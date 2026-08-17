Lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV, Vietinbank mới nhất: Gửi tiết kiệm 650 triệu đồng tại Agribank nhận lãi bao nhiêu tại các kỳ hạn?

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Lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV, Vietinbank





Lãi suất ngân hàng hôm nay 17/8/2026

Theo Tạp chí Kinh tế Chứng khoán, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tiếp tục áp dụng khung lãi suất dành cho khách hàng cá nhân trong khoảng 2,6-6%/năm.

Cụ thể, kỳ hạn 1 tháng được niêm yết ở mức 2,6%/năm, trong khi kỳ hạn 3 tháng là 2,9%/năm.

Đối với các khoản tiết kiệm trung hạn, kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng cùng được áp dụng mức 4%/năm.

Ở nhóm dài hạn, kỳ hạn 12 tháng đạt 5,9%/năm, còn kỳ hạn 24 tháng tiếp tục có mức cao nhất trong biểu của Agribank là 6%/năm.

Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), khung huy động dành cho khách hàng cá nhân tiếp tục dao động trong khoảng 2,1-6%/năm.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cũng giữ biểu tiền gửi ổn định trong khoảng 2,1-6%/năm.

Theo Tạp chí An ninh tiền tệ, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tiếp tục duy trì dải từ 2,1-6%/năm.

Gửi tiết kiệm 650 triệu đồng tại Agribank nhận lãi bao nhiêu tại các kỳ hạn?

Bạn đọc có thể tính nhanh lãi suất tiền gửi tiết kiệm qua công thức dưới đây:

Tiền lãi theo tháng = Số tiền gửi x lãi suất (%/năm)/12 x số tháng gửi

Như vậy, gửi 650 triệu đồng tại Agribank, khách hàng có thể nhận mức lãi cao nhất như sau (áp dụng với khách hàng cá nhân gửi trực tiếp tại quầy):

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.



