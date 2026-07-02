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Đẹp tựa Dream Thái, xe số 110cc giá 19,9 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế hoài cổ, trang bị hiện đại, siêu tiết kiệm nhiên liệu khiến người dùng bất ngờ khi cầm lái

Thứ năm, 09:08 02/07/2026 | Giá cả thị trường
Nguyễn Ngân (th)
Nguyễn Ngân (th)
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GĐXH - Xe số 110 có thiết kế hoài niệm như Dream, giá mềm được xem là lựa chọn lý tưởng cho người dùng trẻ yêu thích phong cách cổ điển nhưng có ngân sách hạn chế.

Đẹp tựa Dream Thái, xe số 110cc giá 19,9 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế hoài cổ, trang bị hiện đại, siêu tiết kiệm nhiên liệu khiến người dùng bất ngờ khi cầm lái - Ảnh 1.Lái xe máy điện giá chỉ 23 triệu đồng thiết kế thanh lịch, trang bị như xe xăng, đầm chắc, lướt êm, rẻ như xe số Wave Alpha cực yên tâm khi sử dụng

GĐXH - Xe máy điện sở hữu thiết kế thanh lịch, động cơ điện 1.500W cùng quãng đường tới 100 km/lần sạc phù hợp cho nhu cầu đi lại hằng ngày.

Xe số 110cc thiết kế hoài cổ, trang bị hiện đại, siêu tiết kiệm nhiên liệu


Đẹp tựa Dream Thái, xe số 110cc giá 19,9 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế hoài cổ, trang bị hiện đại, siêu tiết kiệm nhiên liệu khiến người dùng bất ngờ khi cầm lái - Ảnh 2.

Ảnh: Hội GPX ROCK - POPz 110


GPX Rock 110 - mẫu xe số của Thái Lan - đang trở thành lựa chọn đáng chú ý cho người dùng Việt Nam nhờ sở hữu ngoại hình như Honda Dream với mức giá ngang Honda Wave.

Đẹp tựa Dream Thái, xe số 110cc giá 19,9 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế hoài cổ, trang bị hiện đại, siêu tiết kiệm nhiên liệu khiến người dùng bất ngờ khi cầm lái - Ảnh 3.

Xe gây ấn tượng với thiết kế gợi nhớ đến Honda Dream với thân xe thon dài, yên liền phẳng, đèn pha vuông cổ điển - Ảnh: Hội GPX ROCK - POPz 110, GPX Việt Nam


Với những ai thấy Dream quá đắt đỏ, GPX Rock 110 là lựa chọn đáng cân nhắc. Ngoại hình của mẫu xe Thái này gợi nhớ đến Honda Dream huyền thoại với thiết kế cổ điển: ghi đông liền khối, đèn pha vuông, yên phẳng liền khối và thân xe thon gọn. Xe có kích thước tổng thể 1.920 x 730 x 1.090 (mm), chiều dài cơ sở 1.230mm.

Điểm đáng chú ý là loạt trang bị hiện đại như hệ thống đèn chiếu sáng full LED, bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD độc đáo, hiển thị rõ ràng thông tin vận hành - điều hiếm gặp ở xe số phổ thông giá dưới 20 triệu đồng.

Đẹp tựa Dream Thái, xe số 110cc giá 19,9 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế hoài cổ, trang bị hiện đại, siêu tiết kiệm nhiên liệu khiến người dùng bất ngờ khi cầm lái - Ảnh 4.

Đối với những người yêu thích thiết kế huyền thoại của Honda Dream nhưng có ngân sách eo hẹp, xe máy Thái GPX Rock 110 sẽ là sự thay thế đáng xem xét

Xe còn được trang bị phanh đĩa trước, phanh tang trống sau và giảm xóc đôi phía sau với hai chế độ điều chỉnh.

GPX Rock 110 sử dụng động cơ 109cc, SOHC, làm mát bằng không khí, kết hợp hộp số 4 cấp, cho công suất 8,3 mã lực - ngang ngửa Honda Wave Alpha. Mức tiêu thụ nhiên liệu theo công bố của nhà sản xuất là 1,85 lít/100km, cùng bình xăng 4 lít đặt dưới yên xe.

Giá xe số 110cc GPX Rock 110

Những mẫu xe máy nhập khẩu qua các đơn vị tư nhân thường có mức giá rất cao. Chẳng hạn Honda Super Cub có thể lên tới gần trăm triệu đồng, ngay cả khi nhập khẩu từ Thái Lan.

Tuy nhiên, GPX Rock 110 nay có giá chỉ khoảng 19,9 triệu đồng từ giá ban đầu là 26,9 triệu đồng. Trong khi đó, có nơi đưa ra mức giá 20,9 triệu đồng.

