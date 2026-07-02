Tin vui: Thuế xăng dầu giảm về 0 đến hết tháng 9/2026

Tiếp tục giảm thuế xăng dầu về 0 đến hết tháng 9/2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 34/2026/NQ-CP, về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2026 đến ngày 30/9/2026. Trường hợp cần điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian có hiệu lực của Nghị quyết này để đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng, ổn định thị trường xăng, dầu, Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều này đồng nghĩa với việc thời gian miễn thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, giá trị gia tăng (VAT) với xăng dầu được tiếp tục kéo dài đến ngày 30/9, tức là thêm 3 tháng so với quy định đang áp dụng.

Chính phủ đồng ý kéo dài miễn thuế bảo vệ môi trường, giá trị gia tăng (VAT), nhập khẩu ưu đãi với xăng dầu thêm 3 tháng, đến hết ngày 30/9.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng sẽ được khôi phục trở lại từ 1/7, cụ thể xăng khoáng mức 10%, E5 8% và E10 7% (theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15).

Trước đó, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ đề xuất kéo dài thời gian áp dụng các chính sách ưu đãi về thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu và nguyên liệu sản xuất xăng, dầu.

Theo Bộ Tài chính, việc gia hạn nhằm góp phần ổn định thị trường xăng dầu trong nước, bảo đảm an ninh năng lượng và hỗ trợ mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều biến động.

Từ cuối tháng 3, Chính phủ đã áp dụng hàng loạt biện pháp giảm thuế với xăng dầu, đưa thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay về mức 0 đồng/lít; thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0%; đồng thời không thu VAT đối với các mặt hàng này nhưng vẫn cho phép khấu trừ thuế đầu vào. Các chính sách trên ban đầu được áp dụng đến hết ngày 30/6.

Đối với ngành hàng không, việc tiếp tục duy trì chính sách ưu đãi thuế với nhiên liệu bay được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực chi phí khai thác cho các hãng trong bối cảnh giá dầu thế giới còn biến động.

Chủ động nguồn cung, không gián đoạn phân phối xăng dầu

Trước diễn biến của thị trường thế giới, Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp chủ động bảo đảm nguồn cung xăng dầu, không để gián đoạn phân phối trong mọi tình huống.

Nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong những tháng cuối năm 2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước vừa có văn bản đề nghị các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối chủ động xây dựng phương án tạo nguồn, duy trì nguồn cung ổn định cho toàn hệ thống.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, thị trường xăng dầu thế giới thời gian qua tiếp tục chịu tác động từ nhiều yếu tố đan xen. Trong đó có những tín hiệu tích cực từ cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, việc nhiều tàu chở dầu lưu thông trở lại qua eo biển Hormuz, cùng với diễn biến xung đột giữa Nga và Ukraine. Những yếu tố này khiến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới biến động theo từng mặt hàng nhưng xu hướng chung là giảm.

Trên cơ sở đó, Cục yêu cầu các thương nhân đầu mối thực hiện đầy đủ tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026 đã được Bộ Công Thương giao, bảo đảm cả về sản lượng và cơ cấu chủng loại, đồng thời thực hiện đúng kế hoạch tổng nguồn theo quý đã đăng ký.

Bộ Công Thương yêu cầu doanh nghiệp chủ động nguồn cung, không gián đoạn phân phối xăng dầu

Các doanh nghiệp cũng phải chủ động dự báo diễn biến thị trường, xây dựng phương án ứng phó, đa dạng hóa nguồn cung từ cả nguồn sản xuất trong nước và nhập khẩu; thực hiện nghiêm quy định về dự trữ xăng dầu nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của thị trường trong mọi tình huống.

Đối với hệ thống phân phối, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối tập trung nguồn lực để bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu trên toàn địa bàn, đặc biệt tại các khu vực vùng sâu, vùng xa như Điện Biên, Lào Cai và Tuyên Quang.

Đáng chú ý, văn bản nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không găm hàng chờ tăng giá và không để xảy ra gián đoạn nguồn cung trong toàn bộ hệ thống kinh doanh, từ thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối đến các cửa hàng bán lẻ. Trong mọi trường hợp, các doanh nghiệp phải bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống để duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, liên tục.

Bên cạnh việc bảo đảm nguồn hàng, các thương nhân được yêu cầu tăng cường chia sẻ nguồn cung, phân chia lợi nhuận hài hòa trong hệ thống phân phối nhằm duy trì hoạt động cung ứng ổn định. Đồng thời, cần bố trí đủ nhân lực, tổ chức trực hoặc tăng ca để hoạt động bán lẻ không bị gián đoạn.

Để bảo đảm việc thực hiện các chỉ đạo, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát trách nhiệm bảo đảm nguồn cung của các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối; theo dõi việc nhập khẩu, mua xăng dầu từ các nhà máy sản xuất trong nước cũng như việc thực hiện dự trữ lưu thông theo quy định.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, các hành vi vi phạm quy định về bảo đảm nguồn cung xăng dầu sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.