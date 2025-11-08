Mới nhất
Fan đổ về Ocean City check in G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, háo hức chờ concert lịch sử

Thứ bảy, 10:06 08/11/2025 | Giải trí
Hàng ngàn fan ùn ùn kéo về Ocean City, sẵn sàng cho G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank để check in, vui chơi, trải nghiệm.

Sự kiện do 8Wonder tổ chức, diễn ra trong hai đêm 8 và 9-11 tại 8Wonder Ocean City - Vinhomes Ocean Park 3 đang hứa hẹn biến nơi đây thành tâm điểm cuồng nhiệt nhất năm, nơi hàng chục nghìn fan K-pop cùng thăng hoa bên "ông hoàng" G-DRAGON.

Hàng nghìn fan "anh Rồng" kéo về check-in, trải nghiệm Ocean City

Fan đổ về Ocean City check in G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, háo hức chờ concert lịch sử - Ảnh 1.

Chiều 7/11, tầng 1 Trung tâm thương mại Vincom – Vinhomes Ocean Park 1 rộn ràng đón hàng nghìn fan "anh Rồng" kéo về check-in, đổi vòng. Không khí nhộn nhịp hơn bao giờ hết, khi rất nhiều bạn vừa đáp xuống sân bay đã kéo vali đến thẳng Ocean City để "lấy vía" thần tượng, quyết không bỏ lỡ giây phút nào của ngày hội.

Fan đổ về Ocean City check in G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, háo hức chờ concert lịch sử - Ảnh 2.

Những dãy người xếp hàng trật tự trước quầy check-in, đổi vòng tay chạy dài từ sáng tới chiều, ai cũng rạng rỡ trong đồng phục fanclub, áo "đồng bọn", khoe banner, lightstick, tạo nên một bức tranh đa sắc màu, tràn ngập năng lượng.

Fan đổ về Ocean City check in G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, háo hức chờ concert lịch sử - Ảnh 3.

Tại các khu vực vui chơi, giải trí quanh Ocean City không khí nóng dần khi fan bắt đầu đổ về để tận hưởng không khí lễ hội, tranh thủ ăn uống, chuyện trò, chia sẻ cảm xúc háo hức trước giờ G-DRAGON xuất hiện. Những câu chuyện "lần đầu đi concert", "bay từ đầu đất nước ra chỉ để đếm ngược cùng thần tượng", "mua được chiếc vé cuối cùng" rôm rả khắp nơi.

Dù trời mưa, Nguyễn Thảo Ly (2004, Hà Nội) vẫn cùng bạn đến Ocean City từ sớm, hồi hộp chờ thần tượng. Với Ly, 15 năm "đu" anh Long là hành trình lớn lên cùng âm nhạc, từ ngày mê hip-hop đến khi nhận ra thần tượng là nghệ sĩ đa tài, truyền cảm hứng mạnh mẽ. "Được xem anh biểu diễn ở Việt Nam khiến mình tự hào hơn mọi chuyến đu world tour trước đó", Ly chia sẻ.

Còn Trần Thái Hà (1996, TP.HCM) cùng bạn bay ra Hà Nội, vừa check-in Vincom Ocean Park chiều 7/11 để sẵn sàng "cháy" cùng hai đêm concert lịch sử. "Chỉ cần được sống trọn vẹn trong không khí này, mọi nỗ lực đều xứng đáng", Hà xúc động chia sẻ khi cầm trên tay tấm vé mơ ước.

Fan đổ về Ocean City check in G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, háo hức chờ concert lịch sử - Ảnh 4.

Trên mạng xã hội, không khí cũng nóng không kém: các fanpage, group cộng đồng liên tục cập nhật hình ảnh dòng người đổ về Ocean City, những màn check-in sớm, ảnh vé "chiến tích", story "đếm ngược" chờ giờ G xuất hiện phủ kín newsfeed, kèm hàng loạt hashtag #GDinHanoi, #8Wonder, #OceanCity. Bộ sưu tập vật phẩm chính thức của tour lần này từ áo thun, hoodie, lightstick phiên bản giới hạn, mũ bucket, túi tote, poster cho đến những chiếc photocard độc quyền và sticker mang dấu ấn Übermensch cũng khiến fan sốt xình xịch. Hàng trăm, hàng ngàn hình ảnh, video liên tục được chia sẻ, khiến cộng đồng càng thêm háo hức.

