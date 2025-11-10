Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Sau màn đánh ghen đầy bản lĩnh, Mỹ Anh (Phương Oanh) bất ngờ bộc lộ yếu đuối

Thứ hai, 10:38 10/11/2025 | Xem - nghe - đọc
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau màn đánh ghen đầy bản lĩnh trước "tiểu tam" Linh, Mỹ Anh đã thể hiện sự yếu đuối khi bật khóc trước Trúc Lam và Kim Ngân, tự trách móc bản thân.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 40 "Gió ngang khoảng trời xanh", từ khi phát hiện chồng ngoại tình với nữ đối tác, Mỹ Anh (Phương Oanh) đã trải qua những giây phút đau đớn nhất cuộc đời, mọi thứ sụp đổ hoàn toàn. Tuy nhiên, cô vốn thông minh, mạnh mẽ và bản lĩnh nên vẫn đủ bình tĩnh để dạy cho "tiểu tam" một bài học.

Sau màn đánh ghen đầy bản lĩnh, Mỹ Anh đã không phải cố gồng nữa, cô được khóc khi đau, vì trước mặt cô là hai người em gái thân thiết. "Hoá ra chị cũng kém cỏi và yếu đuối như thế này" - Mỹ Anh tự nhận. Nhưng Trúc Lam (Quỳnh Kool) cho rằng làm gì có ai ở trong hoàn cảnh của chị mà mạnh mẽ được.

Gió ngang khoảng trời xanh - Tập 40: Mỹ Anh tự nhận kém cỏi, yếu đuối - Ảnh 1.

Mỹ Anh bật khóc, thừa nhận mình kém cỏi, yếu đuối. Ảnh VTV

"Suốt những năm qua, chị luôn cố gắng và bắt những người xung quanh phải cố gắng cùng mình, vì chị nghĩ là chỉ có cách đó thì mới có một gia đình đầy đủ, hạnh phúc. Chị sai rồi đúng không?" - Mỹ Anh đặt câu hỏi với hai người em thân thiết.

Gió ngang khoảng trời xanh - Tập 40: Mỹ Anh tự nhận kém cỏi, yếu đuối - Ảnh 2.

Mỹ Anh tự dằn vặt bản thân, Kim Ngân và Trúc Lam động viên người chị. Ảnh VTV

Quá bất ngờ trước chuyện gia đình của người chị thân thiết, cả Kim Ngân và Trúc Lam không biết làm gì để giúp Mỹ Anh vượt qua khó khăn này. Hai cô chỉ biết động viên Mỹ Anh cố gắng vượt qua, bởi vì còn có bé Minh.

Biết Mỹ Anh ở lại nhà Trúc Lam, Đăng (Doãn Quốc Đam) đã lao tới để xin gặp vợ, nhưng đã bị Kim Ngân và Trúc Lam từ chối, đuổi về.

Gió ngang khoảng trời xanh - Tập 40: Mỹ Anh tự nhận kém cỏi, yếu đuối - Ảnh 3.

Đăng đến tìm vợ, cầu xin sự tha thứ nhưng đã bị Kim Ngân và Trúc Lam đuổi về. Ảnh VTV

Gió ngang khoảng trời xanh - Tập 40: Mỹ Anh tự nhận kém cỏi, yếu đuối - Ảnh 4.

Đăng thể hiện khuôn mặt lo lắng, khổ sở vì đã gây ra tội lỗi. Ảnh VTV

Lam thể hiện sự bức xúc vì quá sốc khi Đăng và trợ lý có thể cặp kè ngay trước mũi Mỹ Anh. "Tôi cứ nghĩ là tôi quặn hết cả ruột. Tôi thương chị Mỹ Anh quá" - Trúc Lam bức xúc nói. Cô nàng còn muốn chạy tới nhà tát cho Đăng và cô bồ vài cái tát cho bõ tức.

Gió ngang khoảng trời xanh - Tập 40: Mỹ Anh tự nhận kém cỏi, yếu đuối - Ảnh 5.

Kim Ngân và Trúc Lam thể hiện sự bức xúc với Đăng nhưng vẫn tìm cách giúp Mỹ Anh giải quyết mọi chuyện. Ảnh VTV

Kim Ngân thì bình tĩnh hơn, cô cho rằng dù hạnh phúc hay tồi tệ thì vẫn phải bước tiếp vì thời gian không quay lại được. Cô muốn hai đứa phải bình tĩnh hơn thì mới giúp chị Mỹ Anh giải quyết vấn đề.

Tập 40 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h tối 10/11 trên kênh VTV3.

