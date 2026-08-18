Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 18 - 23/8/2026: Khu dân cư nằm trong diện cúp điện cả ngày tăng cao
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Tây Ninh
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 18 - 23/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 18 - 23/8/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 18 - 23/8/2026
Lịch cúp điện Tân Ninh
KHU VỰC: Khu phố Ninh Phước phường Ninh Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố 22 phường Tân Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố 5 phường Tân Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố Tân Trung phường Bình Minh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố 1 phường Tân Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố Thạnh Đông phường Bình Minh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố Tân Hoà phường Bình Minh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Dầu
KHU VỰC: Ấp Bông Trang, Bến Chò, Bến Rộng xã Thạnh Đức
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố Trâm Vàng 3, Xóm Mới 1 phường Gò Dầu
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Rỗng Tượng phường Gò Dầu; khu phố Phước Đức B phường Gia Lộc
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 5 xã Truông Mít, ấp Đá Hàng xã Phước Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trảng Bàng
KHU VỰC: Khu phố Lộc Khê phường Gia Lộc
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/08/2026 đến 16:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố An Bình phường An Tịnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 16:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Châu
KHU VỰC: Ấp Cây Cầy, Sóc Con Trăn xã Tân Hòa
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/08/2026 đến 16:00:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 16:00:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HƯNG THỊNH RUBBER
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 16:00:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: TRUNG TÂM THỦY LỢI VÀ NƯỚC SẠCH
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH Một Thành Viên Nông trại Bình An
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Giáo xứ Suối Dây
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Kỳ Quang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH SAPUS
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Lê Trọng Hiếu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nguyễn Anh Hùng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tô Quốc Huệ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Lâm Thị Ngọc Lành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM-CHI NHÁNH TÂN CHÂU TÂY NINH
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ẢO HIỂM XÃ HỘI CƠ SỞ TÂN CHÂU
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Dương Minh Diệp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Phòng Giáo dục và Đào tạo
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp và máy sấy Đạt Phúc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP TÂN CHÂU
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 16:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG GIANG CHI NHÁNH TÂY NINH-NHÀ MÁY SX TINH BỘT KHOAI MÌ ĐẠI QUANG
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 16:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn-Sản Xuất-Thương Mại-Xuất Nhập Khẩu Kim Yến
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 16:00:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty Cổ Phần Xây Dựng 48
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 16:00:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thái Bình
KHU VỰC: Ấp Bàu Sen xã Hảo Đước
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 11:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bến Sỏi xã Ninh Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 11:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bưng Rò xã Hòa Hội
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 11:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bàu Sen xã Hảo Đước
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 16:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng: Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Đại Thành
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bưng Rò xã Hòa Hội
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Hưng xã Phước Vinh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 11:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng: Công Ty Đồn Biên Phòng Ninh Điền (845)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 11:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trường xã Hảo Đước
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Long Châu xã Long Chữ
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Hiệp Phước xã Hòa Hội
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/08/2026 đến 16:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Gò Nổi xã Ninh Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 11:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Gò Nổi xã Ninh Điền
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trà Sim xã Ninh Điền
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Dương Minh Châu
KHU VỰC: Ấp Thuận Tân, Thuận An xã Truông Mít
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thuận Hòa xã Truông Mít; ấp Khởi Trung xã Cầu Khởi.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thuận Hòa xã Truông Mít; ấp Khởi Trung xã Cầu Khởi
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thuận Tân xã Truông Mít
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thuận Hòa xã Truông Mít
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty Cao su Thành Lễ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 11:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty Cổ phần Phát triển Nông Nghiệp Hải Âu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Khởi Hà-4
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/08/2026 đến 14:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Hàn tiện Quang Điện
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Nước đá Huỳnh Thị Tú Trinh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Ninh Hưng 1 phường Ninh Thạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Ninh Hưng 1, Ninh Bình phường Ninh Thạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Bình xã Dương Minh Châu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Suối Đá xã Dương Minh Châu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Biên
KHU VỰC: Ấp Thạnh Tây xã Tân Biên
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 09:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thạnh Sơn xã Tân Biên; ấp Thạnh An xã Thạnh Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 11:00:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Lê Thị Lành(0949044139)
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 18/08/2026 đến 10:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Hòa Đông B xã Phước Vinh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Thạnh Trung, Cần Đăng xã Tân Biên; xã Tân Lập
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trung tâm Thuỷ Lợi và Nước Sạch(0374509157)
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/08/2026 đến 09:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Minh Viễn
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bàu Rã xã Tân Lập, ấp Thạnh Phước xã Thạnh Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 14:00:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Bàu Rã xã Tân Lập
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hòa Thành
KHU VỰC: Khu phố Long Khương, Giang Tân phường Hòa Thành
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố Trường Thọ phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Năm Trại phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Năm Trại phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bến Cầu
KHU VỰC: Khách hàng Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 11:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Xưởng cưa Hồ Trung Dũng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 11:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH Điện NLMT Sinh Thái Sống Khỏe
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 11:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH ĐT & PT NLMT Việt Nam
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 11:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Cửa hàng Sắt thép Cường Phát
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 11:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Phan Thị Kim Nhuận
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 11:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Cty TNHH Anh Cẩm
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Nguyễn Văn Ghi
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Ấp Voi xã Bến Cầu. - Ấp Bình Quới, ấp Phước Thành, ấp Phước Tân, ấp Phước Giang xã Phước Chỉ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Phước Hưng xã Phước Chỉ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 11:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bình Hòa xã Phước Chỉ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 11:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Rừng Dầu xã Bến Cầu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 11:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bảo xã Long Thuận
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Long Thạnh xã Long Chữ
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Rừng Dầu xã Bến Cầu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp