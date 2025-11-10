Sau màn đánh ghen đầy bản lĩnh, Mỹ Anh (Phương Oanh) bất ngờ bộc lộ yếu đuối
GĐXH - Sau màn đánh ghen đầy bản lĩnh trước "tiểu tam" Linh, Mỹ Anh đã thể hiện sự yếu đuối khi bật khóc trước Trúc Lam và Kim Ngân, tự trách móc bản thân.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 40 "Gió ngang khoảng trời xanh", từ khi phát hiện chồng ngoại tình với nữ đối tác, Mỹ Anh (Phương Oanh) đã trải qua những giây phút đau đớn nhất cuộc đời, mọi thứ sụp đổ hoàn toàn. Tuy nhiên, cô vốn thông minh, mạnh mẽ và bản lĩnh nên vẫn đủ bình tĩnh để dạy cho "tiểu tam" một bài học.
Sau màn đánh ghen đầy bản lĩnh, Mỹ Anh đã không phải cố gồng nữa, cô được khóc khi đau, vì trước mặt cô là hai người em gái thân thiết. "Hoá ra chị cũng kém cỏi và yếu đuối như thế này" - Mỹ Anh tự nhận. Nhưng Trúc Lam (Quỳnh Kool) cho rằng làm gì có ai ở trong hoàn cảnh của chị mà mạnh mẽ được.
"Suốt những năm qua, chị luôn cố gắng và bắt những người xung quanh phải cố gắng cùng mình, vì chị nghĩ là chỉ có cách đó thì mới có một gia đình đầy đủ, hạnh phúc. Chị sai rồi đúng không?" - Mỹ Anh đặt câu hỏi với hai người em thân thiết.
Quá bất ngờ trước chuyện gia đình của người chị thân thiết, cả Kim Ngân và Trúc Lam không biết làm gì để giúp Mỹ Anh vượt qua khó khăn này. Hai cô chỉ biết động viên Mỹ Anh cố gắng vượt qua, bởi vì còn có bé Minh.
Biết Mỹ Anh ở lại nhà Trúc Lam, Đăng (Doãn Quốc Đam) đã lao tới để xin gặp vợ, nhưng đã bị Kim Ngân và Trúc Lam từ chối, đuổi về.
Lam thể hiện sự bức xúc vì quá sốc khi Đăng và trợ lý có thể cặp kè ngay trước mũi Mỹ Anh. "Tôi cứ nghĩ là tôi quặn hết cả ruột. Tôi thương chị Mỹ Anh quá" - Trúc Lam bức xúc nói. Cô nàng còn muốn chạy tới nhà tát cho Đăng và cô bồ vài cái tát cho bõ tức.
Kim Ngân thì bình tĩnh hơn, cô cho rằng dù hạnh phúc hay tồi tệ thì vẫn phải bước tiếp vì thời gian không quay lại được. Cô muốn hai đứa phải bình tĩnh hơn thì mới giúp chị Mỹ Anh giải quyết vấn đề.
Tập 40 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h tối 10/11 trên kênh VTV3.
