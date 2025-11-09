Nam sinh Lạng Sơn xuất sắc giành vòng nguyệt quế 'Đường lên đỉnh Olympia'
GĐXH - Thí sinh Đoàn Gia Khánh đến từ Lạng Sơn với 290 điểm đã giành được vòng nguyệt quế "Đường lên đỉnh Olympia" tuần này.
Chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" tuần này là cuộc đấu của 4 nhà leo núi: Nguyễn Xuân Hưng - trường THPT Quảng Oai (Hà Nội), Phạm Bá Đức Anh - trường THPT B Bình Lục (Ninh Bình), Đoàn Gia Khánh - trường THPT Hữu Lũng (Lạng Sơn), Trần Võ Gia Bảo - trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Đông Hải, Khánh Hòa).
Ở vòng Khởi động cá nhân, Xuân Hưng có 20 điểm, Đức Anh và Gia Khánh cùng có 40 điểm, Gia Bảo có 50 điểm. Sau vòng Khởi động chung gồm 12 câu hỏi, Gia Bảo cho thấy sức bật vượt hơn so với các thí sinh còn lại với 80 điểm. Vị trí của các thí sinh lần lượt là Gia Khánh (50 điểm), Đức Anh (40 điểm), Xuân Hưng (20 điểm).
Đến vòng thi "Vượt chướng ngại vật", chỉ sau khi mảnh ghép đầu tiên được lật mở, Gia Khánh đã bấm chuông giành quyền trả lời chướng ngại vật. Câu trả lời của thí sinh là "Mưa đỏ" và mang về cho Gia Khánh 60 điểm.
Sau vòng thi thứ 2 này, Gia Khánh đã vươn lên tạm dẫn đầu đoàn leo núi, đứng ở vị trí sau đó là Gia Bảo, Đức Anh và Xuân Hưng.
Vòng thi "Tăng tốc", Gia Khánh cho thấy phong độ ổn định, liên tục trả lời đúng, dẫn đầu với 250 điểm. Gia Bảo cũng nỗ lực để thu hẹp khoảng cách với người dẫn đầu và có 180 điểm trước khi bước vào phần thi Về đích. Xuân Hưng có 50 điểm, Đức Anh có 150 điểm.
Là thí sinh có điểm số cao nhất, Gia Khánh bước vào phần thi "Về đích" với gói câu hỏi 3 câu 20 điểm, đâu là lựa chọn cẩn trọng, an toàn. Kết quả, Gia Khánh không trả lời được cả ba câu hỏi. Lúc này, cơ hội đã đến với Gia Bảo. Thí sinh đến từ Khánh Hòa đã trả lời đúng 2 câu hỏi, nâng điểm số lên 220 điểm và chỉ kém người dẫn đầu 10 điểm.
Gia Bảo chọn gói 3 câu 20 điểm, vươn lên dẫn đầu sau khi trả lời đúng 2 trong 3 câu hỏi, khép lại phần thi của mình với 260 điểm khiến cuộc đua trở nên gay cấn. Đức Anh bước vào phần thi với lựa chọn gói 20 - 30 - 20 điểm và kết thúc phần thi thêm 40 điểm nâng điểm số của mình lên 200 điểm.
Thí sinh cuối cùng Xuân Hưng đã chọn gói 3 câu 30 điểm. Nhà leo núi không trả lời được cả 3 câu hỏi. Đáng chú ý là ở câu hỏi thứ 2, Gia Khánh đã nhanh chóng giành được cơ hội trả lời để san bằng điểm số với Gia Bảo. Người chiến thắng sẽ được quyết định bởi câu hỏi cuối cùng của Xuân Hưng. Gia Khánh đã bấm chuông trả lời và đã giành chiến thắng và nhận vòng nguyệt quế của chương trình.
