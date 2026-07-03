Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 3 - 5/7/2026: Nhiều khu dân cư sẽ bị mất điện cả ngày
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Lâm Đồng sẽ mất điện liên tục.
Lịch cúp điện Lâm Đồng
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Lâm Đồng (lịch cắt điện Lâm Đồng) từ ngày 3 - 5/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 3 - 5/7/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 3 - 5/7/2026
Lịch cúp điện Đà Lạt
KHU VỰC: 1 đoạn đường Hố Hồng Cầu Ngo
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 15:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cam Ly, Măng Linh (Từ Ngã 3 Vạn Thành - Tà Nung đến Trường Cao Đẳng Du Lịch)
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/07/2026 đến 11:00:00 ngày 05/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Vạn Thành (Nhánh rẽ Võ Minh Đạo)
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/07/2026 đến 11:00:00 ngày 05/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trần Lê, BHXH Lâm Đồng.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/07/2026 đến 15:00:00 ngày 05/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Lương Thế Vinh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/07/2026 đến 15:00:00 ngày 05/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bảo Lộc
KHU VỰC: 478/101/105/32/29/17 NGUYỄN BÌNH QUỐC DŨNG, 478/101/105/32/29/13 TÂN LẠC
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/07/2026 đến 14:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: 478/6/131/2, 478/6/288
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/07/2026 đến 14:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm 030240692 471/56/96/87/21 BLAOSRÊ, 030240702 471/56/96/87/33 ĐẠI LÀO
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/07/2026 đến 12:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: 030220075 472/73/1/1 TRẠM HOST , 30220097 472/65/32 LAM SƠN
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/07/2026 đến 11:30:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: 030220180 473/167 TÒA ÁN ,030220104 472/73/5/3A/CN1 SANDALS
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 03/07/2026 đến 14:30:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm 471/56/96/94/8, 471/56/96/49
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/07/2026 đến 15:30:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: 1 phần khu công nghiệp Lộc Sơ, nhánh 480/8/1
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/07/2026 đến 16:00:00 ngày 05/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đơn Dương
KHU VỰC: - Một phần các thôn Nghĩa Lập 2, Nghĩa Lập 3 thuộc xã Đơn Dương.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Di Linh
KHU VỰC: Nhánh rẽ 471/266/100/01
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/07/2026 đến 16:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ 478/85A
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 15:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ 478/59A
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 15:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA 478/224 - Gia Hiệp 4
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 15:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA 478/181/04 - Hoa Hồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 15:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA 478/186 - Gia Hiệp 2B
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 15:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Đinh Lạc 478/87
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 15:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ 471/124A/34A/16
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/07/2026 đến 16:00:00 ngày 04/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Nguyễn Văn Thiện. Trụ số: 473/28/170
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/07/2026 đến 15:00:00 ngày 04/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đức Trọng
KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực từ Cây xăng chợ đầu mối Đức Trọng dọc đường Lê Hồng Phong vào tới Ngã ba Cửa Rừng (gồm thôn 27, 33, 34, 35 thuộc xã Đức Trọng; thôn Nghĩa Hiệp thuộc xã Hiệp Thạnh; Thôn Sê Đăng, thôn Bon Rơm, thôn Lạch Tông, thôn Yang Ly thuộc xã Tân Hội).
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 14:30:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện BQL THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/07/2026 đến 14:30:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Mất điện toàn bộ khu vực xã Ninh Loan cũ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/07/2026 đến 17:00:00 ngày 04/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Mất điện toàn bộ khu vực từ Ngã ba Phi Nôm dọc đường Quốc lộ 20 lên tới Ngã ba sân Golf (bao gồm một phần thôn Phi Nôm, thôn Trung Hiệp và toàn bộ thôn Quảng Hiêp thuộc xã Hiệp Thạnh).
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/07/2026 đến 16:30:00 ngày 05/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Lâm Hà
KHU VỰC: Một phần thôn Hà Lâm xã Tân Hà Lâm Hà
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/07/2026 đến 15:30:00 ngày 04/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thôn Đan Hà xã Tân Hà Lâm Hà
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/07/2026 đến 15:30:00 ngày 05/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đạ Huoai
KHU VỰC: + Mất điện TBA khách hàng: Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn- Mađaguôi
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 10:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đạ Tẻh
KHU VỰC: Thôn 7, 8, 9 Xã Đạ Tẻh 2
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 16:30:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TDP 2, 2A, 2C Xã Đạ Tẻh
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/07/2026 đến 11:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thôn 2 Xã Đạ Tẻh 2- Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/07/2026 đến 11:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn 2- xã Đạ Tẻh 2
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/07/2026 đến 11:30:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn 10 xã Đạ Tẻh 2
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/07/2026 đến 11:30:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Đạ Tẻh 2- Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/07/2026 đến 12:30:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cát Tiên
KHU VỰC: Một phần thôn 8 xã Cát Tiên
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 11:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ trạm 474/213/128/73 của Trạm Quản lý và Khai thác Thủy lợi Đạ Huoai thôn 2 xã Cát Tiên 3
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 10:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bảo Lâm
KHU VỰC: Thôn 7, 12 Lộc Ngãi, xã Bảo Lâm 1
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 16:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Thôn 9 Lộc Thắng, xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/07/2026 đến 16:00:00 ngày 04/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Lang Biang
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 3 - 5/7/2026.
