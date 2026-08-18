Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 18 - 23/8/2026: Khu dân cư nằm trong diện cúp điện cả ngày tăng cao

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 18 - 23/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 18 - 23/8/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 18 - 23/8/2026

Lịch cúp điện Tân Ninh





KHU VỰC: Khu phố Ninh Phước phường Ninh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu phố 22 phường Tân Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu phố 5 phường Tân Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu phố Tân Trung phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu phố 1 phường Tân Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu phố Thạnh Đông phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu phố Tân Hoà phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Gò Dầu





KHU VỰC: Ấp Bông Trang, Bến Chò, Bến Rộng xã Thạnh Đức

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu phố Trâm Vàng 3, Xóm Mới 1 phường Gò Dầu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Rỗng Tượng phường Gò Dầu; khu phố Phước Đức B phường Gia Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 5 xã Truông Mít, ấp Đá Hàng xã Phước Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trảng Bàng





KHU VỰC: Khu phố Lộc Khê phường Gia Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/08/2026 đến 16:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố An Bình phường An Tịnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 16:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Châu





KHU VỰC: Ấp Cây Cầy, Sóc Con Trăn xã Tân Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/08/2026 đến 16:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 16:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HƯNG THỊNH RUBBER

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 16:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: TRUNG TÂM THỦY LỢI VÀ NƯỚC SẠCH

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Một Thành Viên Nông trại Bình An

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Giáo xứ Suối Dây

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Kỳ Quang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH SAPUS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Lê Trọng Hiếu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nguyễn Anh Hùng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tô Quốc Huệ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Lâm Thị Ngọc Lành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM-CHI NHÁNH TÂN CHÂU TÂY NINH

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ẢO HIỂM XÃ HỘI CƠ SỞ TÂN CHÂU

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Dương Minh Diệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Phòng Giáo dục và Đào tạo

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp và máy sấy Đạt Phúc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP TÂN CHÂU

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 16:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG GIANG CHI NHÁNH TÂY NINH-NHÀ MÁY SX TINH BỘT KHOAI MÌ ĐẠI QUANG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 16:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn-Sản Xuất-Thương Mại-Xuất Nhập Khẩu Kim Yến

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 16:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Cổ Phần Xây Dựng 48

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 16:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thái Bình





KHU VỰC: Ấp Bàu Sen xã Hảo Đước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 11:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bến Sỏi xã Ninh Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 11:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bưng Rò xã Hòa Hội

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 11:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bàu Sen xã Hảo Đước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 16:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng: Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Đại Thành

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bưng Rò xã Hòa Hội

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phước Hưng xã Phước Vinh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 11:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng: Công Ty Đồn Biên Phòng Ninh Điền (845)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 11:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trường xã Hảo Đước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Long Châu xã Long Chữ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Hiệp Phước xã Hòa Hội

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/08/2026 đến 16:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Gò Nổi xã Ninh Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 11:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Gò Nổi xã Ninh Điền

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trà Sim xã Ninh Điền

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Dương Minh Châu





KHU VỰC: Ấp Thuận Tân, Thuận An xã Truông Mít

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thuận Hòa xã Truông Mít; ấp Khởi Trung xã Cầu Khởi.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thuận Hòa xã Truông Mít; ấp Khởi Trung xã Cầu Khởi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thuận Tân xã Truông Mít

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thuận Hòa xã Truông Mít

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty Cao su Thành Lễ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 11:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty Cổ phần Phát triển Nông Nghiệp Hải Âu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Khởi Hà-4

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/08/2026 đến 14:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Hàn tiện Quang Điện

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Nước đá Huỳnh Thị Tú Trinh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Ninh Hưng 1 phường Ninh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Ninh Hưng 1, Ninh Bình phường Ninh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phước Bình xã Dương Minh Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Suối Đá xã Dương Minh Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Biên





KHU VỰC: Ấp Thạnh Tây xã Tân Biên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 09:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thạnh Sơn xã Tân Biên; ấp Thạnh An xã Thạnh Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 11:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Lê Thị Lành(0949044139)

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 18/08/2026 đến 10:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Hòa Đông B xã Phước Vinh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Thạnh Trung, Cần Đăng xã Tân Biên; xã Tân Lập

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trung tâm Thuỷ Lợi và Nước Sạch(0374509157)

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/08/2026 đến 09:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Minh Viễn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bàu Rã xã Tân Lập, ấp Thạnh Phước xã Thạnh Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 14:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bàu Rã xã Tân Lập

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hòa Thành





KHU VỰC: Khu phố Long Khương, Giang Tân phường Hòa Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu phố Trường Thọ phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Năm Trại phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Năm Trại phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bến Cầu





KHU VỰC: Khách hàng Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 11:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Xưởng cưa Hồ Trung Dũng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 11:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH Điện NLMT Sinh Thái Sống Khỏe

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 11:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH ĐT & PT NLMT Việt Nam

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 11:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Cửa hàng Sắt thép Cường Phát

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 11:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Phan Thị Kim Nhuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 11:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Cty TNHH Anh Cẩm

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nguyễn Văn Ghi

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Ấp Voi xã Bến Cầu. - Ấp Bình Quới, ấp Phước Thành, ấp Phước Tân, ấp Phước Giang xã Phước Chỉ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Phước Hưng xã Phước Chỉ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 11:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bình Hòa xã Phước Chỉ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 11:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Rừng Dầu xã Bến Cầu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 11:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bảo xã Long Thuận

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Long Thạnh xã Long Chữ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Rừng Dầu xã Bến Cầu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp