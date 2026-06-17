Giá bạc hôm nay 17/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm?
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 17/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ phục hồi về vùng 73 triệu đồng/kg.
Giá bạc hôm nay 17/6
Giá bạc trong nước
Giá bạc Phú Quý
Theo ghi nhận của chuyên trang Gia đình và Xã hội, giá bạc tại hệ thống Phú Qúy sáng nay đảo chiều tăng sau đà giảm ngày hôm qua, giá bán tại khung giờ 9h36 phút sáng nay đã phục hồi lên vùng 73,093 triệu đồng/kg, tương đương 2,741 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán sáng qua bất ngờ giảm xuống vùng 71,893 triệu đồng/kg, tương đương 2,696 triệu đồng/lượng.
Giá bạc Ancarat
Tại hệ thống Ancarat, giá bạc bán ra sáng nay cũng có sự điều chỉnh tăng. Giá bán niêm yết tại khung giờ 9h12 phút hiện đang duy trì ở vùng 73,067 triệu đồng/kg, tương đương 2,740 triệu đồng/lượng. Đã tăng 1,36 triệu đồng so với giá bán sáng qua (71,707 triệu đồng/kg, tương đương 2,689 triệu đồng/lượng).
Giá bạc Sacombank-SBJ
Tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc sáng nay cũng có sự điều chỉnh tăng nhẹ. Giá bán cập nhật tại khung giờ 09h18 phút sáng nay đang niêm yết ở vùng 73,120 triệu đồng/kg, tương đương 2,742 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán sáng qua còn đang ở vùng 72,320 triệu đồng/kg, tương đương 2,712 triệu đồng/lượng.
Giá bạc DOJI
Không nằm ngoài xu hướng, giá bạc tại hệ thống bạc Doji hôm nay cũng đã phục hồi so với giá bán sáng qua. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra ở vùng 2,741 triệu đồng/lượng và khoảng 13,705 triệu đồng/5 lượng. Trong khi đó giá bán sáng qua đang tụt ở vùng 2,696 triệu đồng/lượng và khoảng 13,480 triệu đồng/5 lượng.
Trong suốt vài tuần qua, giá bạc liên tục biến động, sau một nhịp giảm mạnh xuống vùng 65 triệu đồng/kg, giá bạc dù phục hồi nhưng không ổn định, tăng giảm liên tục khiến nhiều nhà đầu tư hoang mang vì khó nắm bắt.
Giá bạc thế giới hôm nay
Trên thị trường quốc tế, sau khi giá bạc tụt đáy xuống vùng 62 USD/ounce tuần trước. Bước sang tuần này, giá bạc có sự phục hồi tích cực lên vùng 70 USD/ounce.
Dù đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, tuy nhiên nhịp giảm sâu vừa qua cũng đã khiến cho giới đầu tư bất an, lo lắng. Nhịp giảm tuần trước đã chạm mức thấp nhất trong mấy tháng qua, thậm chí mức giảm đã tiệm cận mốc giảm từ thời điểm tháng 3/2026, cho thấy thị trường bạc thế giới cũng đang có những biến động mạnh.
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