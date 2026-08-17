Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 17 - 23/8/2026: Danh sách khu dân cư bị cúp điện xếp hàng dài, có nơi 11 tiếng/ngày không có điện để dùng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện Đồng Tháp) từ ngày 17 - 23/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người sử dụng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 17 - 23/8/2026

Lịch cúp điện Cao Lãnh





KHU VỰC: Một phần đường ĐT 846, khu phố Tân Nghĩa, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/08/2026 đến 13:00:00 ngày 17/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Đình Thần An Bình, khu phố An Lạc, khu phố An Nghiệp, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 13:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Kênh Mương Trâu, khu phố Hòa Dân, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Chi Lăng, Nguyễn An Ninh, Số 4, Nguyễn Trãi, từ tổ 29 đến tổ 34, khu phố Mỹ Hưng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Bà Triệu, Lý Thường Kiệt, tổ 26, tổ 30, khu phố Mỹ Hưng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Sa Đéc





KHU VỰC: Đường Nguyễn Tất Thành (từ ngã tư Nguyễn Sinh Sắc đến ngã tư Nguyễn Văn Phát); đường Trần Phú (từ ngã tư Nguyễn Tất Thành đến đường Tôn Đức Thắng); đường Nguyễn Văn Phát (từ ngã tư Nguyễn Tất Thành đến Trường tiểu học Vĩnh Phước); đường Nguyễn Cư Trinh (từ ngã tư Nguyễn Tất Thành đến quán Bằng Lăng Tím); khu trung tâm thương mại Vincom; đường Nguyễn Hữu Cảnh; đường Lý Thường Kiệt (từ Cầu Đình đến Cầu Đốt, Cây Me); khu vực Kinh Đông, Kinh Tây; đường Rạch Cái Sơn (từ cầu Cái Sơn 4 đến cầu Đốt; đường Phan Bội Châu (từ cầu Dầu đến cầu Đình), đường Lê Thị Riêng; Lê Thị Hồng Gấm; hẽm Du Lịch, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/08/2026 đến 17:00:00 ngày 17/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần bờ trái rạch Ông Hộ, phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Nha Mân





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Chùa đến quán hủ tiếu 2 Thắm và toàn bộ khu vực Rạch Cầu Chùa thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/08/2026 đến 18:00:00 ngày 17/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ Rạch Tắc Te đến Vàm Kinh Tắc Lớn thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/08/2026 đến 18:00:00 ngày 17/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Bổn Bường tới Miễu Bà Bổn Bường thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/08/2026 đến 11:30:00 ngày 17/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Miễu Bà Bổn Bường đến cuối Rạch Bổn Bường thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/08/2026 đến 17:00:00 ngày 17/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Guyomarch

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 09:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Nguyễn Trung Thành (Hạ Tầng Thủy Sản)

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 18/08/2026 đến 11:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Trạm sạc Vinfast

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/08/2026 đến 15:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Lộc Sánh TB

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Cầu ngang Rạch Ông Phó đến Nhà máy Phạm Quang Bảnh thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Nhà máy Phạm Quang Bảnh đến Cầu Xẻo Bồng Bông xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Chợ Cái Tàu, từ đầu Đường Nguyễn Văn Voi đến Vòng Xoay Nguyễn Văn Voi thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 11:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Cấp nước Lộ Tiểu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 09:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng NM Nước Đá Tấn Sang

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/08/2026 đến 11:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Tol Gia Khiêm

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/08/2026 đến 15:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Trang Mỹ Tân

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/08/2026 đến 15:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng NMXX Nguyễn Xuân Sỹ