Ca sĩ Dương Ngọc Thái ăn chay trường suốt 6 năm, tuổi U50 sống khỏe mạnh giàu có và an yênCa sĩ Dương Ngọc Thái ăn chay trường suốt 6 năm, tuổi U50 sống khỏe mạnh giàu có và an yên

GĐXH - Chủ nhân hit "Gọi đò", ca sĩ Dương Ngọc Thái, đang tận hưởng cuộc sống viên mãn trong biệt thự hàng tỷ đồng. Bí quyết giúp anh duy trì sức khỏe, tinh thần thanh tịnh và sự thành công bền vững chính là chế độ ăn chay trường.

Nam sinh Lạng Sơn xuất sắc giành vòng nguyệt quế "Đường lên đỉnh Olympia"Nam sinh Lạng Sơn xuất sắc giành vòng nguyệt quế 'Đường lên đỉnh Olympia'

GĐXH - Thí sinh Đoàn Gia Khánh đến từ Lạng Sơn với 290 điểm đã giành được vòng nguyệt quế "Đường lên đỉnh Olympia" tuần này.

SOOBIN dùng đặc quyền để cứu các thành viên Tân binh toàn năng bị "đóng băng"SOOBIN dùng đặc quyền để cứu các thành viên Tân binh toàn năng bị 'đóng băng'

GĐXH - Trước việc 3 thành viên bị "đóng băng" ở tập trước và sẽ phải đối mặt với 2 nhóm nhạc quốc tế xuất sắc, Nhà sản xuất Toàn năng SOOBIN đã lựa chọn đặc quyền nhằm giảm thử thách để cứu các thành viên.


T.Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Nam sinh Lạng Sơn xuất sắc giành vòng nguyệt quế 'Đường lên đỉnh Olympia'

Nam sinh Lạng Sơn xuất sắc giành vòng nguyệt quế 'Đường lên đỉnh Olympia'

Ca sĩ Dương Ngọc Thái ăn chay trường suốt 6 năm, tuổi U50 sống khỏe mạnh giàu có và an yên

Ca sĩ Dương Ngọc Thái ăn chay trường suốt 6 năm, tuổi U50 sống khỏe mạnh giàu có và an yên

SOOBIN dùng đặc quyền để cứu các thành viên Tân binh toàn năng bị 'đóng băng'

SOOBIN dùng đặc quyền để cứu các thành viên Tân binh toàn năng bị 'đóng băng'

Diễn viên Phạm Đức Phong học diễn xuất vì nhút nhát, gây ấn tượng qua hai bộ phim 'giờ vàng' VTV

Diễn viên Phạm Đức Phong học diễn xuất vì nhút nhát, gây ấn tượng qua hai bộ phim 'giờ vàng' VTV

Hát ca khúc chứa ngôn từ phản cảm, ca sĩ Jack bị đình chỉ biểu diễn 9 tháng

Hát ca khúc chứa ngôn từ phản cảm, ca sĩ Jack bị đình chỉ biểu diễn 9 tháng

Cùng chuyên mục

Johnny Trí Nguyễn tiết lộ điều chưa từng xuất hiện trong phim huyền sử có NSND Tự Long tham gia

Johnny Trí Nguyễn tiết lộ điều chưa từng xuất hiện trong phim huyền sử có NSND Tự Long tham gia

Xem - nghe - đọc - 1 phút trước

GĐXH - Johnny Trí Nguyễn đã có những tiết lộ thú vị và gây tò mò về bộ phim "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh". Được biết, phim này có sự tham gia của NSND Tự Long.

Nam sinh Lạng Sơn xuất sắc giành vòng nguyệt quế 'Đường lên đỉnh Olympia'

Nam sinh Lạng Sơn xuất sắc giành vòng nguyệt quế 'Đường lên đỉnh Olympia'

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Thí sinh Đoàn Gia Khánh đến từ Lạng Sơn với 290 điểm đã giành được vòng nguyệt quế "Đường lên đỉnh Olympia" tuần này.

SOOBIN dùng đặc quyền để cứu các thành viên Tân binh toàn năng bị 'đóng băng'

SOOBIN dùng đặc quyền để cứu các thành viên Tân binh toàn năng bị 'đóng băng'

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - Trước việc 3 thành viên bị "đóng băng" ở tập trước và sẽ phải đối mặt với 2 nhóm nhạc quốc tế xuất sắc, Nhà sản xuất Toàn năng SOOBIN đã lựa chọn đặc quyền nhằm giảm thử thách để cứu các thành viên.

Ngân sụp đổ, bật khóc khi xem clip chồng cưỡng bức thực tập sinh

Ngân sụp đổ, bật khóc khi xem clip chồng cưỡng bức thực tập sinh

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 20 "Cách em 1 milimet", Nghiêm tự tin khi cho rằng mình sẽ "tống tiền" được Đức và không ai dám làm gì, nhưng Ngân đã xem được đoạn clip chồng giở trò đồi bại với cô gái trẻ.

