Giá bạc hôm nay 13/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ bất ngờ giảm
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 13/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ bất ngờ giảm 2 triệu đồng/kg sau đà tăng, giá bán quanh vùng 76 triệu đồng/kg.
Giá bạc hôm nay 13/4
Giá bạc trong nước
Giá bạc Phú Qúy
Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc sáng nay bất ngờ giảm mạnh sau đà tăng, giá giảm gần 2 triệu đồng/kg so với ngày hôm qua, giá mở phiên sáng nay tại hệ thống Phú Quý đang ghi nhận ở vùng 76,773 triệu đồng/kg, tương đương 2,879 triệu đồng/lượng.
Giá bạc Ancarat
Tại hệ thống Ancarat, giá bạc hôm nay cũng có sự điều chỉnh mạnh, giá bạc bán ra đang niêm yết quanh vùng 76,693 triệu đồng/kg, tương đương 2,876 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán 2 ngày trước đó vẫn niêm yết 78,213 triệu đồng/kg, tương đương 2,933 triệu đồng/kg.
Giá bạc Sacombank-SBJ
Tương tự, tại Sacombank-SBJ, giá bạc sáng hôm nay 13/4 cũng giảm mạnh so với những ngày trước, giá mở phiên sáng nay đang ghi nhận niêm yết quanh vùng 76,800 triệu đồng/kg, tương đương 2,880 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán của ngày hôm qua ở vùng 78 triệu đồng/kg bán ra, tương đương 2,925 triệu đồng/lượng.
Giá bạc DOJI
Động thái tương tự cũng bắt gặp tại DOJI, bạc DOJI 99.9 đang được bán ở vùng 2,899 triệu đồng/lượng và 14,495 triệu đồng/5 lượng (trong khi giá bán ngày hôm qua vẫn đang ở ngưỡng 2,959 triệu đồng/lượng và 14,795 triệu đồng/5 lượng). Hầu hết tại các hệ thống bạc trong nước đều ghi nhận giá có sự điều chỉnh giảm trong ngày hôm nay.
Giá bạc quốc tế
Thị trường quốc tế, giá bạc cũng trên đà giảm, trong khi giá bán của 2 ngày hôm trước đều quanh ngưỡng 75,9 USD/oz, thì hôm nay giá chỉ dao động quanh vùng 74 USD/oz.
Dù vậy, sau một đợt biến động mạnh, giá bạc quốc tế duy trì ở mức ổn định và có sự phục hồi nhẹ. Biên độ dao động được nâng lên, tập trung tại vùng 73 - 75 USD/ounce, cho thấy sự phục hồi, xu hướng tăng ngắn hạn đã được xác lập trở lại.
Giá vàng hôm nay 13/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn giảm 900 nghìn đồng/lượng.
Hà Nội: Giá bán không ngờ loạt nhà mặt phố tại phường Phú Lương tháng 4/2026Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, dù không có nguồn cung dồi dào như các phường Hà Đông, Dương Nội, Kiến Hưng, tuy nhiên giá nhà mặt phố tại phường Phú Lương cũng đã chạm ngưỡng 300 triệu đồng/m2.
Tỷ giá USD hôm nay 13/4: USD và Nhân dân tệ cùng nhích tăngGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Sáng 13/4, thị trường ngoại tệ trong nước ghi nhận xu hướng tăng nhẹ khi tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh đi lên.
Trải nghiệm xe máy điện giá 15,5 triệu đồng ở Việt Nam ngoại hình xinh xắn, pin bền, đi 77km/lần sạc, trang bị vượt tầm giáGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện với giá 15,49 triệu đồng gây chú ý với thiết kế nhỏ gọn, pin Graphene bền, đi 70–75 km/lần sạc, phù hợp học sinh, sinh viên.
Xe ô tô Hyundai giá giảm hàng trăm triệu đồng, Hyundai Grand i10, Hyundai Accent thấp hiếm thấy, rẻ chưa từng cóGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe ô tô Hyundai giảm sốc lên tới 220 triệu đồng nhờ ưu đãi lớn, các xe giá rẻ nay còn rẻ hơn.
Giá xe ô tô Honda mới nhất giảm sốc, thấp hiếm thấy nhờ ưu đãi: Honda City, Honda CR-V chưa bao giờ rẻ thếGiá cả thị trường - 17 giờ trước
GĐXH - Giá xe ô tô Honda đồng loạt áp dụng chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ trong tháng 4/2026, với mức ưu đãi lên tới 50%, giá lăn bánh của nhiều mẫu xe giảm đáng kể.
Xe ga 160cc giá 46 triệu đồng của Honda đẹp long lanh tựa SH Mode, trang bị sánh ngang SH, rẻ chỉ như Lead được lòng chị emGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Xe ga 160cc sở hữu thiết kế đẹp long lanh, dễ hút khách hơn cả SH và SH Mode nhờ giá bán hấp dẫn chỉ từ 46 triệu đồng.
Giá bạc hôm nay 12/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm như nào?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 12/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tiếp tục duy trì ổn định quanh vùng 78 triệu đồng/kg.
Thực tế xe máy điện giá 31,2 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, pin LFP, đi 181 km/lần sạc, động cơ siêu mạnh, rẻ chỉ như VisionGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện nổi bật với pin LFP, quãng đường tới 181 km mỗi lần sạc, động cơ 1.500W và thiết kế hiện đại cho người dùng đô thị.
Tháng 4/2026, nhà mặt phố tại phường Kiến Hưng, Hà Nội chạm ngưỡng gần 500 triệu đồng/m2Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, khu vực phường Kiến Hưng mới có lượng nhà mặt phố rao bán khá sôi nổi. Giá bán ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động từ 180 cho đến 500 triệu đồng/m2.