Với mức giá này, GPX Rock 110 chỉ ngang Honda Wave Alpha, nhưng có nhiều trang bị vượt trội, thậm chí vượt cả Honda Future ở một số điểm. Thậm chí có thể nói rằng, xe còn rẻ hơn cả Dream cũ - mẫu xe vốn có giá cao vì giá trị sưu tầm. Không khó để bắt gặp những chiếc Dream cũ được rao với giá ngang Honda Lead mới, thậm chí hơn.

Xe số 110cc giá từ 15,8 triệu đồng ở Việt Nam đáng mua

Xe số 110cc hợp thời trang, có mức giá phù hợp luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người có nhu cầu sử dụng.

Xe số Suzuki Revo 110: 15,8-17,7 triệu đồng

Đẹp tựa Dream Thái, xe số 110cc giá 19,9 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế hoài cổ, trang bị hiện đại, siêu tiết kiệm nhiên liệu khiến người dùng bất ngờ khi cầm lái - Ảnh 5.

Suzuki Revo 110 có 3 phiên bản với mức giá từ 15,8 triệu đồng.

Suzuki Revo 110 được xem là một trong những mẫu xe số trên 100cc có mức giá rẻ nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay.

Hiện, Suzuki Việt Nam đưa ra 3 phiên bản của Revo 110 là vành nan hoa/phanh cơ, vành nan hoa/phanh đĩa hoặc vành đúc với mức giá từ 15,8-17,7 triệu đồng.

Xe số SYM Elegant 110: 17,4 triệu đồng

Đẹp tựa Dream Thái, xe số 110cc giá 19,9 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế hoài cổ, trang bị hiện đại, siêu tiết kiệm nhiên liệu khiến người dùng bất ngờ khi cầm lái - Ảnh 6.

SYM Elegant 110 chỉ có 1 phiên bản duy nhất.

Hiện tại, ngoài 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ 110cc là Elegant 110cc với giá 17,4 triệu đồng, thương hiệu xe máy đến từ Đài Loan SYM còn phân phối thêm mẫu xe "học sinh" Elegant 50cc với giá khoảng 14,5-15 triệu đồng.

Xe số Honda Wave Alpha: Từ 17,8-18,9 triệu đồng

Đẹp tựa Dream Thái, xe số 110cc giá 19,9 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế hoài cổ, trang bị hiện đại, siêu tiết kiệm nhiên liệu khiến người dùng bất ngờ khi cầm lái - Ảnh 7.

Honda Wave Alpha là mẫu xe lâu đời, gắn liền với nhiều thế hệ người Việt.

Trang bị động cơ 110cc bền bỉ, Wave Alpha hiện được Honda phân phối với ba phiên bản: Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cổ điển, giá niêm yết dao động từ 17,8 đến 18,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, đây chỉ là mức giá niêm yết. Trên thực tế tại nhiều đại lý vẫn bán chênh so với giá trên từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.

Xe số Yamaha Sirius: Từ 18,5-24 triệu

Đẹp tựa Dream Thái, xe số 110cc giá 19,9 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế hoài cổ, trang bị hiện đại, siêu tiết kiệm nhiên liệu khiến người dùng bất ngờ khi cầm lái - Ảnh 8.

Yamaha Sirius cũng là một trong những dòng xe số lâu đời và được ưa chuộng nhất tại Việt Nam.

Hiện tại, Sirius được Yamaha phân phối tổng cộng 6 phiên bản, kết hợp giữa phanh cơ hoặc phanh đĩa, vành nan hoa hoặc vành đúc, cùng động cơ 110cc sử dụng phun xăng điện tử Fi hoặc chế hòa khí.

Trong đó, bản chế hoà khí có giá từ 18,9-21,9 triệu đồng; còn bản Fi có giá cao hơn, từ 21,3-24 triệu đồng.

Xe số Honda Blade: Từ 18,9-21,9 triệu đồng

Đẹp tựa Dream Thái, xe số 110cc giá 19,9 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế hoài cổ, trang bị hiện đại, siêu tiết kiệm nhiên liệu khiến người dùng bất ngờ khi cầm lái - Ảnh 9.

Honda Blade là mẫu xe số giá rẻ được nhiều người tin dùng.


Xe số Honda Blade trang bị động cơ 110cc và hiện có 3 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Thể thao, với giá niêm yết từ 18,9 đến 21,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, tương tự nhiều mẫu Honda khác, giá bán thực tế tại đại lý thường cao hơn 3–3,5 triệu đồng, đưa mức chi phí sở hữu Blade vượt ngưỡng 20 triệu đồng.


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