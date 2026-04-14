Giá bạc hôm nay 14/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ điều chỉnh tăng giảm ra sao?

Giá bạc hôm nay 14/4

Giá bạc trong nước

Giá bạc Phú Qúy

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc sáng nay phục hồi, bật tăng sau đà giảm ngày hôm qua, giá bán ra mở phiên sáng nay dao động quanh vùng 78,319 triệu đồng/kg (trong khi giá mở phiên sáng qua ghi nhận ở vùng 76,773 triệu đồng/kg, tương đương 2,879 triệu đồng/lượng).

Giá bạc hôm nay 14/4: Bảng giá bạc Phú Qúy.

Giá bạc Ancarat

Tại hệ thống Ancarat, giá bạc hôm nay cũng có sự điều chỉnh tăng mạnh, giá bạc bán ra đang niêm yết quanh vùng 78,133 triệu đồng/lượng, giá bán hôm nay phục hồi gần 2 triệu đồng/kg so với ngày hôm qua (cụ thể, giá bán mở phiên sáng qua niêm yết quanh vùng 76,693 triệu đồng/kg, tương đương 2,876 triệu đồng/lượng).

Giá bạc hôm nay 14/4: Bảng giá bạc Ancarat

Giá bạc Sacombank-SBJ

Tương tự, tại Sacombank-SBJ, giá bạc sáng hôm nay 14/4 cũng phục hồi so với ngày hôm qua, trong khi giá mở phiên sáng qua đang ghi quanh vùng 76,800 triệu đồng/kg, tương đương 2,880 triệu đồng/lượng, thì hôm nay đã tăng trở lại vùng 78,320 triệu đồng/kg, tương đương 2,937 triệu đồng/lượng - vùng giá bán của ngày hôm kia 12/4.

Giá bạc hôm nay 14/4: Bảng giá bạc Sacombank-SBJ.

Giá bạc DOJI

Động thái tương tự cũng bắt gặp tại DOJI, bạc DOJI 99.9 đang được bán ở vùng 2,953 triệu đồng/lượng và 14,765 triệu đồng/5 lượng (trong khi giá bán ngày hôm qua vẫn đang ở ngưỡng 2,899 triệu đồng/lượng và 14,495 triệu đồng/5 lượng.

Hầu hết tại các hệ thống bạc trong nước đều ghi nhận giá có sự điều chỉnh giảm duy nhất trong ngày hôm qua và đều bật tăng trở lại trong ngày hôm nay.

Giá bạc hôm nay 14/4: Bảng giá bạc tại DOJI.

Biểu đồ biến động giá bạc tại Doji 7 ngày qua.

Giá bạc quốc tế

Thị trường quốc tế, giá bạc cũng trên đà tăng, trong khi giá bán của những ngày trước chỉ dao động quanh ngưỡng từ 74-75,9 USD/oz thì hôm nay đã bật tăng lên vùng 76,1 USD/oz.

Sau một đợt biến động mạnh, giá bạc quốc tế duy trì ở mức ổn định và có sự phục hồi nhẹ. Biên độ dao động được nâng lên, tập trung tại vùng 73 - 75 USD/ounce, cho thấy sự phục hồi, xu hướng tăng ngắn hạn đã được xác lập trở lại.

Giá bạc thế giới hôm nay (14/4) tăng nhẹ, đang giữ ở 76,1 USD/oz