Hát ca khúc chứa ngôn từ phản cảm, ca sĩ Jack bị đình chỉ biểu diễn 9 tháng

Theo Thời báo VTV, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ngày 7/11 đã ra Quyết định số 1491/QĐ-XPHC, xử phạt hành chính ông Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ Jack) với lỗi: Biểu diễn nghệ thuật có sử dụng từ ngữ trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội. Cụ thể, phạt tiền 55 triệu đồng; xử phạt bổ sung: đình chỉ hoạt động biểu diễn, thời hạn 09 tháng.

Ngày 4/11/2025, theo Quyết định số 1469/QĐ-XPHC, Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí The East - đơn vị tổ chức chương trình "Tuổi thơ dưới ánh trăng" (Moonlit Childhood) cũng bị xử phạt 50 triệu đồng vì hành vi Tổ chức biểu diễn nghệ thuật không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận.

Trước đó, vào tối 16/10 tại sân khấu Cung Xuân (phường Bạch Mai, Hà Nội), chương trình "Moonlit Childhood" do Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí The East tổ chức. Sau buổi diễn, nhiều khán giả và cơ quan báo chí phản ánh phần biểu diễn của ca sĩ Jack có ca từ không phù hợp với thuần phong mỹ tục, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc.

Ca sĩ Jack biểu diễn tại Chương trình "Moonlit Childhood". Ảnh VTV

Theo VTCnews, tối 29/10, Jack cho biết Công ty J97 Promotion - đơn vị quản lý ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Trên trang cá nhân, Jack xin lỗi, cho rằng bản thân “sử dụng ngôn từ gây hiểu lầm trong phần biểu diễn gần đây, dẫn đến nhiều phản ứng trái chiều từ công chúng”. Nam ca sĩ thừa nhận chưa ý thức đầy đủ về tầm ảnh hưởng của lời nói và hành động trên sân khấu.



"Tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về việc sử dụng ngôn từ gây hiểu lầm trong phần biểu diễn gần đây, tạo ra nhiều phản ứng trong dư luận. Với vai trò là người nghệ sĩ, tôi hiểu rằng mọi hành động, lời nói trên sân khấu của mình đều mang sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng. Sự việc lần này giúp tôi hiểu hơn trong việc giữ gìn hình ảnh cá nhân và nhận thức về trách nhiệm văn hoá xã hội của người nghệ sĩ", Jack chia sẻ.

Jack cũng đã thông báo tạm dừng các hoạt động biểu diễn trong thời gian tới, trong đó có Liveshow Trạm dừng chân ngày 1/11/2025 tại Hạ Long. Nam ca sĩ cho rằng đây là thời điểm cần tạm lùi lại để lắng nghe nhiều hơn, hoàn thiện bản thân và chuẩn bị thật tốt cho chặng đường tiếp theo.

