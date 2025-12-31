Ngày cuối cùng năm 2025, một người thành tỷ phú nhờ trúng độc đắc Vietlott
GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải độc đắc của xổ số Mega 6/45 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 17 tỷ đồng.
Trúng Vietlott tiền tỷ
Theo đó, vào tối 31/12/2025, Vietlott xác nhận đã có một khách hàng may mắn trúng giải Jackpot của sản phẩm Mega 6/45 trong kỳ quay số mở thưởng #01452 trị giá 17,185,095,500 đồng.
Tờ vé số may mắn trúng Jackpot có các cặp số trùng với giải thưởng như sau: 01-25-35-36-37-45.
Bên cạnh đó, trong kỳ quay lần này, hội đồng mở thưởng còn tìm ra 12 giải Nhất mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 960 giải Nhì mỗi giải trị giá 300 nghìn đồng và 17,568 giải Ba mỗi giải trị giá 30 nghìn đồng.
Theo quy định, người sở hữu vé trúng thưởng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp 10% thuế khi lĩnh tiền. Như vậy, vị khách hàng trúng giải Jackpot phải nộp hơn 1,7 tỷ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương phát hành được vé số trúng giải nói trên.
Người trúng thưởng sẽ có 60 ngày kể từ ngày công bố giải thưởng để lĩnh thưởng. Quá thời hạn trên, giải thưởng sẽ bị hủy và sung vào hạng mục thu nhập khác của Vietlott.
Trước đó, vào ngày tối 24/12, giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá hơn 20 tỷ đồng đã có một người chơi trúng.
Vietlott Mega 6/45 là gì?
Theo đó, Mega 6/45 là một trò chơi xổ số tự chọn kiểu Mỹ do sự hợp tác của Công ty điện toán Vietlott và Tập đoàn Berjaya (Malaysia) phát hành bắt đầu từ ngày 18/7/2016 cho tới hôm nay.
Mega 6/45 là sản phẩm xổ số điện toán tự chọn theo ma trận do xổ số Vietlott phát hành trên toàn quốc. Không giống như xổ số truyền thống do các công ty xổ số kiến thiết phát hành, xổ số Mega có 45 cặp số trong 1 lồng cầu từ 01 đến 45.
Cơ cấu giá trị giải thưởng Vietlott - xổ số Mega 6/45:
Giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trúng tối thiểu là 12 tỷ, giá trị giải thưởng được cộng dồn liên tục cho đến khi có người trúng giải. Sau mỗi kỳ quay nếu không có người trúng giải thưởng Jackpot, giá trị giải thưởng Jackpot sẽ được cộng dồn không giới hạn cho lần quay thưởng tiếp theo. Do đó có rất nhiều khách hàng đã trúng thưởng giải Jackpot với giá trị gần 100 tỷ đồng.
- Đầu tiên là giải Jackpot: giá trị giải tối thiểu là 12 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng cả 6 số.
- Tiếp theo là giải nhất: trị giá 10 triệu đồng cho các vé trúng 5 trong 6 số.
- Giải nhì: trị giá 300.000 đồng cho các vé trúng 4 trong 6 số.
- Giải ba: trị giá 30.000 đồng cho các vé trùng 3 trong 6 số.
Một loại cam Việt vào mùa giá rẻ chỉ hơn chục nghìn đồng/kg, tiểu thương nhập hàng tạ mỗi ngày phục vụ khách quýSản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH - Loại cam này được trồng nhiều tại Việt Nam và được người tiêu dùng ưa chuộng vì vừa ngon, bổ lại có mức giá phải chăng.
Tân Phú là lựa chọn đáng tin cậy cung cấp nắp hố ga chất lượngSản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước
Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất nắp hố ga, Công ty Tân Phú đã khẳng định vị thế là nhà cung cấp đáng tin cậy và là lựa chọn hàng đầu cho hàng trăm công trình giao thông trọng điểm trên cả nước.
Rio Tattoo Studio và hành trình định hình một không gian xăm hình nghiêm túcSản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước
Trong bối cảnh nghệ thuật xăm hình tại Việt Nam ngày càng phát triển và trở nên phổ biến, câu chuyện không còn dừng lại ở việc xăm đẹp.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 31/12/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 31/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kỳ Anh phân phối thiết bị điện Schneider chính hãng với chiết khấu tốt trên thị trườngSản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước
Thiết Bị Điện Kỳ Anh là đơn vị cung cấp thiết bị điện Schneider Electric chính hãng với mức chiết khấu cạnh tranh, phù hợp cho công trình dân dụng và dự án lớn. Đơn vị cam kết chất lượng, bảo chứng nguồn gốc và hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ.
Giải bài toán chi phí vận tải 2026: Dongfeng X9 trở thành đáp án từ thực tiễnSản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước
Trong bối cảnh ngành vận tải đang đứng trước những biến động khó lường về chi phí và áp lực xanh hóa, Workshop về giải pháp vận tải tối ưu và sự kiện ra mắt Dongfeng X9 vào ngày 20/12 vừa qua đã mở ra một hướng đi mới.
Giá bạc hôm nay (31/12): Vì sao bạc lao dốc nhiều phiên, mất gần 10 triệu đồng/kg chỉ trong 3 ngày?Giá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Trong những ngày cuối cùng của năm 2025, thị trường bạc chứng kiến cú điều chỉnh mạnh khi giá bạc quốc tế giảm sâu, kéo theo giá trong nước "rơi tự do", mất khoảng 10 triệu đồng/kg chỉ trong vòng 3 phiên giao dịch.
Ngày cuối cùng của năm 2025, giá xăng dầu đồng loạt giảmGiá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Chiều 31/12, Bộ Công Thương công bố giá bán lẻ xăng dầu mới trên thị trường, áp dụng từ 15h cùng ngày. Kỳ điều hành này, giá các mặt hàng xăng dầu đều giảm nhẹ.
Bộ Công thương thông tin vụ gần 500 container chè Việt Nam mắc kẹt tại cảng Karachi (Pakistan)Bảo vệ người tiêu dùng - 9 giờ trước
GĐXH - Chiều 31/12, Bộ Công thương thông tin chính thức gần 500 container chè của doanh nghiệp Việt Nam bị ách tắc tại cảng Karachi (Pakistan).
Hà Nội: Hàng loạt chuỗi hoạt động du lịch sôi động chào năm mới 2026Bảo vệ người tiêu dùng - 9 giờ trước
GĐXH - Dịp Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Hà Nội sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện, hoạt động du lịch – văn hóa đặc sắc trên khắp địa bàn, từ phố cổ, khu di sản đến các làng nghề, lễ hội truyền thống, nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, trải nghiệm của người dân và du khách.
Giá bạc hôm nay (31/12): Vì sao bạc lao dốc nhiều phiên, mất gần 10 triệu đồng/kg chỉ trong 3 ngày?Giá cả thị trường
GĐXH - Trong những ngày cuối cùng của năm 2025, thị trường bạc chứng kiến cú điều chỉnh mạnh khi giá bạc quốc tế giảm sâu, kéo theo giá trong nước "rơi tự do", mất khoảng 10 triệu đồng/kg chỉ trong vòng 3 phiên giao dịch.