Đất thừa sau thu hồi mở đường ở Hà Nội: Những phương án xử lý người dân cần biết

Thêm 5 trường hợp thu hồi đất không được bồi thường GĐXH - Theo dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ Nông Nghiệp và Môi trường đã đề xuất tăng từ 4 lên 9 trường hợp không được bồi thường về đất khi bị Nhà nước thu hồi đất.

Đất nằm trong diện thu hồi: Hiểu đúng quy trình để tránh thiệt thòi GĐXH - Không ít người dân lo lắng khi nhận được thông báo đất thuộc diện thu hồi phục vụ quy hoạch hoặc dự án phát triển hạ tầng. Tuy nhiên, theo TS. Luật sư Đặng Văn Cường, việc thu hồi đất phải tuân thủ quy trình chặt chẽ được quy định trong Luật Đất đai năm 2024, bảo đảm công khai, minh bạch và có sự tham gia của người dân.