Lịch cúp điện Đam Rông
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 3 - 5/7/2026.
Giá xăng dầu đồng loạt giảm, xăng E10, E5, dầu diesel còn bao nhiêu tiền/lít?Sản phẩm - Dịch vụ - 40 phút trước
GĐXH - Mới đây, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, trong đó có loại giảm tới hơn 1.000 đồng/lít.
Vì sao giá lăn bánh Toyota Vios giảm mạnh, sedan hạng B rẻ hơn cả Kia Moring, Hyundai Grand i10?Giá cả thị trường - 12 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất đang ưu đãi cực kỳ hấp dẫn với mức giảm tới 100% phí trước bạ kéo giá sedan hạng B chỉ còn ngang Kia Morning, đây sẽ là ưu thế lớn để Toyota Vios có thể đánh bại Honda City và Hyundai Accent.
Hành trình Inolab Derma mang kiến thức chăm sóc da khoa học đến thế hệ trẻSản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước
Không chỉ xuất hiện tại các sự kiện sinh viên, Inolab Derma đang từng bước xây dựng một hành trình giáo dục cộng đồng bền vững thông qua chuỗi hoạt động Unitour tại nhiều trường đại học, cao đẳng.
Trải nghiệm Honda SH Mode thiết kế thanh lịch, tiện ích bất ngờ, siêu tiết kiệm xăng dành riêng cho phái đẹp liệu có đáng tiền?Giá cả thị trường - 14 giờ trước
GĐXH - Honda SH Mode gây ấn tượng với thiết kế thanh lịch, động cơ vận hành êm ái, nhiều tiện ích hiện đại và khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.
Tin vui: Thuế xăng dầu giảm về 0 đến hết tháng 9/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước
GĐXH - Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về việc kéo dài thời hạn áp dụng ưu đãi thuế đối với xăng dầu, nhiên liệu bay.
Ba ngân hàng lớn được Bộ Công an tặng bằng khen trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốcSản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước
GĐXH - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) cho biết vừa được Bộ Công an tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2025.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 2/7/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 2/7/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Vinfast tặng voucher lên tới 80 triệu đồng để khách hàng cũ chuyển đổi sang xe điệnSản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước
Nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh mạnh mẽ, đồng thời tri ân khách hàng tiên phong đã ủng hộ thương hiệu Việt từ những ngày đầu, VinFast công bố triển khai chương trình tặng quà đặc biệt là voucher mệnh giá từ 30 - 60 - 80 triệu đồng cho các chủ sở hữu xe xăng Fadil, Lux A2.0 và Lux SA2.0 mua trực tiếp từ hãng.
Hà Nội: Chung cư mini dưới 3 tỷ đồng, điểm sáng cho người mua nhà tại phường Thanh XuânGiá cả thị trường - 16 giờ trước
GĐXH - Trong bối cảnh giá nhà luôn ở mức cao tại Hà Nội thì chung cư mini dưới 3 tỷ đồng đang trở thành lựa chọn sáng giá cho người thu nhập trung bình và thấp, đặc biệt tại phường Thanh Xuân khi một loạt các dự án, tuyến đường giao thông được quy hoạch đồng bộ hơn.
Giá iPhone 11 Pro Max thấp kỷ lục, xứng danh iPhone '3 mắt' rẻ nhất Việt Nam, vẫn sang xịn hơn iPhone 17e mớiGiá cả thị trường - 17 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 11 Pro Max cũ vẫn đang là lựa chọn ngon, bổ, rẻ cho người dùng muốn trải nghiệm iPhone cao cấp đặc biệt là camera 3 mắt với giá rẻ nhất có thể.
Đẹp tựa Dream Thái, xe số 110cc giá 19,9 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế hoài cổ, trang bị hiện đại, siêu tiết kiệm nhiên liệu khiến người dùng bất ngờ khi cầm láiGiá cả thị trường
GĐXH - Xe số 110 có thiết kế hoài niệm như Dream, giá mềm được xem là lựa chọn lý tưởng cho người dùng trẻ yêu thích phong cách cổ điển nhưng có ngân sách hạn chế.