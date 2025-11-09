Nam sinh Lạng Sơn xuất sắc giành vòng nguyệt quế 'Đường lên đỉnh Olympia'

Chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" tuần này là cuộc đấu của 4 nhà leo núi: Nguyễn Xuân Hưng - trường THPT Quảng Oai (Hà Nội), Phạm Bá Đức Anh - trường THPT B Bình Lục (Ninh Bình), Đoàn Gia Khánh - trường THPT Hữu Lũng (Lạng Sơn), Trần Võ Gia Bảo - trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Đông Hải, Khánh Hòa).

Ở vòng Khởi động cá nhân, Xuân Hưng có 20 điểm, Đức Anh và Gia Khánh cùng có 40 điểm, Gia Bảo có 50 điểm. Sau vòng Khởi động chung gồm 12 câu hỏi, Gia Bảo cho thấy sức bật vượt hơn so với các thí sinh còn lại với 80 điểm. Vị trí của các thí sinh lần lượt là Gia Khánh (50 điểm), Đức Anh (40 điểm), Xuân Hưng (20 điểm).

Các thí sinh trong phần thi "Khởi động". Ảnh VTV

Đến vòng thi "Vượt chướng ngại vật", chỉ sau khi mảnh ghép đầu tiên được lật mở, Gia Khánh đã bấm chuông giành quyền trả lời chướng ngại vật. Câu trả lời của thí sinh là "Mưa đỏ" và mang về cho Gia Khánh 60 điểm.

Sau vòng thi thứ 2 này, Gia Khánh đã vươn lên tạm dẫn đầu đoàn leo núi, đứng ở vị trí sau đó là Gia Bảo, Đức Anh và Xuân Hưng.



Thí sinh Gia Khánh trả lời đúng trong phần thi "Vượt chướng ngại vật" tạm dẫn đầu sau 2 vòng. Ảnh VTV

Vòng thi "Tăng tốc", Gia Khánh cho thấy phong độ ổn định, liên tục trả lời đúng, dẫn đầu với 250 điểm. Gia Bảo cũng nỗ lực để thu hẹp khoảng cách với người dẫn đầu và có 180 điểm trước khi bước vào phần thi Về đích. Xuân Hưng có 50 điểm, Đức Anh có 150 điểm.

Là thí sinh có điểm số cao nhất, Gia Khánh bước vào phần thi "Về đích" với gói câu hỏi 3 câu 20 điểm, đâu là lựa chọn cẩn trọng, an toàn. Kết quả, Gia Khánh không trả lời được cả ba câu hỏi. Lúc này, cơ hội đã đến với Gia Bảo. Thí sinh đến từ Khánh Hòa đã trả lời đúng 2 câu hỏi, nâng điểm số lên 220 điểm và chỉ kém người dẫn đầu 10 điểm.

Gia Bảo chọn gói 3 câu 20 điểm, vươn lên dẫn đầu sau khi trả lời đúng 2 trong 3 câu hỏi, khép lại phần thi của mình với 260 điểm khiến cuộc đua trở nên gay cấn. Đức Anh bước vào phần thi với lựa chọn gói 20 - 30 - 20 điểm và kết thúc phần thi thêm 40 điểm nâng điểm số của mình lên 200 điểm.

Thí sinh Đoàn Gia Khánh - trường THPT Hữu Lũng (Lạng Sơn) xuất sắc giành Vòng nguyệt quế tuần này. Ảnh VTV

Thí sinh cuối cùng Xuân Hưng đã chọn gói 3 câu 30 điểm. Nhà leo núi không trả lời được cả 3 câu hỏi. Đáng chú ý là ở câu hỏi thứ 2, Gia Khánh đã nhanh chóng giành được cơ hội trả lời để san bằng điểm số với Gia Bảo. Người chiến thắng sẽ được quyết định bởi câu hỏi cuối cùng của Xuân Hưng. Gia Khánh đã bấm chuông trả lời và đã giành chiến thắng và nhận vòng nguyệt quế của chương trình.