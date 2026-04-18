Giá bạc hôm nay 18/4: Bạc trong nước lại chạm đỉnh

Thứ bảy, 10:56 18/04/2026 | Giá cả thị trường
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 18/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ lại bật tăng, chạm đỉnh 82-83 triệu đồng/kg sau phiêm giảm ngày hôm qua.

Giá bạc hôm nay 18/4

Giá bạc trong nước

Giá bạc Phú Qúy

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc mở phiên sáng nay bất ngờ tăng trở lại, chạm đỉnh của 2 ngày trước, giữ ở vùng 83,413 triệu đồng/kg, tương đương 3,128 triệu đồng/kg, tăng bật so với ngày hôm qua (giá bán mở phiên sáng qua chỉ niêm yết ở vùng 80,959 triệu đồng/kg).

Giá bạc hôm nay 18/4: Bảng giá bạc Phú Qúy.

Giá bạc Ancarat

Tại hệ thống Ancarat, sau đà giảm ngày hôm qua, giá bạc hôm nay cũng tăng trở lại, giá bạc bán ra sáng nay đang niêm yết quanh vùng 82,960 triệu đồng/kg, tương đương 3,111 triệu đồng/lượng, tăng hơn 2 triệu so với giá mở phiên sáng qua (80,853 triệu đồng/kg), tăng cao hơn cả giá bán niêm yết ngày hôm kia 16/4 (82,587 triệu đồng/kg).

Giá bạc hôm nay 18/4: Bảng giá bạc Ancarat

Giá bạc Sacombank-SBJ

Tương tự, tại Sacombank-SBJ, giá bạc sáng hôm nay 18/4 cũng có sự điều chỉnh tăng mạnh, giá bán duy trì quanh vùng 82,720 triệu đồng/kg, tương đương 3,102 triệu đồng/lượng, tăng hơn 2 triệu so với ngày hôm qua (80,400 triệu đồng/kg). 

Giá bạc hôm nay 18/4: Bảng giá bạc Sacombank-SBJ.

Giá bạc DOJI

Động thái tương tự cũng bắt gặp tại DOJI, bạc DOJI 99.9 đang được bán ở vùng 3,148 triệu đồng/lượng và 15,740 triệu đồng/5 lượng, trong khi giá bán sáng ngày hôm qua chỉ đang niêm yết ở ngưỡng 3,046 triệu đồng/lượng và 15,230 triệu đồng/5 lượng.

Hầu hết tại các hệ thống bạc trong nước đều ghi nhận giá có sự điều chỉnh tăng mạnh, chạm đỉnh giá của 2 ngày trước.

Giá bạc hôm nay 18/4: Bảng giá bạc tại DOJI.

Biểu đồ biến động giá bạc tại Doji 7 ngày qua.

Giá bạc quốc tế

Thị trường quốc tế, giá bạc cũng có động thái tăng mạnh so với ngày hôm qua, giá bán hôm nay vượt đỉnh của 3 ngày trước khi dao động quanh vùng 80,7-80,9 USD/ounce.

Những tín hiệu kỹ thuật cho thấy, chu kỳ giảm của bạc khá ngắn, biên độ giảm cũng không lớn, khi ngày hôm qua giá bạc giảm xuống 78,4 USD/ounce thì rất nhanh đã phục hồi trở lại. Biên độ dao động trong tuần qua đang tập trung tại vùng 76-80 USD/ounce.

Trước đó, biên độ dao động tập trung tại vùng 73 - 75 USD/ounce thì những ngày qua, giá bạc phục hồi mạnh, biên độ đã mở rộng khi chạm đỉnh 80 USD/oz cho thấy sự phục hồi, xu hướng tăng đã được xác lập trở lại.

Giá bạc thế giới hôm nay (18/4) bật tăng trở lại ngưỡng 80 USD/oz

Giá bạc hôm nay 17/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ quay đầu giảm 2 triệu đồng/kgGiá bạc hôm nay 17/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ quay đầu giảm 2 triệu đồng/kg

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 17/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm về vùng 80 triệu đồng/kg sau 2 ngày lập đỉnh

Giá bạc hôm nay 16/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm ra sao?Giá bạc hôm nay 16/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm ra sao?

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 16/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ duy trì ổn định quanh vùng 82-83 triệu đồng/kg.

GĐXH - Sedan hạng B Toyota Vios từ năm 2020 đang thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng với mức giá rẻ, thiết kế vẫn đẹp mắt nhưng liệu đây có là lựa chọn tốt?

GĐXH - Ô tô điện mini được hãng nâng cấp tầm hoạt động 301 km, thêm sạc nhanh DC và giữ giá rẻ, tiếp tục khuấy động phân khúc xe điện đô thị.

GĐXH - Hiện nay, nhà riêng tại phường Phú Lương, Hà Nội có nguồn cung tương đối dồi dào, giá bán cũng đã thiết lập mặt bằng mới, chạm ngưỡng 300 triệu đồng/m2.

GĐXH - SUV hạng B mới sở hữu thiết kế đẹp lấn át Kia Seltos và Honda HR-V, giá rẻ hơn cả Kia Morning và Grand i10.

GĐXH - Xe máy điện nổi bật với động cơ 2.500W, vận tốc tới 70 km/h và quãng đường gần 100 km mỗi lần sạc, hướng tới thay thế xe xăng.

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 5,9 - 10%.

GĐXH - Xe ga 150cc giúp khách hàng có cơ hội sở hữu phương tiện di chuyển thực dụng, đầy đủ công nghệ hàng đầu như Honda SH mà giá lại rẻ hơn rất nhiều.

GĐXH - Hiện nay, khu vực phường Kiến Hưng mới có lượng nhà riêng rao bán khá sôi nổi. Giá bán ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động từ 150 cho đến gần 400 triệu đồng/m2.

GĐXH - Sáng 17/4, thị trường ngoại tệ ghi nhận diễn biến trái chiều khi tỷ giá USD trên thị trường tự do giảm mạnh, trong khi hệ thống ngân hàng thương mại duy trì trạng thái ổn định, chỉ điều chỉnh nhẹ.

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 17/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm về vùng 80 triệu đồng/kg sau 2 ngày lập đỉnh