Kỷ niệm xúc động của NSƯT Lan Anh với người thầy - NSND Trung Kiên

Kỷ niệm xúc động của NSƯT Lan Anh với người thầy - NSND Trung Kiên

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - NSƯT Lan Anh đã có những chia sẻ xúc động về tình cảm thầy trò với NSND Trung Kiên. Nữ ca sĩ tiết lộ chị từng được thầy cho tiền khi khó khăn và luôn hỗ trợ chị trong sự nghiệp.

Tối nay (7/11), người dân Thủ đô sẽ 'mãn nhãn' với 'bữa tiệc' nghệ thuật Festival Thăng Long - Hà Nội 2025

Tối nay (7/11), người dân Thủ đô sẽ 'mãn nhãn' với 'bữa tiệc' nghệ thuật Festival Thăng Long - Hà Nội 2025

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Tối nay (7/11), Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 chính thức khai mạc vào lúc 20h tại Hoàng thành Thăng Long, hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách một bữa tiệc nghệ thuật mãn nhãn, đậm sắc màu văn hóa Thủ đô.

Nghiêm đòi bồi thường danh dự 600 triệu, Ngân và Viễn bắt tay bảo vệ Đức

Nghiêm đòi bồi thường danh dự 600 triệu, Ngân và Viễn bắt tay bảo vệ Đức

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Trong tập 19 "Cách em 1 milimet", biết được Nghiêm cố tình đòi hỏi Đức 600 triệu, Ngân nói thẳng với chồng nên cân nhắc kiện Đức vì có thể tự đẩy mình vào rắc rối.

Nghiêm bị đánh nên quyết kiện Đức, Thư 'ống bơ' khiến Biên phải lộ diện

Nghiêm bị đánh nên quyết kiện Đức, Thư 'ống bơ' khiến Biên phải lộ diện

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Trong tập 19 "Cách em 1 milimet", Nghiêm bị đánh nhập viện nên muốn pháp luật xử lý Đức, trong khi đó Chiến "đo" và Thư "ống bơ" quyết bắt Biên phải lộ diện.

Nghe Hòa Minzy hát live 'Bắc Bling', Diệp Lâm Anh trổ tài hội họa khiến ai xem cũng khen ngợi

Nghe Hòa Minzy hát live 'Bắc Bling', Diệp Lâm Anh trổ tài hội họa khiến ai xem cũng khen ngợi

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Diệp Lâm Anh mới đây đã trổ tài lẻ khi vừa nghe Hòa Minzy hát "Bắc Bling" vừa vẽ tranh về cô gái vùng quan họ Kinh Bắc.

Lén đặt camera giấu kín, Mỹ Anh (Phương Oanh) sốc nặng trước bí mật động trời của chồng

Lén đặt camera giấu kín, Mỹ Anh (Phương Oanh) sốc nặng trước bí mật động trời của chồng

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Dù nhận về sự thật phũ phàng bị chồng phản bội, Mỹ Anh vẫn mạnh mẽ đáp trả khiến "tiểu tam" Linh sợ hãi.

Xem nhiều

Ngân sụp đổ, bật khóc khi xem clip chồng cưỡng bức thực tập sinh

Ngân sụp đổ, bật khóc khi xem clip chồng cưỡng bức thực tập sinh

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Trong tập 20 "Cách em 1 milimet", Nghiêm tự tin khi cho rằng mình sẽ "tống tiền" được Đức và không ai dám làm gì, nhưng Ngân đã xem được đoạn clip chồng giở trò đồi bại với cô gái trẻ.

Nghe Hòa Minzy hát live 'Bắc Bling', Diệp Lâm Anh trổ tài hội họa khiến ai xem cũng khen ngợi

Nghe Hòa Minzy hát live 'Bắc Bling', Diệp Lâm Anh trổ tài hội họa khiến ai xem cũng khen ngợi

Xem - nghe - đọc
Lén đặt camera giấu kín, Mỹ Anh (Phương Oanh) sốc nặng trước bí mật động trời của chồng

Lén đặt camera giấu kín, Mỹ Anh (Phương Oanh) sốc nặng trước bí mật động trời của chồng

Xem - nghe - đọc
Nghiêm bị đánh nên quyết kiện Đức, Thư 'ống bơ' khiến Biên phải lộ diện

Nghiêm bị đánh nên quyết kiện Đức, Thư 'ống bơ' khiến Biên phải lộ diện

Xem - nghe - đọc
Linh (Lan Phương) 'cưỡng hôn' Đăng (Doãn Quốc Đam), bị bắt quả tang?

Linh (Lan Phương) 'cưỡng hôn' Đăng (Doãn Quốc Đam), bị bắt quả tang?

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top