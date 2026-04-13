Giá bạc hôm nay 13/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ bất ngờ giảm

Giá bạc hôm nay 13/4

Giá bạc trong nước

Giá bạc Phú Qúy

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc sáng nay bất ngờ giảm mạnh sau đà tăng, giá giảm gần 2 triệu đồng/kg so với ngày hôm qua, giá mở phiên sáng nay tại hệ thống Phú Quý đang ghi nhận ở vùng 76,773 triệu đồng/kg, tương đương 2,879 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Ancarat

Tại hệ thống Ancarat, giá bạc hôm nay cũng có sự điều chỉnh mạnh, giá bạc bán ra đang niêm yết quanh vùng 76,693 triệu đồng/kg, tương đương 2,876 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán 2 ngày trước đó vẫn niêm yết 78,213 triệu đồng/kg, tương đương 2,933 triệu đồng/kg.

Giá bạc Sacombank-SBJ

Tương tự, tại Sacombank-SBJ, giá bạc sáng hôm nay 13/4 cũng giảm mạnh so với những ngày trước, giá mở phiên sáng nay đang ghi nhận niêm yết quanh vùng 76,800 triệu đồng/kg, tương đương 2,880 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán của ngày hôm qua ở vùng 78 triệu đồng/kg bán ra, tương đương 2,925 triệu đồng/lượng.

Giá bạc DOJI

Động thái tương tự cũng bắt gặp tại DOJI, bạc DOJI 99.9 đang được bán ở vùng 2,899 triệu đồng/lượng và 14,495 triệu đồng/5 lượng (trong khi giá bán ngày hôm qua vẫn đang ở ngưỡng 2,959 triệu đồng/lượng và 14,795 triệu đồng/5 lượng). Hầu hết tại các hệ thống bạc trong nước đều ghi nhận giá có sự điều chỉnh giảm trong ngày hôm nay.

Giá bạc quốc tế

Thị trường quốc tế, giá bạc cũng trên đà giảm, trong khi giá bán của 2 ngày hôm trước đều quanh ngưỡng 75,9 USD/oz, thì hôm nay giá chỉ dao động quanh vùng 74 USD/oz.

Dù vậy, sau một đợt biến động mạnh, giá bạc quốc tế duy trì ở mức ổn định và có sự phục hồi nhẹ. Biên độ dao động được nâng lên, tập trung tại vùng 73 - 75 USD/ounce, cho thấy sự phục hồi, xu hướng tăng ngắn hạn đã được xác lập trở lại.