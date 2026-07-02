Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đăng nhập
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 2/7/2026

Thứ năm, 16:00 02/07/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 2/7/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 2/7/2026 - Ảnh 1.Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 1/7/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 1/7/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 2/7/2026 - Ảnh 2.Hôm nay ngày 26/6/2026 giải độc đắc Vietlott đã tìm về chủ

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Năm ngày 2/7/20265. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, xổ số thứ Năm ngày 2/7/2026 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Hà Nội - XSTD, Bình Định - XSBDI, Quảng Bình - XSQB, Quảng Trị - XSQT, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH, Tây Ninh - XSTN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 2/7/2026 có kết quả như sau:

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 2/7/2026 có kết quả như sau:

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 2/7/2026 có kết quả như sau:

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 2/7/2026 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 THỨ NĂM NGÀY 2/7/2026








Giá trị Jackpot 1:  đồng

Giá trị Jackpot 2:  đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)

Jackpot 1

O O O O O O



Jackpot 2

O O O O O | O


Giải Nhất

O O O O O


40.000.000

Giải Nhì

O O O O


500.000

Giả Ba

O O O


50.000

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 2/7/2026 - Ảnh 3.Một nhân viên ngân hàng mất ngủ cả đêm, tay chân run rẩy sau khi nhận tin nhắn bất ngờ từ Vietlott

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra khách hàng may mắn trúng giải độc đắc hơn 23 tỷ đồng của sản phẩm Lotto 5/35.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 2/7/2026 - Ảnh 4.Mua vé số để ‘xả xui’ một nhân viên văn phòng bất ngờ nhận tin trúng Vietlott hơn 23 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá hơn 23 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/6/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/6/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 29/6/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 29/6/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/6/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/6/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/6/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/6/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/6/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/6/2026

Cùng chuyên mục

Vinfast tặng voucher lên tới 80 triệu đồng để khách hàng cũ chuyển đổi sang xe điện

Vinfast tặng voucher lên tới 80 triệu đồng để khách hàng cũ chuyển đổi sang xe điện

Sản phẩm - Dịch vụ - 26 phút trước

Nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh mạnh mẽ, đồng thời tri ân khách hàng tiên phong đã ủng hộ thương hiệu Việt từ những ngày đầu, VinFast công bố triển khai chương trình tặng quà đặc biệt là voucher mệnh giá từ 30 - 60 - 80 triệu đồng cho các chủ sở hữu xe xăng Fadil, Lux A2.0 và Lux SA2.0 mua trực tiếp từ hãng.

Hà Nội: Chung cư mini dưới 3 tỷ đồng, điểm sáng cho người mua nhà tại phường Thanh Xuân

Hà Nội: Chung cư mini dưới 3 tỷ đồng, điểm sáng cho người mua nhà tại phường Thanh Xuân

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh giá nhà luôn ở mức cao tại Hà Nội thì chung cư mini dưới 3 tỷ đồng đang trở thành lựa chọn sáng giá cho người thu nhập trung bình và thấp, đặc biệt tại phường Thanh Xuân khi một loạt các dự án, tuyến đường giao thông được quy hoạch đồng bộ hơn.

Giá iPhone 11 Pro Max thấp kỷ lục, xứng danh iPhone '3 mắt' rẻ nhất Việt Nam, vẫn sang xịn hơn iPhone 17e mới

Giá iPhone 11 Pro Max thấp kỷ lục, xứng danh iPhone '3 mắt' rẻ nhất Việt Nam, vẫn sang xịn hơn iPhone 17e mới

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 11 Pro Max cũ vẫn đang là lựa chọn ngon, bổ, rẻ cho người dùng muốn trải nghiệm iPhone cao cấp đặc biệt là camera 3 mắt với giá rẻ nhất có thể.

Phát hiện xe máy điện giá 36 triệu đồng sắp bán ở Việt Nam đẹp hoàn hảo, đầy pin chỉ 5 giây, tốc độ gần 100 km/h

Phát hiện xe máy điện giá 36 triệu đồng sắp bán ở Việt Nam đẹp hoàn hảo, đầy pin chỉ 5 giây, tốc độ gần 100 km/h

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện mới với công nghệ đổi pin chỉ 5 giây, tốc độ gần 100 km/h, mở ra khả năng gia nhập thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Giá bạc hôm nay 2/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng gần 2 triệu đồng/kg so với phiên trước đó

Giá bạc hôm nay 2/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng gần 2 triệu đồng/kg so với phiên trước đó

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 2/7, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đà phục hồi đã xuất hiện, giá bạc về vùng 62 triệu đồng/kg.

