tái định nghĩa chuẩn mực sống cho tài xế với cabin cao 2,12m sàn phẳng và giường nằm rộng 1.100mm. Không gian này giúp người lái giảm mệt mỏi, bảo vệ sức khỏe xương khớp trong những hành trình dài.

Song song đó, các lớp bảo vệ đa tầng từ hệ thống an toàn chủ động như: EBS (hệ thống phanh điện tử), ESC (hệ thống cân bằng điện tử), LDWS (cảnh báo chệch làn đường), FCWS (cảnh báo va chạm phía trước), DMS Hệ thống giám sát tài xế theo dõi trạng thái lái xe, TPMS (hệ thống giám sát áp suất lốp),... tạo nên môi trường lái xe an toàn, giảm áp lực vận hành, giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro và chi phí phát sinh do sự cố.

Dongfeng X9 mang lại trải nghiệm lái an toàn và thoải mái

Sự xuất hiện của Dongfeng X9 không chỉ đánh dấu sự ra mắt của một dòng sản phẩm chiến lược mà còn khẳng định định hướng của An Sương Group trong việc cung cấp giải pháp vận tải toàn diện. Không dừng lại ở bài toán kinh tế, An Sương Group còn đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng hệ sinh thái vận hành an toàn, chuyên nghiệp và bền vững.