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Cơ khí Ngọc Có

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lai Vung





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Thành A, ấp Long Hòa, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/08/2026 đến 17:00:00 ngày 17/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Công ty TNHH MTV Phân Bón Hữu Cơ GREENWAY BIO-ORGANIC, ấp Hòa Tân, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/08/2026 đến 12:00:00 ngày 17/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Cơ Sở Sản Xuất Tắc Xí Muội Phúc Lộc, ấp An Lợi B, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/08/2026 đến 15:00:00 ngày 17/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Mai Văn Sơn, ấp Long Thành, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 17/08/2026 đến 17:00:00 ngày 17/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Định, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Cái Đôi đến gần cầu Vàm Xáng)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/08/2026 đến 18:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Công ty TNHH BIOMASS Trần Gia, Doanh Nghiệp Tư Nhân Cảng Bảo Mai, ấp Tân Định, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 12:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Sáu Sữa, ấp Tân Định, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Định, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực gần cầu Vàm Xáng hướng về cầu Cái Đôi)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/08/2026 đến 18:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Phụ Thành đến Cống Cái Ngang)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/08/2026 đến 18:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Bình, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Thành, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 10:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Thành, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực gần cầu Ban Biên)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/08/2026 đến 15:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Bửu, ấp Long Thành, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực gần cầu Bảy Bổn)

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Định, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Vàm Xáng đến cầu Cả Ngay)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/08/2026 đến 18:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Khánh A, xã Hòa Long, ấp Tân Khánh, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực Lò Tương)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thường Thới Tiền





KHU VỰC: trạm Biệt Thự Trần Thị Ru (3P-100kVA). Tại trụ 204A/1 NR 480-13/5A tuyến 480-HN, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 08:10:00 ngày 17/08/2026 đến 09:18:00 ngày 17/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực trạm bơm Huyện Ủy ấp Thường Thới xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/08/2026 đến 18:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Long Hưng xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực tuyến dân cư ấp Long Hòa xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực dân cư lộ làng từ tập hóa bảy hó đến nhà máy năm nê ấp Thượng, Ấp Thường Thới xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/08/2026 đến 18:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực bến đò số 15 ấp Phú Hòa B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực bến đò số 17 ấp Phú Hòa B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực cầu hòa bình ấp Long Thạnh A xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/08/2026 đến 18:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Thạnh A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực tuyến dân cư ấp Long Thạnh xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực đường ra bến đò trà đư và khu vực cầu doi xoài ấp Long Bình, ấp Long Hữu, ấp Long Tả xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/08/2026 đến 18:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Long Bình xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực tuyến dân cư gần trường mẫu giáo ấp Long Hòa xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực tuyến dân cư cống 17 ấp Phú Hòa A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Hồng





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NTTS Trần Văn Hùng 1.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 12:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NTTS Trần Văn Hùng.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Ấp Đuôi Tôm Xã Tân Hộ Cơ (Khu vực từ nhà khách hàng Lê Văn Phi đến nhà khách hàng Nguyễn Văn Thương).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NTTS Quách Văn Chánh 4.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 12:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NTTS Quách Văn Chánh 1.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Ấp Đuôi Tôm Xã Tân Hộ Cơ (Khu vực từ nhà khách hàng Dương Thị Lan Chi đến nhà khách hàng Trần Bình Minh).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 16:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Ấp 4 Xã Tân Hộ Cơ, một phần Ấp Thi Chiến Thắng, Ấp Thi Sơn Xã Tân Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 11:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tháp Mười





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Hòa 2, ấp Mỹ Hòa 3 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/08/2026 đến 17:30:00 ngày 17/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực ấp 6, ấp 7, ấp Gò Tháp, ấp Tân Kiều xã Đốc Binh Kiều. Một phần khu vực ấp Mỹ An 1, ấp Mỹ An 2, ấp Mỹ An 3 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp. Các trạm chuyên dùng: Công ty Tỷ Thạc, Tỷ Thạc 1, Tỷ Thạc 2, Co.op mart, Ngân hàng Agribank, Ngân hàng Đầu tư và phát triển.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 17:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Mỹ Thọ





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Cả Bứa, xã Phong Mỹ (mất điện một phần Kinh Cả Bứa)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/08/2026 đến 11:30:00 ngày 17/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Cả Bứa, ấp Mười Tạ, xã Phong Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/08/2026 đến 17:00:00 ngày 17/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, ấp 3, ấp 4 xã Bình Hàng Trung và một phần khu vực ấp Đông Mỹ, ấp Tân Trường xã Mỹ Thọ (khu vực mất điện từ cầu Cái Bèo đến Cống Ông Cá)

