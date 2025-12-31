Bộ Công thương thông tin vụ gần 500 container chè Việt Nam mắc kẹt tại cảng Karachi (Pakistan)
GĐXH - Chiều 31/12, Bộ Công thương thông tin chính thức gần 500 container chè của doanh nghiệp Việt Nam bị ách tắc tại cảng Karachi (Pakistan).
Bộ Công thương cho biết, sau thời gian dài bị ách tắc tại cảng Karachi do căng thẳng khu vực biên giới Pakistan – Afghanistan, gần 500 container chè của doanh nghiệp Việt Nam đã chính thức được phía Pakistan cho phép tái xuất.
Bộ Công thương khẳng định, kết quả này đạt được nhờ sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ cùng sự vào cuộc quyết liệt, liên tục của Bộ Công Thương thông qua nhiều kênh làm việc song phương với các cơ quan chức năng của Pakistan. Quyết định này góp phần tháo gỡ khó khăn lớn cho hoạt động xuất khẩu chè, giúp doanh nghiệp giảm thiểu thiệt hại và ổn định sản xuất, kinh doanh.
Cũng theo Bộ Công thương, ngay khi nhận được phản ánh từ Hiệp hội Chè Việt Nam và các doanh nghiệp về tình trạng hàng hóa bị tồn đọng kéo dài, Bộ Công Thương đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.
Trong đó, Thương vụ Việt Nam tại Pakistan được chỉ đạo làm việc thường xuyên, trực tiếp với các cơ quan liên quan của nước sở tại như Hải quan, Cảng vụ Karachi, Bộ Thương mại Pakistan nhằm tìm hướng tháo gỡ.
Song song với đó, Bộ Công Thương phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc, trao đổi ở các cấp, đồng thời gửi công hàm và công thư chính thức đề nghị phía Pakistan xem xét cơ chế linh hoạt, cho phép tái xuất các container chè của Việt Nam sang thị trường thứ ba.
Đặc biệt, vụ việc đã được báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo xử lý ở cấp cao, trong đó có việc Thủ tướng Chính phủ Việt Nam gửi thư và dự kiến điện đàm trực tiếp với Thủ tướng Pakistan nhằm thúc đẩy giải quyết.
Ngày 31/12/2025, Bộ Thương mại Pakistan đã có văn bản chính thức cho phép miễn trừ quy định tạm dừng quá cảnh hàng hóa sang Afghanistan. Đồng thời chấp thuận cho các container chè của Việt Nam đang bị kẹt tại cảng Karachi được tái xuất sang các cảng biển khác theo đề nghị của doanh nghiệp và đơn vị logistics.
Quyết định này tạo cơ sở pháp lý quan trọng để giải phóng gần 500 container chè, giúp doanh nghiệp giảm chi phí lưu kho, lưu bãi, bảo toàn chất lượng hàng hóa và ổn định dòng tiền.
Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát quá trình tái xuất, phối hợp với các cơ quan liên quan của hai nước để hỗ trợ doanh nghiệp hoàn tất thủ tục, đồng thời tăng cường cảnh báo rủi ro thị trường nhằm giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong hoạt động xuất khẩu thời gian tới.
GĐXH - Dịp Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Hà Nội sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện, hoạt động du lịch – văn hóa đặc sắc trên khắp địa bàn, từ phố cổ, khu di sản đến các làng nghề, lễ hội truyền thống, nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, trải nghiệm của người dân và du khách.
GĐXH - Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) vừa phát đi cảnh báo về việc xuất hiện nhiều thông tin không xác thực, mạo danh Ban tổ chức Hội chợ quốc gia lần thứ hai – Mùa Xuân 2026 nhằm kêu gọi doanh nghiệp đăng ký tham gia, tiềm ẩn nguy cơ trục lợi và lừa đảo.
GĐXH - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa gửi giấy mời tới Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG, yêu cầu làm việc liên quan đến hoạt động thu thập, sử dụng thông tin người dùng và việc cung cấp dịch vụ trên nền tảng Zalo. Buổi làm việc dự kiến được tổ chức vào ngày 31/12/2025.
GĐXH - Ngày 29/12, Sở Y tế TP. Hà Nội thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an TP. Hà Nội đồng loạt kiểm tra bếp ăn của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nhật Anh tại nhiều trường học và phát hiện hàng loạt vi phạm nghiêm trọng liên quan đến an toàn thực phẩm.
GĐXH - Nhìn lại diễn biến thị trường lãi suất trong tuần từ ngày 22–26/12 cho thấy lãi suất liên ngân hàng đã tăng trở lại. Diễn biến này phản ánh áp lực thanh khoản ngắn hạn gia tăng trong giai đoạn cao điểm nhu cầu vốn cuối năm.
GĐXH - Hai ngày cuối tuần (27-28/12), Ngày hội chợ quê xã Tân Mỹ năm 2025 diễn ra trong không khí nhộn nhịp, rộn ràng tại thôn Thôm Bưa, xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang. Là phiên hội chợ quê đầu tiên được tổ chức tại địa phương nên đã thu hút đông đảo người dân trong xã và các khu vực lân cận đến tham quan, mua sắm, trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc làng quê.
GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Kế hoạch số 373/KH-UBND ngày 26/12/2025 về việc triển khai các giải pháp xử lý "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn Thành phố.
GĐXH - Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải vừa phải ra văn bản cảnh báo cấp bách trước những diễn biến bất thường ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng.
GĐXH - Sau sự cố tiêm filler nâng mũi khiến một khách hàng bị mù mắt, cơ sở thẩm mỹ Pusan tại phường Tương Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã tháo dỡ toàn bộ biển hiệu, hoạt động cầm chừng rồi đóng cửa. Ghi nhận của phóng viên cho thấy hiện không còn dấu hiệu kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ tại địa chỉ này.
GĐXH - Những ngày cận Giáng sinh, thị trường bán lẻ trên địa bàn Hà Nội trở nên sôi động khi hàng loạt hệ thống siêu thị lớn đồng loạt triển khai các chương trình khuyến mại, giảm giá sâu nhằm kích cầu tiêu dùng cuối năm. Không khí mua sắm tại nhiều siêu thị ghi nhận nhộn nhịp hơn so với những tuần trước, đặc biệt ở nhóm hàng thực phẩm, đồ gia dụng và các sản phẩm phục vụ mùa lễ hội.
