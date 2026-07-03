Giá xăng dầu đồng loạt giảm, xăng E10, E5, dầu diesel còn bao nhiêu tiền/lít?

Mới đây, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 16h ngày 2/7/2026. Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 19.730 đồng/lít (giảm 1.055 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 685 đồng/lít;

- Xăng E10RON95-III: không cao hơn 20.415 đồng/lít (giảm 788 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 21.176 đồng/lít (giảm 690 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.053 đồng/kg (giảm 977 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu. Cụ thể, mức trích với xăng sinh học 200 đồng/lít, dầu diesel 200 đồng/lít và dầu mazut là 400 đồng/kg.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng E5 RON 92 19.730 -1.055 Xăng E10 RON 95 20.415 -788 Dầu diesel 21.176 -690 Dầu mazut 14.053 -977

Giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm.



Thông tin từ Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xuất hiện các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ và Iran; cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran có tín hiệu tích cực; OPEC+ có khả năng nâng sản lượng khai thác dầu từ tháng 8; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, tập trung nhiều vào cơ sở dầu khí của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 25/6/2026 và kỳ điều hành ngày 02/7/2026 là: 98,166 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 4,100 USD/thùng, tương đương giảm 4,01%); 100,092 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 4,366 USD/thùng, tương đương giảm 4,18%); 111,800 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 0,414 USD/thùng, tương đương tăng 0,37%); 432,810 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 22,920 USD/tấn, tương đương giảm 5,03%).

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 02/7/2026: Về giá xăng: Thái Lan: 30.759 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 26.455 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 41.313 VNĐ/lít; Trung Quốc: 32.268 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 19.730 VNĐ/lít. Về giá dầu: Thái Lan: 30.314 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 26.128 VNĐ/lít; Lào: 29.112 VNĐ/lít; Trung Quốc: 29.251 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 21.176 VNĐ/lít. Như vậy, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Biến động giá xăng dầu trong nước năm 2026.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 34/2026/NQ-CP, về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2026 đến ngày 30/9/2026. Trường hợp cần điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian có hiệu lực của Nghị quyết này để đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng, ổn định thị trường xăng, dầu, Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều này đồng nghĩa với việc thời gian miễn thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, giá trị gia tăng (VAT) với xăng dầu được tiếp tục kéo dài đến ngày 30/9, tức là thêm 3 tháng so với quy định đang áp dụng.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng sẽ được khôi phục trở lại từ 1/7, cụ thể xăng khoáng mức 10%, E5 8% và E10 7% (theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15).