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 17/08/2026 đến 17:30:00 ngày 17/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây, ấp Mỹ Phú Đất Liền, xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 17/08/2026 đến 17:30:00 ngày 17/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Thuận, ấp Mỹ Phú Cù Lao, ấp Mỹ Tây, ấp Mỹ Phú Đất điện xã Mỹ Thọ (khu vực mất điện từ Cầu Cần Lố đến Ngã Ba Bà Két dọc QL 30)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/08/2026 đến 18:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Bốn, xã Mỹ Thọ ( mất điện khu vực cua đập đá)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 11:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-160kVA Lò Gạch Đập Đá

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 11:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Động Bốn xã Mỹ Thọ ( mất điện khu vực cầu Đập đá)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Bốn, xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Ba xã Mỹ Thọ ( mất điện một phần khu vực Bảy Thước xã Mỹ Thọ)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, ấp 3, ấp 4 xã Bình Hàng Trung và một phần khu vực ấp Đông Mỹ, ấp Tân Trường xã Mỹ Thọ (khu vực mất điện từ cầu Cái Bèo đến Cống Ông Cá)

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 18/08/2026 đến 18:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây, ấp Mỹ Phú Đất Liền, xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 18/08/2026 đến 18:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Mỹ B, ấp Bình Mỹ A, ấp Bình Tân xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 11:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Tân, xã Mỹ Hiệp ( mất điện khu vực Cầu Cồn Dĩa)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Hưng, xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Hòa, ấp Bình Phú Lợi,ấp Bình Linh, ấp Bình Mỹ A, xã Mỹ Hiệp (khu vực mất điện từ cồn Chọi đến cầu Ba Diền)

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 20/08/2026 đến 18:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Hòa, ấp Bình Mỹ B, ấp Bình Tân xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 20/08/2026 đến 07:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Hòa, ấp Bình Mỹ B, ấp Bình Tân xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 20/08/2026 đến 18:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Ba, xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 11:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Ba, xã Mỹ Thọ (mất điện khu vực Bà Xã)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/08/2026 đến 14:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1T, ấp 2T xã Bình Hàng Trung (mất điện khu vực Cầu Cống Ông Cá)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lấp Vò





KHU VỰC: - Tỉnh lộ 849 từ Cống Hùng Cường đến Ngã Ba Vĩnh Bắc Cao Lãnh thuộc xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/08/2026 đến 18:00:00 ngày 17/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Tỉnh lộ 848 từ Trường Ttrung học cơ sở Tân Khánh Trung đến Cầu Cai Châu thuộc xã Tân Khánh Trung và xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/08/2026 đến 18:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Tỉnh lộ 848 từ Cầu Rạch Ruộng đến Trường Ttrung học cơ sở Tân Khánh Trung, Chợ Mương Điều, Chợ Thủ Củ, Rạch Kinh Xáng - Kinh Tắc, Rạch Mù U - Đường Cầm, Rạch Mương Điều, Rạch Thủ Củ xã Tân Khánh Trung.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/08/2026 đến 07:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Tỉnh lộ 848 từ Cầu Rạch Ruộng đến Trường Ttrung học cơ sở Tân Khánh Trung, Chợ Mương Điều, Chợ Thủ Củ, Rạch Kinh Xáng - Kinh Tắc, Rạch Mù U - Đường Cầm, Rạch Mương Điều, Rạch Thủ Củ xã Tân Khánh Trung.

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 19/08/2026 đến 18:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khu vực Rạch Tân Lợi xã Lấp Vò

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/08/2026 đến 18:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khu vực Thánh Thất Cao Đài ấp An Bình xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 09:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực trường Tiểu học Mỹ An Hưng A xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 21/08/2026 đến 10:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Ủy ban xã Mỹ An Hưng A cũ xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 21/08/2026 đến 12:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Cống Năm Tần xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/08/2026 đến 15:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Cua An Thái ấp An Thái xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thanh Bình





KHU VỰC: Một phần ấp Thượng, xã Tân Long (khu vực gần CS bao bì Tạ Minh Hải, xã Tân Quới cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/08/2026 đến 13:00:00 ngày 17/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng trạm BƠM TÂN THỚI 1, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/08/2026 đến 13:00:00 ngày 17/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thới, xã Tân Long (khu vực gần trạm bơm Bảy Nê, xã Tân Quới cũ)

