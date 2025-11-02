Gan lợn - món ăn gây tranh cãi, 5 cảnh báo cần lưu ý
Gan lợn một mặt được ca ngợi là thực phẩm bổ máu, mặt khác lại bị nghi ngờ gây hại sức khỏe.
Theo Sina , dưới góc nhìn khoa học, gan lợn vừa là "kho dinh dưỡng” vừa tiềm ẩn không ít rủi ro nếu sử dụng sai cách.
Gan lợn chứa nhiều sắt, vitamin A và protein chất lượng cao, tăng cường sức khỏe mắt, da và thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào. Theo Hội Dinh dưỡng Trung Quốc, 100g gan lợn có tới 4.972 microgam vitamin A và 22,6mg sắt - đủ cho một ngày của người trưởng thành. Do đó, ăn quá thường xuyên có thể khiến gan lợn biến thành “thủ phạm” gây bệnh.
Trước hết, thừa vitamin A là vấn đề phổ biến khi ăn quá nhiều gan lợn. Vitamin A tan trong chất béo, dễ tích tụ trong gan, gây vàng da, chóng mặt, đau đầu; phụ nữ mang thai dùng quá liều có thể ảnh hưởng thai nhi. Mức an toàn là 3.000 microgam/ngày, tương đương 60g gan lợn. Người bình thường chỉ nên ăn 1-2 lần mỗi tuần, mỗi lần khoảng 60g.
Thứ hai, gan lợn chứa lượng cholesterol cao - 288mg trong 100g, gấp ba lần thịt nạc. Người bị mỡ máu cao nên hạn chế tối đa, chỉ nên ăn 1-2 lần mỗi tháng, mỗi lần không quá 50g.
Thứ ba, nguy cơ nhiễm kim loại nặng do gan là cơ quan giải độc. Để an toàn, người dân nên mua ở nơi có kiểm dịch, ngâm nước muối 30 phút và chần nước sôi 5 phút trước khi nấu; ăn kèm rau giàu vitamin C như ớt chuông, bông cải xanh giúp giảm hấp thu độc chất.
Thứ tư, người bị gout cần đặc biệt tránh vì gan lợn chứa 275mg purin/100g - cao hơn cả hải sản. Người bệnh chỉ nên ăn tối đa một lần mỗi tháng, luộc sơ và không uống nước canh.
Ngoài ra, không ăn gan lợn cùng lúc với uống cà phê và trà chứa tanin có thể làm giảm hấp thu sắt. Tốt nhất nên kết hợp gan lợn với thực phẩm giàu vitamin C như ớt xanh hoặc cà chua để tăng khả năng hấp thu.
Một số nhóm cần đặc biệt lưu ý: phụ nữ mang thai không nên ăn quá 100g mỗi tuần chia hai lần; người tập gym nên chọn ức gà thay thế, nếu dùng gan lợn thì nên ăn vào buổi trưa của ngày tập; trẻ em chỉ nên ăn 1-2 lần mỗi tháng, mỗi lần không quá 30g.
Cuối cùng, để ăn gan lợn "chuẩn", người trưởng thành khỏe mạnh hãy tuân thủ quy tắc: mỗi tuần 1 lần, mỗi lần không quá 600g, kết hợp 1 món rau giàu vitamin C. Khi chế biến, nên ngâm nước muối, chần lại nước sôi. Ăn điều độ, chọn nguồn sạch và chế biến đúng cách - đó là bí quyết để biến gan lợn thành món bổ chứ không hại.
Cô gái 25 tuổi hoại tử tuyến tụy vì ăn rau luộc theo cách nàySống khỏe - 1 giờ trước
GĐXH - Rau luộc là món ăn quen thuộc trên bàn cơm của người Việt. Tuy nhiên, bạn tuyệt đối đừng ăn nó theo cách này.
7 thực phẩm cực đơn giản giúp phổi 'hít thở' khỏe mạnh, bạn đã biết chưa?Bệnh thường gặp - 2 giờ trước
GĐXH - Khi trời giao mùa, không khí trở nên mờ ảo và hơi lạnh len lỏi vào từng hơi thở là lúc phổi của bạn thực sự cần được “đối xử” đúng cách. Vậy nên ăn gì để phổi được nhẹ nhõm, tránh bị mệt mỏi và tổn thương? Hãy cùng khám phá 7 loại thực phẩm tốt cho phổi mà chuyên gia dinh dưỡng gợi ý, vừa dễ tìm mua, vừa hiệu quả ngay tại nhà.
Vô tình phát hiện ung thư khi tự sờ tay lên cơ thểBệnh thường gặp - 8 giờ trước
Người phụ nữ ở Cao Bằng phát hiện bệnh ung thư ở giai đoạn sớm khi bà vô tình sờ thấy một cục rắn đau ở ngực trái.
'5 ít, 5 nhiều' giúp tuổi thọ tăng lên từng ngàySống khỏe - 11 giờ trước
Chăm sóc sức khỏe để tăng tuổi thọ không phải là việc bắt đầu khi đã mắc bệnh mà là thói quen nên duy trì mỗi ngày.
Từ sau 60 tuổi, nếu muốn sống lâu, bạn cần phải kiên trì thực hiện 7 thói quen "lười biếng" nàySống khỏe - 22 giờ trước
Trong dòng sông dài của tuổi tác, sống lâu luôn là chủ đề mà mọi người bàn tán không ngớt.
Không kiểm soát tốt đường huyết, người phụ nữ bị viêm tụy cấp vì biến chứng bệnh tiểu đườngBệnh thường gặp - 23 giờ trước
GĐXH - Bà Ngà bị viêm tụy cấp thể hoại tử nặng, do mắc bệnh tiểu đường nhưng không kiểm soát tốt đường huyết.
Phát huy giá trị Y học cổ truyền trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi sốY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 31/10, Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội tổ chức tọa đàm khoa học chào mừng Ngày Truyền thống (31/10/1963 – 31/10/2025), với chủ đề "Chiến lược phát triển Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại giai đoạn 2025 – 2030".
Lợi ích sức khỏe của từng loại trà và thời điểm tốt nhất để uốngSống khỏe - 1 ngày trước
Mỗi loại trà đều mang lại nhiều lợi ích riêng nếu chọn đúng thời điểm thưởng thức và uống vừa phải.
Loại củ được người Nhật ví như nhân sâm, tổ yến, người Việt trồng được nhưng nhiều người không biết ănBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Củ sen là nguyên liệu có nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe, bao gồm khả năng cải thiện tiêu hóa, giảm cholesterol, hạ huyết áp và tăng cường hệ miễn dịch.
Người đàn ông 44 tuổi đang khỏe mạnh, tình cờ phát hiện ung thư tuyến giáp từ 1 việc nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Người đàn ông phát hiện ung thư tuyến giáp từ khối u bất thường ở thùy phải tuyến giáp, có đặc điểm nghi ngờ ác tính cao...
Thanh niên 17 tuổi phát hiện mắc tiểu đường type 2 từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải nhưng đều bỏ quaBệnh thường gặp
GĐXH - Thanh niên phát hiện mắc bệnh tiểu đường được mẹ đưa đi khám vì gần đây tiểu nhiều, thừa cân, gai đen vùng cổ gáy...