Galaxy Tab S10 FE: tablet có bút S Pen cho người cần ghi chú, họp online và làm việc gọn nhẹ
Với người cần một thiết bị gọn hơn laptop nhưng vẫn đủ rộng để ghi chú, họp online, đọc tài liệu và giải trí, Samsung Galaxy Tab S10 FE WiFi 8GB/128GB là lựa chọn đáng chú ý trong nhóm tablet Android hiện nay.
Khi tablet không chỉ để xem phim
Nhu cầu mua tablet vài năm gần đây đã thực tế hơn. Người dùng không chỉ tìm một màn hình lớn để xem video, mà còn muốn thiết bị có thể hỗ trợ học online, ghi chú khi họp, đọc file PDF, chỉnh sửa tài liệu cơ bản và mang theo mỗi ngày.
Trong bối cảnh đó, Galaxy Tab S10 FE đi theo hướng cân bằng: màn hình đủ rộng, cấu hình đủ khỏe cho đa nhiệm phổ thông, có bút S Pen trong bộ sản phẩm và nằm trong hệ sinh thái Samsung quen thuộc với nhiều người dùng Việt.
Màn hình 10.9 inch cho đọc tài liệu và họp online
Samsung trang bị cho mẫu tablet này màn hình 10.9 inch, độ phân giải 1440 x 2304 pixel và tần số quét 90 Hz. Kích thước này đủ thoải mái để chia đôi màn hình, mở tài liệu song song với ứng dụng ghi chú hoặc theo dõi bài giảng trực tuyến.
Với người thường đọc slide, giáo trình, hợp đồng hoặc tài liệu dài, màn hình lớn giúp giảm cảm giác bí so với điện thoại. Tần số quét 90 Hz cũng giúp thao tác cuộn trang, chuyển ứng dụng và ghi chú mượt hơn trong sử dụng hằng ngày.
S Pen tạo khác biệt cho nhu cầu ghi chú
Điểm đáng chú ý của Samsung Galaxy Tab S10 FE WiFi 8GB/128GB là bút S Pen có trong bộ sản phẩm. Đây là chi tiết hữu ích với sinh viên, giáo viên, nhân viên văn phòng hoặc người thường xuyên phải ghi nhanh ý tưởng trong cuộc họp.
Thay vì gõ toàn bộ nội dung, người dùng có thể viết tay, đánh dấu trực tiếp lên tài liệu, phác thảo sơ đồ hoặc ghi chú trong lúc học. Các tính năng như trợ giúp viết tay AI, giải toán AI hay Khoanh tròn để tìm kiếm với Google cũng góp phần biến tablet thành công cụ học tập và làm việc linh hoạt hơn.
Hiệu năng đủ cho đa nhiệm phổ thông
Máy dùng chip Exynos 1580, RAM 8 GB và bộ nhớ trong 128 GB. Cấu hình này phù hợp với các tác vụ quen thuộc như duyệt web, xem video bài giảng, mở ứng dụng ghi chú, xử lý tài liệu, gọi video hoặc giải trí nhẹ.
Bộ nhớ trong 128 GB đáp ứng nhu cầu lưu ứng dụng, ảnh, tài liệu và một phần video học tập. Nếu cần thêm không gian, máy hỗ trợ thẻ nhớ microSD tối đa 2 TB, phù hợp với người có nhiều file học liệu hoặc thường tải nội dung về xem offline.
Với Samsung DeX, đa cửa sổ và khả năng kết nối bàn phím rời, người dùng có thể biến tablet thành một góc làm việc gọn gàng khi cần soạn thảo, trả lời email hay theo dõi nhiều nội dung cùng lúc.
Thiết kế mỏng nhẹ, pin lớn cho ngày dài
Galaxy Tab S10 FE có thân máy nhôm nguyên khối, độ dày 6 mm và khối lượng khoảng 497 g. Đây là mức dễ mang theo trong balo, túi xách, phù hợp với người di chuyển giữa nhà, trường học, văn phòng hoặc quán cà phê.
Viên pin 8000 mAh là lợi thế cho những ngày học và làm việc kéo dài. Theo thông tin sản phẩm, máy có thể xem video lên tới 20 giờ, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh tối đa 45 W. Chuẩn kháng nước, bụi IP68 cũng giúp người dùng yên tâm hơn khi sử dụng trong nhiều tình huống thường ngày.
Phù hợp với ai?
Mẫu máy này hợp với người đã có laptop nhưng muốn thêm thiết bị nhẹ hơn để đọc tài liệu, họp online và ghi chú. Phụ huynh tìm tablet cho con học trực tuyến, sinh viên cần một màn hình lớn để ghi bài, hoặc nhân viên văn phòng muốn giảm phụ thuộc vào laptop khi di chuyển cũng là nhóm người dùng phù hợp.
Nếu nhu cầu chỉ dừng ở xem video, đọc báo, học online cơ bản, người mua có thể tham khảo thêm nhóm máy tính bảng giá rẻ để tối ưu ngân sách. Còn nếu ưu tiên thương hiệu, S Pen, DeX, độ hoàn thiện và hệ sinh thái, các dòng máy tính bảng Samsung như Tab S10 FE sẽ là hướng chọn đáng cân nhắc hơn.
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