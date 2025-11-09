SOOBIN dùng đặc quyền để cứu các thành viên Tân binh toàn năng bị 'đóng băng'

Trong tập 6 "Tân binh toàn năng' đã được phát sóng, ngay trước thềm Công diễn 3 với việc đối mặt với vòng đấu quyết định sự an toàn của đồng đội, vị trí đội trưởng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Dù được cả nhóm tin tưởng nhưng Hồ Đông Quan và Cường Bạch đã phải trải qua một khoảng thời gian trăn trở trước khi quyết định ứng cử.



Ngay sau đó, cuộc trao đổi riêng với NSX Toàn năng SOOBIN đã nhanh chóng làm nổi bật sự đối lập trong phong cách lãnh đạo của hai ứng cử viên Cường Bạch và Hồ Đông Quan.

Theo SOOBIN, vị trí đội trưởng trong giai đoạn này cần một người có khả năng chấn chỉnh và đưa mọi thứ vào quỹ đạo, "nói được, phải làm được". Sau thời gian cân nhắc kỹ lưỡng, Cường Bạch là người được lựa chọn trong Công diễn 3.

NSX Toàn năng SOOBIN quyết định sử dụng “Thẻ gia tăng an toàn” để giảm thử thách. Ảnh VTV

Thất bại sát sao ở Công diễn 2 đã khiến 3 thành viên là Thái Lê Minh Hiếu, Wonbi và minhtin bị "đóng băng", không được tham gia các tiết mục trình diễn thi đấu. Vì mục tiêu giải cứu cả 3 đồng đội, các tân binh chấp nhận chọn mức thử thách kỷ lục lần đầu tiên là 115%.

NSX Toàn năng SOOBIN đã quyết định sử dụng “Thẻ gia tăng an toàn” - đặc quyền chỉ được sử dụng một lần duy nhất trong suốt 5 Công diễn để giảm đi 11% mức thử thách.

Tiết mục "Back to the time" của nhóm nhạc quốc tế mang về kết quả trung bình cộng 627 điểm. Ảnh VTV

Tuy nhiên, độ khó của vòng đấu càng tăng lên khi các tân binh phải đối đầu với hai đối thủ quốc tế chuyên nghiệp là ARrC (đến từ Hàn Quốc) và FEniX. Hai tiết mục "Vitamin I” trẻ trung, năng động và "Back to the time" mang phong cách năng lượng, bùng nổ. Kết quả bình chọn của 2 nhóm quốc tế đem đến kết quả trung bình cộng là 627 điểm (tương đương với 100% điểm cột mốc dành cho nhóm Tân binh thăng cấp).

8 thành viên nhóm Tân binh thăng cấp dù đã dốc hết sức cho tiết mục "Real Talk" nhưng sau phần trình diễn, hiểu rõ rủi ro và áp lực thực tế, một số tân binh đã tự nhận thấy phần trình diễn vẫn còn những lỗi sai, dẫn đến sự lo lắng cực độ trước kết quả của vòng giải cứu này.

Tiết mục "Real Talk" chưa được như mong đợi mang đến sự lo lắng cho từng thành viên. Ảnh VTV

Tập 6 khép lại, bỏ ngõ kết quả giải cứu của Vòng 1 Công diễn 3, khán giả hồi hộp chờ đợi xem những diễn biến tiếp theo để xác nhận kết quả của vòng Phá băng quyết định số phận của Wonbi, minhtin và Thái Lê Minh Hiếu cùng với rủi ro bảo toàn lực lượng hay sẽ phải mất đi thành viên ở giai đoạn cam go này của đội hình Tân binh thăng cấp.

