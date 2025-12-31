Ngày cuối cùng năm 2025, một người thành tỷ phú nhờ trúng độc đắc Vietlott

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 31/12/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 31/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trúng Vietlott tiền tỷ

Theo đó, vào tối 31/12/2025, Vietlott xác nhận đã có một khách hàng may mắn trúng giải Jackpot của sản phẩm Mega 6/45 trong kỳ quay số mở thưởng #01452 trị giá 17,185,095,500 đồng.

Tờ vé số may mắn trúng Jackpot có các cặp số trùng với giải thưởng như sau: 01-25-35-36-37-45.

Bên cạnh đó, trong kỳ quay lần này, hội đồng mở thưởng còn tìm ra 12 giải Nhất mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 960 giải Nhì mỗi giải trị giá 300 nghìn đồng và 17,568 giải Ba mỗi giải trị giá 30 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 31/12/2025.

Theo quy định, người sở hữu vé trúng thưởng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp 10% thuế khi lĩnh tiền. Như vậy, vị khách hàng trúng giải Jackpot phải nộp hơn 1,7 tỷ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương phát hành được vé số trúng giải nói trên.

Người trúng thưởng sẽ có 60 ngày kể từ ngày công bố giải thưởng để lĩnh thưởng. Quá thời hạn trên, giải thưởng sẽ bị hủy và sung vào hạng mục thu nhập khác của Vietlott.

Trước đó, vào ngày tối 24/12, giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá hơn 20 tỷ đồng đã có một người chơi trúng.

Vietlott Mega 6/45 là gì?

Theo đó, Mega 6/45 là một trò chơi xổ số tự chọn kiểu Mỹ do sự hợp tác của Công ty điện toán Vietlott và Tập đoàn Berjaya (Malaysia) phát hành bắt đầu từ ngày 18/7/2016 cho tới hôm nay.

Mega 6/45 là sản phẩm xổ số điện toán tự chọn theo ma trận do xổ số Vietlott phát hành trên toàn quốc. Không giống như xổ số truyền thống do các công ty xổ số kiến thiết phát hành, xổ số Mega có 45 cặp số trong 1 lồng cầu từ 01 đến 45.

Người trúng thưởng sẽ nộp 10% tiền thuế theo quy định.

Cơ cấu giá trị giải thưởng Vietlott - xổ số Mega 6/45:

Giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trúng tối thiểu là 12 tỷ, giá trị giải thưởng được cộng dồn liên tục cho đến khi có người trúng giải. Sau mỗi kỳ quay nếu không có người trúng giải thưởng Jackpot, giá trị giải thưởng Jackpot sẽ được cộng dồn không giới hạn cho lần quay thưởng tiếp theo. Do đó có rất nhiều khách hàng đã trúng thưởng giải Jackpot với giá trị gần 100 tỷ đồng.

- Đầu tiên là giải Jackpot: giá trị giải tối thiểu là 12 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng cả 6 số.

- Tiếp theo là giải nhất: trị giá 10 triệu đồng cho các vé trúng 5 trong 6 số.

- Giải nhì: trị giá 300.000 đồng cho các vé trúng 4 trong 6 số.

- Giải ba: trị giá 30.000 đồng cho các vé trùng 3 trong 6 số.