SOOBIN dùng đặc quyền để cứu các thành viên Tân binh toàn năng bị 'đóng băng'Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Trước việc 3 thành viên bị "đóng băng" ở tập trước và sẽ phải đối mặt với 2 nhóm nhạc quốc tế xuất sắc, Nhà sản xuất Toàn năng SOOBIN đã lựa chọn đặc quyền nhằm giảm thử thách để cứu các thành viên.
Ngân sụp đổ, bật khóc khi xem clip chồng cưỡng bức thực tập sinhXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 20 "Cách em 1 milimet", Nghiêm tự tin khi cho rằng mình sẽ "tống tiền" được Đức và không ai dám làm gì, nhưng Ngân đã xem được đoạn clip chồng giở trò đồi bại với cô gái trẻ.
Kỷ niệm xúc động của NSƯT Lan Anh với người thầy - NSND Trung KiênXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - NSƯT Lan Anh đã có những chia sẻ xúc động về tình cảm thầy trò với NSND Trung Kiên. Nữ ca sĩ tiết lộ chị từng được thầy cho tiền khi khó khăn và luôn hỗ trợ chị trong sự nghiệp.
Tối nay (7/11), người dân Thủ đô sẽ 'mãn nhãn' với 'bữa tiệc' nghệ thuật Festival Thăng Long - Hà Nội 2025Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Tối nay (7/11), Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 chính thức khai mạc vào lúc 20h tại Hoàng thành Thăng Long, hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách một bữa tiệc nghệ thuật mãn nhãn, đậm sắc màu văn hóa Thủ đô.
Nghiêm đòi bồi thường danh dự 600 triệu, Ngân và Viễn bắt tay bảo vệ ĐứcXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 19 "Cách em 1 milimet", biết được Nghiêm cố tình đòi hỏi Đức 600 triệu, Ngân nói thẳng với chồng nên cân nhắc kiện Đức vì có thể tự đẩy mình vào rắc rối.
Nghiêm bị đánh nên quyết kiện Đức, Thư 'ống bơ' khiến Biên phải lộ diệnXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 19 "Cách em 1 milimet", Nghiêm bị đánh nhập viện nên muốn pháp luật xử lý Đức, trong khi đó Chiến "đo" và Thư "ống bơ" quyết bắt Biên phải lộ diện.
Nghe Hòa Minzy hát live 'Bắc Bling', Diệp Lâm Anh trổ tài hội họa khiến ai xem cũng khen ngợiXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Diệp Lâm Anh mới đây đã trổ tài lẻ khi vừa nghe Hòa Minzy hát "Bắc Bling" vừa vẽ tranh về cô gái vùng quan họ Kinh Bắc.
Lén đặt camera giấu kín, Mỹ Anh (Phương Oanh) sốc nặng trước bí mật động trời của chồngXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Dù nhận về sự thật phũ phàng bị chồng phản bội, Mỹ Anh vẫn mạnh mẽ đáp trả khiến "tiểu tam" Linh sợ hãi.
Linh (Lan Phương) 'cưỡng hôn' Đăng (Doãn Quốc Đam), bị bắt quả tang?Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Trong tập 39 "Gió ngang khoảng trời xanh", bất bình vì bị xen vào cuộc sống nên Đăng xuống căn hộ của Linh để làm rõ, nhưng bất ngờ bị Linh "cưỡng hôn".
Hé lộ 'Khách VIP' trong vụ án đánh bạc là Thanh tra Sở Xây dựngXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Tập 5 phim "Lằn ranh", lâm vào đường cùng, Viên gọi điện yêu cầu Vinh - Thanh tra Sở Xây dựng đưa cho mình 200 triệu để chạy trốn.
Ngân sụp đổ, bật khóc khi xem clip chồng cưỡng bức thực tập sinhXem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 20 "Cách em 1 milimet", Nghiêm tự tin khi cho rằng mình sẽ "tống tiền" được Đức và không ai dám làm gì, nhưng Ngân đã xem được đoạn clip chồng giở trò đồi bại với cô gái trẻ.