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 17/08/2026 đến 17:00:00 ngày 17/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình Thượng, xã Tân Long (khu vực TDC Tân Bình Thượng, xã Tân Hòa cũ)

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 17/08/2026 đến 17:00:00 ngày 17/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã An Long (khu vực gần trạm bơm Trào Bông Đại, xã An Phong cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 16:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm bơm Trào Bông Đại, xã An Phong cũ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 16:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thới, xã Tân Long (khu vực gần lò sấy Nguyễn Văn Lâm, xã Tân Quới cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 12:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Thành (khu vực gần trạm Bơm Kháng Chiến 2B)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Bơm Kênh Kháng Chiến 2B, xã Bình Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa B, xã Thanh Bình (khu vực từ trạm bơm Thuận Hòa đến CDC Rọc Sen)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tây, xã Tân Thạnh (khu vực gần lò sấy Lư Chí Dũng)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 11:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm XX Nguyễn Thành Ngây, xã Tân Thạnh

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 19/08/2026 đến 16:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Nhà máy nước Bình Thành, xã Bình Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 11:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Cấp nước Hà Thanh, xã Bình Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 11:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Chánh, xã Bình Thành (khu vực Trần Phủ gần xay xát Kiến Bình)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/08/2026 đến 14:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Định, xã Bình Thành (khu vực Mương Mán)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tam Nông





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Cà Dâm, xã Tràm Chim. (Khu vực từ cầu Cà Dâm đến nhà ông Nguyễn Hữu Phúc).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/08/2026 đến 11:00:00 ngày 17/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Gò Cát, xã Phú Cường. (Khu vực từ trạm bơm Gò Cát 2 đến nhà ông Lê Thành Trung).

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/08/2026 đến 16:30:00 ngày 17/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4, ấp 5, xã Phú Cường. (Khu vực từ Chợ Hòa Bình đến trạm bơm Hòa Bình 1).

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 18/08/2026 đến 07:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Cà Dâm, ấp Tân Hưng, xã Tràm Chim. Một phần khu vực ấp 3, ấp 4, xã Phú Cường. (Khu vực từ Cây Xăng Trọng Trí dọc theo đường ĐT 855 đến chợ Hòa Bình).

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 18/08/2026 đến 17:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4, ấp 5, xã Phú Cường. (Khu vực từ Chợ Hòa Bình đến trạm bơm Hòa Bình 1).

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 18/08/2026 đến 18:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Tân Hưng, xã Tràm Chim. (Khu vực từ cầu Lung Bông đến trạm bơm Lê Thanh Hải 3).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 11:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, xã Phú Cường. (Khu vực từ ông Châu Văn Lên đến nhà bà Lâm Thị Thủy Tiên).

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/08/2026 đến 16:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Điền, xã Phú Thọ. (Khu vực từ nhà ông Nguyễn Văn Tiền đến nhà bà Phạm Thị Hằng).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 09:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Thọ A, xã Phú Thọ. (Khu vực từ Homestay Hoàng Anh đến nhà ông Trương Văn Đức).

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/08/2026 đến 10:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp An Thịnh, xã An Long. (Một phần khu vực cụm dân cư An Long và một phần khu vực cụm Phi Trường).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/08/2026 đến 17:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hồng Ngự





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực một phần đường Nguyễn Thị Minh Khai - Lê Thị Hồng Gấm

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/08/2026 đến 17:00:00 ngày 17/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng TB Nguyễn Văn Chớn, Phường An Bình

THỜI GIAN: Từ 08:43:00 ngày 17/08/2026 đến 09:23:00 ngày 17/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực một phần đường Nguyễn Thị Minh Khai - Lê Lợi - Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Trãi

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực một phần đường Lê Thị Hồng Gấm - Nguyễn Văn Trỗi

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Thường Lạc khu vực Chùa Thiên Đức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Thường Lạc khu vực Bình Hòa Hạ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực Trường Trung Học Tân Hội

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện