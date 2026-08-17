Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 17 - 23/8/2026: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 17 - 23/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 17 - 23/8/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 17 - 23/8/2026

Lịch cúp điện Long Châu





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng trạm Tân Nhơn 2A, tổ 6, Khóm Tân Nhơn, phường Tân Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 11:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng trạm Cầu Đường Trâu, Cty TNHH Nông Sản Phát Tiến, Tổ 22, ấp Phú Thạnh, xã Phú Quới

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm CSGT Đường Bộ,khóm Tân Bình, phường Tân Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm NT Huy Hưng 2+2A+2B, ấp Phước Yên, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Trường Tiểu Học Phú Quới A, ấp Phước Yên, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Cty TNHH XD Duy Phát, ấp Phú Thạnh, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Trường Tiểu Học Thạnh Quới A, ấp Thạnh Phú, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Khóm 5-P8-1, trạm Khóm 5-P8-2, tổ 8, khóm 5, phường Tân Hạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Cầu Tân Hữu, tổ 10, Khóm 5, đường Nguyễn Huệ, phườngLOng Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trà Ôn





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hiệp Thạnh 3, một phần tổ 14+15 ấp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/08/2026 đến 17:00:00 ngày 17/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Rạch Ngang, một phần tổ 10 ấp Hiệp Thạnh xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/08/2026 đến 11:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện một phần ấp Ba Chùa, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/08/2026 đến 16:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện các ấp: Giồng Gòn, Vĩnh Thuận, Vĩnh Hội, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 20/08/2026 đến 18:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tam Bình





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tường Trí B1 thuộc tổ 7, 8 ấp Tường Trí, xã Trà Côn

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Vồn





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phú Tân 3 thuộc một phần ấp Phú Tân, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/08/2026 đến 17:30:00 ngày 17/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc một phần ấp Phú Nghĩa, Phú Thọ, Phú Yên, Phú Long, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/08/2026 đến 18:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc một phần khóm Thuận Phú A, Thuận Nghĩa, Thuận Tân A, Thuận Tân B, Thuận Thành, Thuận Thới, phường Bình Minh; Các hộ sử dụng điện thuộc một phần ấp Thành Nghĩa, Thành Đức, Thành Tâm, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/08/2026 đến 18:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Rạch Dược 1A thuộc một phần từ tổ 4 đến tổ 8 khóm Mỹ An, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trung Thành





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phước Trường 4, thuộc tổ 15, 16, ấp An Quới, xã Quới An.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 16:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện DNTN Ba Mai Lan, thuộc ấp Rạch Cốc, xã Trung Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 09:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện Bưu Điện Tân An Luông, thuộc ấp Nước Xoáy, xã Trung Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 19/08/2026 đến 11:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chăn nuôi Quyền Trang, thuộc ấp Tân An Luông, xã Trung Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/08/2026 đến 14:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện Công ty lương thực Trà Vinh - kho Tân An Luông, thuộc ấp Tân An Luông, xã Trung Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đức Hòa 5, thuộc tổ 07, ấp Đức Hòa, xã Trung Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 12:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đại Hòa 3, thuộc tổ 11, ấp Đại Hòa, xã Trung Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tân Trung 1, thuộc tổ 13, 14, ấp Trung Hậu, xã Quới An.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 16:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Long Hồ





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tấn Lộc, ấp Phước Lộc A, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/08/2026 đến 09:00:00 ngày 17/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Bình Tịnh 2, ấp Bình Tịnh, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 17/08/2026 đến 10:30:00 ngày 17/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Bình Tịnh B, ấp Bình Tịnh B, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/08/2026 đến 14:00:00 ngày 17/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Long Mỹ 3, ấp Long Khánh, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 17/08/2026 đến 15:30:00 ngày 17/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện khóm Phước Hanh A, Phước Hanh B, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm An Lương 4, ấp An Lương A, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 11:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Thông Quan, ấp Thông Quan, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/08/2026 đến 16:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm KNO Long Thuận A , tổ 19, ấp Long Thuận, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 13:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm KNO Long Thuận A1 ,tổ 19 và 20, ấp Long Thuận, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Long Bình 3 và Long Bình 2, ấp Long Bình, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 11:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm An Thành 2 và An Thành 2A, ấp An Thành, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/08/2026 đến 16:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm An Phú, ấp An Phú, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 10:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Nhum





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phú Thọ 2 + trạm Phú Thọ 2A, tổ NDTQ số 02 + 03 ấp Phú Thọ xã Nhơn Phú.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 17/08/2026 đến 16:00:00 ngày 17/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hai Liệt , tổ NDTQ số 04 ấp An Hòa xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 18/08/2026 đến 11:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm An Hòa B, tổ NDTQ số 02 ấp An Hòa xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/08/2026 đến 16:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Xã An Phước 1, tổ NDTQ số 04 ấp Thanh Thủy xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 10:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Bờ Sao 2, tổ NDTQ số 02 ấp Mỹ Hạnh xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 19/08/2026 đến 13:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Chánh An 3, tổ NDTQ số 02 ấp An Hòa xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/08/2026 đến 15:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Chánh An 2, tổ NDTQ số 01 ấp An Hòa xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Quới





HU VỰC: Ấp Tân Thuận, Tân Hòa, xã Tân Quới

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Trường Cấp 3 Tân Quới, thuộc tổ 8, ấp Tân Thuận, xã Tân Quới

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Đông Phát Food, thuộc tổ 12, ấp Tân Phước, xã Tân Quới

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm CS Nước Đá Bá Ngọc, thuộc tổ 6, ấp Tân Hậu, xã Tân Quới

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Y Tế Tân Lược, thuộc tổ 2, ấp Tân Lộc, xã Tân Lược

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp