Đất thừa sau thu hồi mở đường ở Hà Nội: Những phương án xử lý người dân cần biết

Đất thừa sau thu hồi mở đường ở Hà Nội: Những phương án xử lý người dân cần biết

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Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - “Sau khi bị nhà nước thu hồi đất để mở đường, thửa đất của tôi chỉ còn lại 15m2, tôi có được xây dựng công trình trên phần đất còn lại đó không?” Đây đang là câu hỏi mà nhiều người dân băn khoăn sau khi thuộc diện bị Nhà nước thu hồi đất quy hoạch.

Đất thừa sau thu hồi mở đường ở Hà Nội: Những phương án xử lý người dân cần biết - Ảnh 1.Thêm 5 trường hợp thu hồi đất không được bồi thường

GĐXH - Theo dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ Nông Nghiệp và Môi trường đã đề xuất tăng từ 4 lên 9 trường hợp không được bồi thường về đất khi bị Nhà nước thu hồi đất.

Đất thừa sau thu hồi mở đường ở Hà Nội: Những phương án xử lý người dân cần biết - Ảnh 2.Đất nằm trong diện thu hồi: Hiểu đúng quy trình để tránh thiệt thòi

GĐXH - Không ít người dân lo lắng khi nhận được thông báo đất thuộc diện thu hồi phục vụ quy hoạch hoặc dự án phát triển hạ tầng. Tuy nhiên, theo TS. Luật sư Đặng Văn Cường, việc thu hồi đất phải tuân thủ quy trình chặt chẽ được quy định trong Luật Đất đai năm 2024, bảo đảm công khai, minh bạch và có sự tham gia của người dân.

Đất thừa sau thu hồi mở đường ở Hà Nội: Những phương án xử lý người dân cần biết - Ảnh 3.Đất bị Nhà nước thu hồi, người dân được hưởng những quyền lợi gì?

GĐXH - Khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, nhiều người dân thường chỉ quan tâm đến tiền bồi thường mà chưa hiểu hết các quyền lợi khác được pháp luật bảo đảm. Theo TS. Luật sư Đặng Văn Cường, Luật Đất đai năm 2024 đã quy định khá đầy đủ về các khoản bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống sau khi bàn giao mặt bằng.

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