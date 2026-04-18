Giá bạc hôm nay 18/4: Bạc trong nước lại chạm đỉnh
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 18/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ lại bật tăng, chạm đỉnh 82-83 triệu đồng/kg sau phiêm giảm ngày hôm qua.
Giá bạc hôm nay 18/4
Giá bạc trong nước
Giá bạc Phú Qúy
Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc mở phiên sáng nay bất ngờ tăng trở lại, chạm đỉnh của 2 ngày trước, giữ ở vùng 83,413 triệu đồng/kg, tương đương 3,128 triệu đồng/kg, tăng bật so với ngày hôm qua (giá bán mở phiên sáng qua chỉ niêm yết ở vùng 80,959 triệu đồng/kg).
Giá bạc Ancarat
Tại hệ thống Ancarat, sau đà giảm ngày hôm qua, giá bạc hôm nay cũng tăng trở lại, giá bạc bán ra sáng nay đang niêm yết quanh vùng 82,960 triệu đồng/kg, tương đương 3,111 triệu đồng/lượng, tăng hơn 2 triệu so với giá mở phiên sáng qua (80,853 triệu đồng/kg), tăng cao hơn cả giá bán niêm yết ngày hôm kia 16/4 (82,587 triệu đồng/kg).
Giá bạc Sacombank-SBJ
Tương tự, tại Sacombank-SBJ, giá bạc sáng hôm nay 18/4 cũng có sự điều chỉnh tăng mạnh, giá bán duy trì quanh vùng 82,720 triệu đồng/kg, tương đương 3,102 triệu đồng/lượng, tăng hơn 2 triệu so với ngày hôm qua (80,400 triệu đồng/kg).
Giá bạc DOJI
Động thái tương tự cũng bắt gặp tại DOJI, bạc DOJI 99.9 đang được bán ở vùng 3,148 triệu đồng/lượng và 15,740 triệu đồng/5 lượng, trong khi giá bán sáng ngày hôm qua chỉ đang niêm yết ở ngưỡng 3,046 triệu đồng/lượng và 15,230 triệu đồng/5 lượng.
Hầu hết tại các hệ thống bạc trong nước đều ghi nhận giá có sự điều chỉnh tăng mạnh, chạm đỉnh giá của 2 ngày trước.
Giá bạc quốc tế
Thị trường quốc tế, giá bạc cũng có động thái tăng mạnh so với ngày hôm qua, giá bán hôm nay vượt đỉnh của 3 ngày trước khi dao động quanh vùng 80,7-80,9 USD/ounce.
Những tín hiệu kỹ thuật cho thấy, chu kỳ giảm của bạc khá ngắn, biên độ giảm cũng không lớn, khi ngày hôm qua giá bạc giảm xuống 78,4 USD/ounce thì rất nhanh đã phục hồi trở lại. Biên độ dao động trong tuần qua đang tập trung tại vùng 76-80 USD/ounce.
Trước đó, biên độ dao động tập trung tại vùng 73 - 75 USD/ounce thì những ngày qua, giá bạc phục hồi mạnh, biên độ đã mở rộng khi chạm đỉnh 80 USD/oz cho thấy sự phục hồi, xu hướng tăng đã được xác lập trở lại.
Trải nghiệm ô tô giá 160 triệu đồng đi hơn 300km, sạc nhanh, rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SH hợp với chị em đang gây sốtGiá cả thị trường
GĐXH - Ô tô điện mini được hãng nâng cấp tầm hoạt động 301 km, thêm sạc nhanh DC và giữ giá rẻ, tiếp tục khuấy động phân khúc xe điện đô thị.