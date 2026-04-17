Giá bạc hôm nay 17/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ quay đầu giảm 2 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 17/4

Giá bạc trong nước

Giá bạc Phú Qúy

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc mở phiên sáng nay bất ngờ giảm sau đà tăng của những ngày trước đó, so với hôm qua, giá bạc Phú Qúy đã giảm 2 triệu đồng/kg, quay về vùng 80,959 triệu đồng/kg (trong khi giá bán ngày hôm qua vẫn dao động quanh vùng 83 triệu đồng/kg, tương đương 3,113 triệu đồng/lượng).

Giá bạc hôm nay 17/4: Bảng giá bạc Phú Qúy.

Giá bạc Ancarat

Tại hệ thống Ancarat, sau đà tăng mạnh những hôm trước, giá bạc hôm nay cũng giảm sâu so với 2 ngày trước đó, giá bạc bán ra sáng nay đang niêm yết quanh vùng 80,853 triệu đồng/kg trong khi giá bán của ngày hôm qua đang niêm yết quay vùng 82,587 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay 17/4: Bảng giá bạc Ancarat

Giá bạc Sacombank-SBJ

Tương tự, tại Sacombank-SBJ, giá bạc sáng hôm nay 17/4 cũng có sự điều chỉnh mạnh, giá bán duy trì quanh vùng 80,400 triệu đồng/kg (tương đương 3,015 triệu đồng/lượng) giảm gần 2 triệu/kg so với giá mở phiên sáng qua (82,240 triệu đồng/kg).

Giá bạc hôm nay 17/4: Bảng giá bạc Sacombank-SBJ.

Giá bạc DOJI

Động thái tương tự cũng bắt gặp tại DOJI, bạc DOJI 99.9 đang được bán ở vùng 3,046 triệu đồng/lượng và 15,230 triệu đồng/5 lượng, trong khi giá bán ngày hôm qua đang niêm yết ở ngưỡng 3,123 triệu đồng/lượng và 15,615 triệu đồng/5 lượng.

Hầu hết tại các hệ thống bạc trong nước đều ghi nhận giá có sự điều chỉnh giảm sau 2 ngày lập đỉnh.

Giá bạc hôm nay 17/4: Bảng giá bạc tại DOJI.

Biểu đồ biến động giá bạc tại Doji 7 ngày qua.

Giá bạc quốc tế

Thị trường quốc tế, giá bạc cũng có động thái giảm sau khi lập đỉnh, trong khi giá bán của 2 ngày trước đang dao động quanh ngưỡng 80 USD/oz thì hôm nay giá bán đã điều chỉnh giảm xuống 78,4 USD/ounce.

Dù giảm, tuy nhiên tốc độ giảm cũng không quá mạnh, biên độ dao động trong tuần qua đang tập trung tại vùng 76-80 USD/ounce.

Trước đó, biên độ dao động tập trung tại vùng 73 - 75 USD/ounce thì những ngày qua, giá bạc phục hồi mạnh, biên độ đã mở rộng khi chạm đỉnh 80 USD/oz cho thấy sự phục hồi, xu hướng tăng đã được xác lập trở lại.