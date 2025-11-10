Gameshow VTV 'Đấu trường thông thái' giải thưởng tới 200 triệu đang tìm người chơi

Ban Văn hóa - Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam vừa công bố những thông tin đầu tiên về gameshow hoàn toàn mới mang tên "Đấu trường thông thái", điểm hẹn sắp lên sóng VTV3. Đây không chỉ là một cuộc thi kiến thức đơn thuần mà còn là nơi những người chơi cùng nhau tranh tài thông qua các thử thách đòi hỏi sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa trí tuệ và chiến lược.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, "Đấu trường thông thái" sẽ mang đến một format mới lạ, kịch tính, tạo điều kiện tối đa để người chơi thể hiện. Chỉ với clip 1 phút hé lộ thông tin, những người chơi thông thái phải vận dụng mọi kỹ năng quan sát, tư duy và kiến thức tổng hợp để tìm ra đáp án chính xác nhất...

Gameshow 'Đấu trường thông thái' sắp lên sóng VTV3.

Mỗi trận đấu sẽ gồm 3 vòng thi: Mở tài khoản, Tích lũy, Đầu tư. Ba người chơi đòi hỏi khả năng ghi nhớ, kiến thức phong phú, phản ứng nhanh nhạy và tư duy chiến lược. Người chiến thắng sẽ nhận giải thưởng lên tới 200 triệu đồng.

Theo thông tin từ ekip sản xuất, chương trình sẽ ghi hình tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 16 - 18/11. Hiện tại, chương trình đã chính thức mở cổng đăng ký, tìm kiếm những người chơi tự tin và tài năng trên khắp cả nước.

