Bộ Công thương thông tin vụ gần 500 container chè Việt Nam mắc kẹt tại cảng Karachi (Pakistan)

Bộ Công thương cho biết, sau thời gian dài bị ách tắc tại cảng Karachi do căng thẳng khu vực biên giới Pakistan – Afghanistan, gần 500 container chè của doanh nghiệp Việt Nam đã chính thức được phía Pakistan cho phép tái xuất.

Bộ Công thương khẳng định, kết quả này đạt được nhờ sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ cùng sự vào cuộc quyết liệt, liên tục của Bộ Công Thương thông qua nhiều kênh làm việc song phương với các cơ quan chức năng của Pakistan. Quyết định này góp phần tháo gỡ khó khăn lớn cho hoạt động xuất khẩu chè, giúp doanh nghiệp giảm thiểu thiệt hại và ổn định sản xuất, kinh doanh.

Cũng theo Bộ Công thương, ngay khi nhận được phản ánh từ Hiệp hội Chè Việt Nam và các doanh nghiệp về tình trạng hàng hóa bị tồn đọng kéo dài, Bộ Công Thương đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Trong đó, Thương vụ Việt Nam tại Pakistan được chỉ đạo làm việc thường xuyên, trực tiếp với các cơ quan liên quan của nước sở tại như Hải quan, Cảng vụ Karachi, Bộ Thương mại Pakistan nhằm tìm hướng tháo gỡ.

Song song với đó, Bộ Công Thương phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc, trao đổi ở các cấp, đồng thời gửi công hàm và công thư chính thức đề nghị phía Pakistan xem xét cơ chế linh hoạt, cho phép tái xuất các container chè của Việt Nam sang thị trường thứ ba.

Đặc biệt, vụ việc đã được báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo xử lý ở cấp cao, trong đó có việc Thủ tướng Chính phủ Việt Nam gửi thư và dự kiến điện đàm trực tiếp với Thủ tướng Pakistan nhằm thúc đẩy giải quyết.

Ngày 31/12/2025, Bộ Thương mại Pakistan đã có văn bản chính thức cho phép miễn trừ quy định tạm dừng quá cảnh hàng hóa sang Afghanistan. Đồng thời chấp thuận cho các container chè của Việt Nam đang bị kẹt tại cảng Karachi được tái xuất sang các cảng biển khác theo đề nghị của doanh nghiệp và đơn vị logistics.

Quyết định này tạo cơ sở pháp lý quan trọng để giải phóng gần 500 container chè, giúp doanh nghiệp giảm chi phí lưu kho, lưu bãi, bảo toàn chất lượng hàng hóa và ổn định dòng tiền.

Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát quá trình tái xuất, phối hợp với các cơ quan liên quan của hai nước để hỗ trợ doanh nghiệp hoàn tất thủ tục, đồng thời tăng cường cảnh báo rủi ro thị trường nhằm giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong hoạt động xuất khẩu thời gian tới.

