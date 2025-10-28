Gần 20 ngày sau trận ngập 'lịch sử' cuộc sống người dân ở trung tâm Thái Nguyên hiện ra sao?

Trước đó, do ảnh hưởng từ cơn bão số 11, từ đêm 6 đến sáng 7/10, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra mưa lớn kéo dài. Lượng mưa dồn dập khiến nhiều trục đường ngập sâu, gây ách tắc giao thông cục bộ và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân (ảnh internet).