Tất cả hòa chung một tinh thần háo hức, tự hào, sẵn sàng thăng hoa cùng thần tượng, biến Ocean City thành điểm hội tụ không thể quên của tuổi trẻ Việt Nam và cộng đồng quốc tế.

Hà Nội, Việt Nam và tấm vé quyền lực hấp dẫn cuối hành trình

G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank đã tạo nên cơn địa chấn tại Việt Nam ngay khi mở bán vé, toàn bộ vé đã "bay sạch" chỉ sau hơn 20 phút, tạo nên một cơn "bão vé" chưa từng có trong lịch sử concert quốc tế tại Việt Nam. Chính sức nóng ấy khiến ban tổ chức lập tức công bố thêm đêm diễn thứ hai và kết quả không ngoài dự đoán: tất cả các hạng vé đặc biệt như VVIP, VIP, Premium tiếp tục "cháy hàng", khẳng định sức hút vô đối của "ông hoàng K-pop" tại thị trường Việt Nam.

Fan đổ về Ocean City check in G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, háo hức chờ concert lịch sử - Ảnh 5.

Sáng 7-11, không khí săn vé lại tiếp tục sục sôi khi ban tổ chức bất ngờ mở bán vé bổ sung số lượng vé giới hạn cho nhiều hàng mục vé và chỉ trong tích tắc, những tấm vé quyền lực này đã được "chốt" sạch sẽ.

Trên các diễn đàn quốc tế và mạng xã hội, fan từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… liên tục háo hức hỏi kinh nghiệm di chuyển, chuẩn bị đổi vật phẩm kỷ niệm, khiến không khí lễ hội lan tỏa khắp châu Á. Có fan Nhật còn "gato" với màu tím mộng mơ của chặng Việt Nam, fan Đài Loan lại "đòi" đổi món đồ sưu tầm với bạn quốc tế – những khoảnh khắc chỉ có thể xuất hiện tại một siêu concert thật sự.

Fan đổ về Ocean City check in G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, háo hức chờ concert lịch sử - Ảnh 6.

Không chỉ là một đêm nhạc, G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] tại 8Wonder Ocean City đang trở thành tâm điểm văn hóa của giới trẻ Việt và cộng đồng quốc tế. Hai đêm concert liên tiếp hứa hẹn sẽ "thắp lửa" thủ đô, kéo hàng trăm nghìn khán giả và du khách từ khắp nơi đổ về, biến Hà Nội thành điểm đến giải trí sôi động bậc nhất mùa lễ hội cuối năm.

Khởi động tại Hàn Quốc, tour diễn lịch sử này đã chinh phục hàng loạt thành phố lớn trước khi dừng chân tại Hà Nội "chặng dừng vàng" của hành trình, trước khi chính thức khép lại tại Seoul vào tháng 12. Chính vì vậy, mỗi tấm vé vào sân không chỉ là "hộ chiếu cảm xúc" mà còn là "bảo chứng quyền lực", bởi chẳng mấy khi fan Việt và fan quốc tế lại có cơ hội tận hưởng không khí world tour đẳng cấp ngay tại quê nhà.

Fan đổ về Ocean City check in G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, háo hức chờ concert lịch sử - Ảnh 7.

Sự kiện lần này là minh chứng rõ nét cho một "kỷ nguyên mới" nơi Việt Nam không còn đứng ngoài các siêu sự kiện âm nhạc toàn cầu. Nhờ mô hình tổ chức quy mô, chuyên nghiệp, chuẩn quốc tế của Vingroup, giấc mơ gặp thần tượng trong nước của hàng triệu bạn trẻ đã thành hiện thực. Không chỉ mang thế giới về Việt Nam, 8Wonder còn góp phần định vị đất nước trên bản đồ world tour quốc tế – một điểm đến mới cho những đại nhạc hội đỉnh cao, nơi mọi giới hạn cảm xúc đều được bùng nổ.

Vingroup

