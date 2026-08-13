Ghế an toàn cho trẻ bày bán tràn lan thị trường, nên mua loại nào vừa kinh tế mà vẫn đảm bảo quy chuẩn?

Từ 15/8 không dùng ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô sẽ bị xử phạt như thế nào?

Từ 15/8, quy định xử phạt không dùng ghế an toàn cho trẻ em dưới 10 tuổi trên ô tô chính thức chuyển từ phạt tiền sang cảnh cáo. Thay vì bị phạt tiền như trước, tài xế chở trẻ em dưới 10 tuổi không trang bị ghế an toàn cho trẻ em sẽ bị áp dụng hình thức phạt cảnh cáo.

Trong khi đó, hành vi để trẻ nhỏ ngồi cùng hàng ghế với người lái xe vẫn bị xử phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Theo quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 118/2025/QH15, từ ngày 1/7, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m trên ô tô, người lái xe phải sử dụng và hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em. Đồng thời, trẻ không được ngồi cùng hàng ghế với người lái xe.

Mức phạt theo quy định tại Nghị định 168/2024 là từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định trên.

Từ 15/8, quy định xử phạt không dùng ghế an toàn cho trẻ em dưới 10 tuổi trên ô tô chính thức chuyển từ phạt tiền sang cảnh cáo.

Tuy nhiên, ngày 26/6, Chính phủ đã ban hành Nghị định 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168/2024. Trong đó, một trong những nội dung được quan tâm là quy định chỉ phạt cảnh cáo đối với người điều khiển ô tô thực hiện hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 mét mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp theo quy định (trừ ô tô kinh doanh vận tải hành khách) sẽ bị xử phạt bằng hình thức cảnh cáo.

Việc chuyển từ hình thức phạt tiền sang cảnh cáo được đánh giá là giải pháp tạo điều kiện để người dân có thêm thời gian trang bị ghế an toàn cho trẻ, đồng thời từng bước hình thành thói quen sử dụng thiết bị bảo vệ khi tham gia giao thông.

Theo các chuyên gia về an toàn giao thông, việc sử dụng ghế an toàn cho trẻ em không đơn thuần là yêu cầu bắt buộc của pháp luật mà còn là giải pháp bảo vệ hiệu quả, an toàn trẻ khi không may xảy ra va chạm. Nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy, ghế an toàn đạt chuẩn có thể giảm đáng kể nguy cơ tử vong và chấn thương nghiêm trọng đối với trẻ nhỏ trong các vụ tai nạn giao thông.

Các bậc phụ huynh vẫn nên chủ động trang bị và sử dụng đúng loại ghế an toàn phù hợp với độ tuổi, cân nặng và chiều cao của trẻ.

Nhiều phụ huynh chủ động sắm ghế an toàn cho trẻ

Ngay sau khi có thông tin về quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn dành cho trẻ em khi đi ô tô, nhiều gia đình tất bật tìm mua các loại ghế phù hợp và đúng quy chuẩn theo quy định.

Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội tại một số cửa hàng chuyên kinh doanh phụ kiện ô tô hay đồ dùng cho mẹ và bé ở Hà Nội như: Bibo Mart, Con cưng, Kid Plaza,... những ngày gần đây, nhu cầu tìm mua ghế an toàn cho trẻ đang tăng mạnh, thậm chí nhiều nơi rơi vào tình trạng 'cháy hàng'.

Anh Huy Hoàng (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: "Từ khi biết thông tin về quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn dành cho trẻ em khi đi ô tô, gia đình tôi cũng chủ động tìm kiếm, tham khảo mọi người để mua cho con một chiếc ghế lắp trên xe. Hiện trên thị trường đang có rất nhiều loại ghế an toàn dành cho trẻ khác nhau được bày bán gây nên sự bối rối cho người tiêu dùng. Ban đầu khi tìm hiểu tôi cũng rất băn khoăn không biết nên lựa chọn loại nào cho phù hợp, vừa đúng quy định, vừa đảm bảo chất lượng? Sau khi được tư vấn, gia đình tôi đã quyết định mua một sản phẩm nhập khẩu từ châu Âu, dù giá có hơi đắt nhưng đáp ứng được đủ các tiêu chí an toàn và có thể dùng được cho đến khi bé lớn hơn".

Nhiều phụ huynh chủ động tìm mua ghế bảo vệ trẻ em khi đi ô tô.

Các sản phẩm ghế an toàn cho trẻ trên thị trường hiện có giá dao động từ khoảng vài trăm đến hàng chục triệu đồng (tùy thương hiệu, tính năng sử dụng và xuất xứ hàng hóa). Nhiều mẫu ghế được thiết kế đa năng, có thể sử dụng cho nhiều giai đoạn phát triển của trẻ, giúp phụ huynh tiết kiệm chi phí và không phải trang bị nhiều lần mỗi khi con lớn hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh các sản phẩm chính hãng đạt tiêu chuẩn an toàn quốc tế, thị trường cũng xuất hiện nhiều loại ghế giá rẻ, không rõ nguồn gốc. Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần lựa chọn sản phẩm có chứng nhận an toàn, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và lắp đặt đúng cách để đảm bảo an toàn cho trẻ và không bị xử phạt khi vô tình không biết. Một chiếc ghế đắt tiền nhưng lắp sai vị trí hoặc cài dây không thể phát huy hiệu quả bảo vệ vốn có của nó.

Chị N.T.V (nhân viên bán hàng tại hệ thống cửa hàng Mẹ & Bé BiboMar ở Hà Nội) chia sẻ: "Trên thị trường hiện có nhiều thương hiệu ghế an toàn (ghế ngồi ô tô) cho trẻ uy tín. Các dòng sản phẩm đa dạng từ phân khúc phổ thông đến cao cấp, nổi bật với tính năng xoay 360 độ và tích hợp khóa ISOFIX. Tuy nhiên, mặt hàng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng nhất sẽ nằm trong mức giá từ 2 – 3 triệu đồng. Đối với những dòng sản phẩm này sẽ đạt chuẩn an toàn theo quy định và chất liệu ghế tốt tạo cảm giác thoải mái cho trẻ".

Trên các nền tảng số, ghế trẻ em được chào bán với đa dạng mẫu mã, chủng loại để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.

Cũng theo chị N.T.V, một số các thương hiệu đang được người tiêu dùng ưa chuộng như: Joie - một thương hiệu đến từ Anh Quốc, nổi tiếng với độ bền cao và đạt các tiêu chuẩn an toàn châu Âu. Nổi bật là các dòng ghế xoay 360 độ, dùng cho bé từ sơ sinh đến 12 tuổi.

Chicco là thương hiệu cao cấp của Ý với thiết kế sang trọng, đệm êm ái và công nghệ bảo vệ chống sốc hiện đại. Hay Zaracos - thương hiệu đến từ Mỹ với mức giá hợp lý, thiết kế thông minh, chất liệu vải thoáng khí, rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới.

Hay Combi – một thương hiệu nổi tiếng đến từ Nhật Bản, tập trung vào các dòng ghế nhỏ gọn, tích hợp đệm tản lực 3D cao cấp dành cho trẻ sơ sinh. Chilux & Fatzbaby là các thương hiệu phổ thông được nhiều phụ huynh lựa chọn nhờ giá thành phải chăng nhưng vẫn đáp ứng đủ tiêu chuẩn an toàn quốc tế".

Thị trường ghế an toàn cho trẻ trên ô tô ‘tăng nhiệt’ trước ngày quy định về xử phạt sắp có hiệu lực.