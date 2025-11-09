Ca sĩ Dương Ngọc Thái ăn chay trường suốt 6 năm, tuổi U50 sống khỏe mạnh giàu có và an yên
GĐXH - Chủ nhân hit "Gọi đò", ca sĩ Dương Ngọc Thái, đang tận hưởng cuộc sống viên mãn trong biệt thự hàng tỷ đồng. Bí quyết giúp anh duy trì sức khỏe, tinh thần thanh tịnh và sự thành công bền vững chính là chế độ ăn chay trường.
Ca sĩ Dương Ngọc Thái từng chật vật nhiều năm trước khi nổi tiếng nhờ "Gọi đò"
Ca sĩ Dương Ngọc Thái sinh năm 1979 tại Quảng Ngãi, trong một gia đình không có ai làm nghệ thuật. Dù không sinh ra trong cái nôi nghệ thuật, nhưng từ thuở nhỏ, anh đã sớm bộc lộ niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc, lúc thì gõ trống theo nhịp, khi lại ngân nga vài câu hát dân ca giữa sân nhà. Tự học đàn, hát dân ca, chàng trai trẻ quyết định thi vào khoa Thanh nhạc, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM.
Nhắc đến Dương Ngọc Thái, chắc hẳn khán giả sẽ nhớ ngay đến ca khúc "Gọi đò" đóng đinh với hình ảnh của nam ca sĩ từ khi nổi tiếng đến nay. Trước khi trở thành một hiện tượng khắp các sân khấu lớn nhỏ với ca khúc này, Dương Ngọc Thái là một ca sĩ vô danh, từng đi hát 6,7 năm trời mà không nổi tiếng được.
Ca sĩ Dương Ngọc Thái. Ảnh VTV
Trong một chương trình truyền hình, nam ca sĩ chia sẻ, hồi thu âm và phát hành ca khúc "Gọi đò" từ năm 2006 nhưng vẫn chưa được ai biết tới. Mãi đến năm 2008 khi Dương Ngọc Thái làm liveshow đầu tay "Một thoáng quê hương 1" thì ca khúc "Gọi đò" cùng 5 ca khúc khác mới được khán giả đón nhận và trở thành hit của anh như: "Xót xa", "Hờn trách con đò", "Éo le cuộc tình", "Tủi phận", "Dì ghẻ con chồng"... Từ đó, nam ca sĩ đi đâu cũng được khán giả yêu cầu hát bài "Gọi đò".
Dương Ngọc Thái tâm sự thêm, anh học được nhiều thể loại âm nhạc trong trường lớp nhưng dòng nhạc dân ca đã làm lay động tâm hồn và khiến anh hát hay hơn nên mới quyết định đi theo con đường này dù bạn bè đồng nghiệp cùng trang lứa ai cũng nổi tiếng. Cho đến khi đổi lại nghệ danh thành tên đầy đủ Dương Ngọc Thái và làm liveshow từ năm 2008, nổi tiếng đến tận bây giờ.
Hiện tại, vợ chồng Dương Ngọc Thái có với nhau 3 người con chung, sống hạnh phúc. Tâm sự về điều khiến nam ca sĩ "Gọi đò" từ bỏ tất cả cuộc vui bên ngoài để trở thành người đàn ông của gia đình, Dương Ngọc Thái thành thực thú nhận chính bà xã Triệu Ái Vy là động lực khiến anh thay đổi cuộc đời theo từng giai đoạn.
Vợ chồng ca sĩ Dương Ngọc Thái - Ca sĩ Triệu Ái Vy. Ảnh VTV
Ca sĩ Dương Ngọc Thái ăn chay trường, cuộc sống an yên giàu có
Chia sẻ với báo chí, ca sĩ Dương Ngọc Thái từng tiết lộ, từ những năm đầu đi hát, anh tích góp từng đồng từ các show tỉnh, hội chợ, đám cưới. Không ngại vất vả, anh dần mua được đất, xây nhà. Ngoài ca hát, nam ca sĩ còn rất "mát tay" kinh doanh. Sau gần 20 năm chăm chỉ làm việc, căn biệt thự hàng chục tỷ đồng là thành quả ngọt ngào cho hành trình lao động nghệ thuật không ngừng nghỉ.
Trong chương trình "The Khang Show" mới đây, Dương Ngọc Thái cho biết, thời tất bật chạy show, nhiều khi một tháng chỉ về nhà một hai ngày thôi và luôn trong tình trạng say xỉn. Đến khi chứng kiến cảnh các con chào đời và sự đau đớn của vợ, Dương Ngọc Thái thay đổi tính cách, thói quen và cả sở thích.
Nam ca sĩ cho biết, anh không còn tụ tập bạn bè nữa, thay vào đó, anh chuyển sang tu tập và ăn chay trường từ cách đây khoảng 6 năm. Từ khi ăn chay, Dương Ngọc Thái đã trải qua nhiều thay đổi tích cực. Sức khỏe được cải thiện rõ rệt, làn da sáng hơn, tinh thần minh mẫn hơn.
Chế độ ăn chay giúp nam ca sĩ kiểm soát cân nặng hiệu quả và giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Tính tình cũng không còn dễ nóng nảy như trước đây. Chế độ ăn chay giúp anh có một tâm hồn thanh tịnh, từ đó tạo ra những ca khúc mang nhiều cảm xúc và ý nghĩa hơn...
Ở tuổi 46, Dương Ngọc Thái không còn đặt nặng chuyện danh vọng. Anh chọn ăn chay trường, tập trung thiền định và đọc kinh Phật mỗi ngày. Quyết định ăn chay của anh đã thu hút sự quan tâm của khán giả và truyền cảm hứng cho nhiều người.
