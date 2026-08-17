Đất thừa sau thu hồi mở đường ở Hà Nội: Những phương án xử lý người dân cần biết

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 17 - 23/8/2026: Danh sách khu dân cư bị cúp điện xếp hàng dài, có nơi 11 tiếng/ngày không có điện để dùngSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.
Lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV, Vietinbank mới nhất: Gửi tiết kiệm 650 triệu đồng tại Agribank nhận lãi bao nhiêu tại các kỳ hạn?Giá cả thị trường -
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm Agribank, Vietcombank, BIDV, Vietinbank ghi nhận mức cao nhất là 6,0%/năm.
Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 17 - 23/8/2026: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay 17/8: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng tốcGiá cả thị trường -
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng lên 144,8 triệu đồng/lượng, trong khi một số loại vàng nhẫn vọt tới 145,3 triệu đồng/lượng.
Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 17 - 23/8/2026: Hàng loạt hộ dân sẽ bị cúp điện cả ngày dài để phục vụ công tác sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đồng Nai sẽ mất điện cả ngày.
Đỉnh hơn cả SH Mode, xe máy điện giá 30 triệu đồng thiết kế cá tính, đi 142km/lần sạc, nâng cấp công nghệGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe máy điện dễ hút khách hơn Honda Vision nhờ thiết kế đẹp hơn cả SH Mode, giá cực rẻ chỉ 30 triệu đồng.
Tỷ giá USD hôm nay 17/8: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' bật tăngGiá cả thị trường -
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ hai ngày 17/8/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các tệ khác.
Năm 2026, tối đa bao nhiêu người được đứng tên trên sổ đỏSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Căn cứ theo Luật Đất đai 2024, hiện nay sổ đỏ không giới hạn về số lượng người đứng tên trên sổ đỏ nếu họ có chung quyền sử dụng đất.
Kích cỡ ngang Hyundai Custin, MPV điện 7 chỗ giá 750 triệu đồng tại Việt Nam chạy tới 500km/lần sạcGiá cả thị trường -
GĐXH - MPV điện 7 chỗ ra mắt Việt Nam với giá từ 750 triệu đồng mang theo kỳ vọng vực dậy doanh số của hãng sau nhiều trắc trở.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 17 - 23/8/2026: Nhiều khu vực sẽ bị cúp điện từ 7h đến 17hSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc TP. Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.