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Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 3 - 5/7/2026: Nhiều khu dân cư sẽ bị mất điện cả ngày

Thứ sáu, 06:35 03/07/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Diễm Hằng
Diễm Hằng
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GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Lâm Đồng sẽ mất điện liên tục.

Lịch cúp điện Lâm Đồng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Lâm Đồng (lịch cắt điện Lâm Đồng) từ ngày 3 - 5/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 3 - 5/7/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 3 - 5/7/2026: Nhiều khu dân cư sẽ bị mất điện cả ngày - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Lâm Đồng hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại liên tục tại Chuyên trang Gia đình & Xã hội.

Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 3 - 5/7/2026

Lịch cúp điện Đà Lạt


KHU VỰC: 1 đoạn đường Hố Hồng Cầu Ngo

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 15:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Cam Ly, Măng Linh (Từ Ngã 3 Vạn Thành - Tà Nung đến Trường Cao Đẳng Du Lịch)

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/07/2026 đến 11:00:00 ngày 05/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Vạn Thành (Nhánh rẽ Võ Minh Đạo)

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/07/2026 đến 11:00:00 ngày 05/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Trần Lê, BHXH Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/07/2026 đến 15:00:00 ngày 05/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Lương Thế Vinh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/07/2026 đến 15:00:00 ngày 05/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Bảo Lộc


KHU VỰC: 478/101/105/32/29/17 NGUYỄN BÌNH QUỐC DŨNG, 478/101/105/32/29/13 TÂN LẠC

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/07/2026 đến 14:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: 478/6/131/2, 478/6/288

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/07/2026 đến 14:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm 030240692 471/56/96/87/21 BLAOSRÊ, 030240702 471/56/96/87/33 ĐẠI LÀO

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/07/2026 đến 12:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: 030220075 472/73/1/1 TRẠM HOST , 30220097 472/65/32 LAM SƠN

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/07/2026 đến 11:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: 030220180 473/167 TÒA ÁN ,030220104 472/73/5/3A/CN1 SANDALS

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 03/07/2026 đến 14:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm 471/56/96/94/8, 471/56/96/49

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/07/2026 đến 15:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: 1 phần khu công nghiệp Lộc Sơ, nhánh 480/8/1

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/07/2026 đến 16:00:00 ngày 05/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Đơn Dương


KHU VỰC: - Một phần các thôn Nghĩa Lập 2, Nghĩa Lập 3 thuộc xã Đơn Dương.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Di Linh


KHU VỰC: Nhánh rẽ 471/266/100/01

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/07/2026 đến 16:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Nhánh rẽ 478/85A

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 15:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Nhánh rẽ 478/59A

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 15:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TBA 478/224 - Gia Hiệp 4

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 15:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TBA 478/181/04 - Hoa Hồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 15:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TBA 478/186 - Gia Hiệp 2B

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 15:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TBA Đinh Lạc 478/87

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 15:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Nhánh rẽ 471/124A/34A/16

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/07/2026 đến 16:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TBA Nguyễn Văn Thiện. Trụ số: 473/28/170

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/07/2026 đến 15:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Đức Trọng


KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực từ Cây xăng chợ đầu mối Đức Trọng dọc đường Lê Hồng Phong vào tới Ngã ba Cửa Rừng (gồm thôn 27, 33, 34, 35 thuộc xã Đức Trọng; thôn Nghĩa Hiệp thuộc xã Hiệp Thạnh; Thôn Sê Đăng, thôn Bon Rơm, thôn Lạch Tông, thôn Yang Ly thuộc xã Tân Hội).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 14:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Mất điện BQL THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/07/2026 đến 14:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Mất điện toàn bộ khu vực xã Ninh Loan cũ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/07/2026 đến 17:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Mất điện toàn bộ khu vực từ Ngã ba Phi Nôm dọc đường Quốc lộ 20 lên tới Ngã ba sân Golf (bao gồm một phần thôn Phi Nôm, thôn Trung Hiệp và toàn bộ thôn Quảng Hiêp thuộc xã Hiệp Thạnh).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/07/2026 đến 16:30:00 ngày 05/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Lâm Hà


KHU VỰC: Một phần thôn Hà Lâm xã Tân Hà Lâm Hà

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/07/2026 đến 15:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp


KHU VỰC: Thôn Đan Hà xã Tân Hà Lâm Hà

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/07/2026 đến 15:30:00 ngày 05/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Đạ Huoai


KHU VỰC: + Mất điện TBA khách hàng: Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn- Mađaguôi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 10:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Đạ Tẻh


KHU VỰC: Thôn 7, 8, 9 Xã Đạ Tẻh 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 16:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TDP 2, 2A, 2C Xã Đạ Tẻh

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/07/2026 đến 11:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Thôn 2 Xã Đạ Tẻh 2- Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/07/2026 đến 11:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn 2- xã Đạ Tẻh 2

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/07/2026 đến 11:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn 10 xã Đạ Tẻh 2

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/07/2026 đến 11:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Đạ Tẻh 2- Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/07/2026 đến 12:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Cát Tiên


KHU VỰC: Một phần thôn 8 xã Cát Tiên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 11:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Toàn bộ trạm 474/213/128/73 của Trạm Quản lý và Khai thác Thủy lợi Đạ Huoai thôn 2 xã Cát Tiên 3

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 10:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Bảo Lâm


KHU VỰC: Thôn 7, 12 Lộc Ngãi, xã Bảo Lâm 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 16:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Thôn 9 Lộc Thắng, xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/07/2026 đến 16:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Lang Biang

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 3 - 5/7/2026.

Lịch cúp điện Đam Rông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 3 - 5/7/2026.

Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 3 - 5/7/2026: Nhiều khu dân cư sẽ bị mất điện cả ngày - Ảnh 2.Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 1 – 5/7/2026: Cúp điện cả ngày hầu hết các khu dân cư

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

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Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
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Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
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