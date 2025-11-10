Mới nhất
Gameshow VTV 'Đấu trường thông thái' giải thưởng tới 200 triệu đang tìm người chơi

Thứ hai, 12:00 10/11/2025
GĐXH - "Đấu trường thông thái" - Gameshow trí tuệ hoàn toàn mới sắp đổ bộ VTV3 - tìm kiếm người chơi cho đợt ghi hình vào các ngày 16 - 18/11 tại TP. Hồ Chí Minh.

Ban Văn hóa - Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam vừa công bố những thông tin đầu tiên về gameshow hoàn toàn mới mang tên "Đấu trường thông thái", điểm hẹn sắp lên sóng VTV3. Đây không chỉ là một cuộc thi kiến thức đơn thuần mà còn là nơi những người chơi cùng nhau tranh tài thông qua các thử thách đòi hỏi sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa trí tuệ và chiến lược.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, "Đấu trường thông thái" sẽ mang đến một format mới lạ, kịch tính, tạo điều kiện tối đa để người chơi thể hiện. Chỉ với clip 1 phút hé lộ thông tin, những người chơi thông thái phải vận dụng mọi kỹ năng quan sát, tư duy và kiến thức tổng hợp để tìm ra đáp án chính xác nhất...

Đấu trường thông thái tìm kiếm người chơi với giải thưởng hấp dẫn lên tới 200 triệu - Ảnh 1.

Gameshow 'Đấu trường thông thái' sắp lên sóng VTV3.

Mỗi trận đấu sẽ gồm 3 vòng thi: Mở tài khoản, Tích lũy, Đầu tư. Ba người chơi đòi hỏi khả năng ghi nhớ, kiến thức phong phú, phản ứng nhanh nhạy và tư duy chiến lược. Người chiến thắng sẽ nhận giải thưởng lên tới 200 triệu đồng. 

Theo thông tin từ ekip sản xuất, chương trình sẽ ghi hình tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 16 - 18/11. Hiện tại, chương trình đã chính thức mở cổng đăng ký, tìm kiếm những người chơi tự tin và tài năng trên khắp cả nước.

Đấu trường thông thái tìm kiếm người chơi với giải thưởng hấp dẫn lên tới 200 triệu - Ảnh 2.Nam sinh Lạng Sơn xuất sắc giành vòng nguyệt quế 'Đường lên đỉnh Olympia'

GĐXH - Thí sinh Đoàn Gia Khánh đến từ Lạng Sơn với 290 điểm đã giành được vòng nguyệt quế "Đường lên đỉnh Olympia" tuần này.

Đấu trường thông thái tìm kiếm người chơi với giải thưởng hấp dẫn lên tới 200 triệu - Ảnh 3.SOOBIN dùng đặc quyền để cứu các thành viên Tân binh toàn năng bị 'đóng băng'

GĐXH - Trước việc 3 thành viên bị "đóng băng" ở tập trước và sẽ phải đối mặt với 2 nhóm nhạc quốc tế xuất sắc, Nhà sản xuất Toàn năng SOOBIN đã lựa chọn đặc quyền nhằm giảm thử thách để cứu các thành viên.

Đấu trường thông thái tìm kiếm người chơi với giải thưởng hấp dẫn lên tới 200 triệu - Ảnh 4.Hát ca khúc chứa ngôn từ phản cảm, ca sĩ Jack bị đình chỉ biểu diễn 9 tháng

GĐXH - Ca sĩ Jack bị phạt 55 triệu đồng và đình chỉ biểu diễn 9 tháng sau ồn ào hát ca khúc chưa được cấp phép biểu diễn và nội dung chứa các từ phản cảm.


T.Hằng (th)