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 2 – 5/7/2026: Cúp điện cả ngày khu Tân Thành, Cái Nước, Năm Căn, Đầm Dơi, Thới Bình,… để sửa chữa

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 2 – 5/7/2026: Cúp điện cả ngày khu Tân Thành, Cái Nước, Năm Căn, Đầm Dơi, Thới Bình,… để sửa chữa

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

Xe ga Honda 160cc giá 55 triệu đồng đẹp sang trọng hơn SH Mode, có ABS và TCS như SH 160i, rẻ hiếm có

Xe ga Honda 160cc giá 55 triệu đồng đẹp sang trọng hơn SH Mode, có ABS và TCS như SH 160i, rẻ hiếm có

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Xe ga Honda 160cc mang phong cách thiết kế khác biệt so với SH Mode và SH 160i, sở hữu những trang bị cực kỳ đáng gờm dù giá rẻ.

Giá vàng hôm nay 2/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji biến động ra sao?

Giá vàng hôm nay 2/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji biến động ra sao?

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn trơn bật tăng tới 2 triệu/lượng.

Tỷ giá USD hôm nay 2/7: Đồng Đô la Mỹ đồng loạt giảm tại một số ngân hàng thương mại và 'chợ đen'

Tỷ giá USD hôm nay 2/7: Đồng Đô la Mỹ đồng loạt giảm tại một số ngân hàng thương mại và 'chợ đen'

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ năm ngày 2/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.

Đẹp tựa Dream Thái, xe số 110cc giá 19,9 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế hoài cổ, trang bị hiện đại, siêu tiết kiệm nhiên liệu khiến người dùng bất ngờ khi cầm lái

Đẹp tựa Dream Thái, xe số 110cc giá 19,9 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế hoài cổ, trang bị hiện đại, siêu tiết kiệm nhiên liệu khiến người dùng bất ngờ khi cầm lái

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Xe số 110 có thiết kế hoài niệm như Dream, giá mềm được xem là lựa chọn lý tưởng cho người dùng trẻ yêu thích phong cách cổ điển nhưng có ngân sách hạn chế.

Xem nhiều

Honda SH 150i phiên bản đặc biệt về Việt Nam thiết kế cực đẹp, số lượng hiếm hoi, giá cực hấp dẫn

Honda SH 150i phiên bản đặc biệt về Việt Nam thiết kế cực đẹp, số lượng hiếm hoi, giá cực hấp dẫn

Giá cả thị trường

GĐXH - Honda SH 150i phiên bản đặc biệt đang khiến dân tình dậy sóng sau khi giá bán được tiết lộ, hứa hẹn sẽ tạo nên một ‘cơn sốt’ trong thời gian tới.

Đẹp tựa Dream Thái, xe số 110cc giá 19,9 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế hoài cổ, trang bị hiện đại, siêu tiết kiệm nhiên liệu khiến người dùng bất ngờ khi cầm lái

Đẹp tựa Dream Thái, xe số 110cc giá 19,9 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế hoài cổ, trang bị hiện đại, siêu tiết kiệm nhiên liệu khiến người dùng bất ngờ khi cầm lái

Giá cả thị trường
Hatchback điện giá chỉ 354 triệu đồng thiết kế hiện đại, động cơ 121 mã lực, đi 400 km/lần sạc, trang bị sánh ngang Toyota Yaris, rẻ ngang Kia Morning sẽ bán ở Việt Nam?

Hatchback điện giá chỉ 354 triệu đồng thiết kế hiện đại, động cơ 121 mã lực, đi 400 km/lần sạc, trang bị sánh ngang Toyota Yaris, rẻ ngang Kia Morning sẽ bán ở Việt Nam?

Giá cả thị trường
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 1/7/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 1/7/2026

Sản phẩm - Dịch vụ
Giá xe Vision mới nhất giảm cực mạnh, thấp chưa từng có, cạnh tranh xe điện vì rẻ hiếm thấy

Giá xe Vision mới nhất giảm cực mạnh, thấp chưa từng có, cạnh tranh xe điện vì rẻ hiếm thấy

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.