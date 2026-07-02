Ba ngân hàng lớn được Bộ Công an tặng bằng khen trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Cùng dịp, Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) trao Giấy khen cho ba lãnh đạo SeABank gồm: ông Lê Văn Tần - Chủ tịch HĐQT, bà Lê Thu Thủy - Phó Chủ tịch HĐQT và ông Vũ Đình Khoán - Phó Tổng Giám đốc vì có thành tích trong phong trào này.

Theo SeABank, ngân hàng đã phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác bảo đảm an ninh kinh tế, an toàn hoạt động ngân hàng; tăng cường các giải pháp bảo mật, kiểm soát gian lận và phối hợp với lực lượng công an để chia sẻ thông tin, cảnh báo rủi ro, đồng thời đào tạo cán bộ về an toàn hệ thống và tuân thủ pháp luật.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) được Bộ Công an tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2025.

Ngoài SeABank, hai ngân hàng thương mại có vốn nhà nước là Agribank và Vietcombank cũng được Bộ Công an tặng Bằng khen trong đợt này.

Tại hội nghị, đại diện Agribank cho biết ngân hàng đã đẩy mạnh phối hợp với lực lượng công an trong bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng; tăng cường trao đổi thông tin để phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm, đồng thời nâng cao nhận thức của cán bộ, người lao động về bảo vệ bí mật nhà nước, an toàn thông tin và phòng, chống tội phạm công nghệ cao.

Cơ quan công an cùng các doanh nghiệp, ngân hàng đang nỗ lực ứng phó với các hành vi xâm phạm an ninh kinh tế và tội phạm công nghệ cao.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Sỹ Quang, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, đề nghị tiếp tục tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an với các cơ quan, doanh nghiệp nhằm chủ động ứng phó với các nguy cơ mới, đặc biệt là các hành vi xâm phạm an ninh kinh tế và tội phạm công nghệ cao đang có diễn biến ngày càng phức tạp.

Tin sáng 23/6: Thay đổi quan trọng từ 1/7/2026 trên VNeID người dân cần biết; Công an phát thông báo nóng đến những người đang gửi tiết kiệm ngân hàng GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, một thay đổi quan trọng trên ứng dụng định danh điện tử VNeID sẽ chính thức được triển khai trên phạm vi toàn quốc; Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác trước những lời chào mời gửi tiết kiệm, đầu tư hoặc góp vốn với mức lợi nhuận, lãi suất cao bất thường.