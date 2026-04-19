Giá bạc hôm nay 19/4: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm?

Giá bạc hôm nay 19/4

Giá bạc trong nước

Giá bạc Phú Qúy

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc mở phiên sáng vẫn niêm yết giá bán mở phiên sáng qua, duy trì quanh vùng 83,413 triệu đồng/kg, tương đương 3,128 triệu đồng/kg.

Giá bạc Ancarat

Tại hệ thống Ancarat, sau đà giảm ngày hôm kia, giá bạc hôm qua tăng trở lại, giá bạc bán ra sáng qua đang niêm yết quanh vùng 82,960 triệu đồng/kg, tương đương 3,111 triệu đồng/lượng, tăng hơn 2 triệu so với giá mở phiên sáng kia (80,853 triệu đồng/kg). Sáng hôm nay 19/4, giá bạc vẫn niêm yết giá bán sáng ngày hôm qua.

Giá bạc Sacombank-SBJ

Tương tự, tại Sacombank-SBJ, giá bạc sáng hôm nay 19/4 cũng vẫn niêm yết quanh vùng 82,720 triệu đồng/kg, tương đương 3,102 triệu đồng/lượng, tức duy trì giá bán của ngày hôm qua.

Giá bạc DOJI

Động thái tương tự cũng bắt gặp tại DOJI, bạc DOJI 99.9 đang được bán ở vùng 3,148 triệu đồng/lượng và 15,740 triệu đồng/5 lượng, giá bán vẫn niêm yết giá mở phiên sáng 18/4.

Hầu hết tại các hệ thống bạc trong nước đều ghi nhận không có sự điều chỉnh về giá so với ngày hôm qua.

Ghi nhận cả tuần qua, giá bạc liên tục duy trì ở đỉnh 82-83 triệu đồng/kg, cho thấy sự phục hồi mạnh của thị trường bạc sau một đợt giảm sâu trước đó.

Giá bạc quốc tế

Thị trường quốc tế, dù có sự giảm nhẹ trong ngày, tuy nhiên giá bạc vẫn duy trì ở khu vực an toàn, giá bạc hôm nay ghi nhận quanh vùng 80,7-80,9 USD/ounce.

Những tín hiệu kỹ thuật cho thấy, chu kỳ giảm của bạc khá ngắn, biên độ giảm cũng không lớn, khi ngày hôm kia giá bạc giảm xuống 78,4 USD/ounce thì rất nhanh đã phục hồi trở lại, duy trì ở mức ổn định trong 2 ngày liên tiếp vừa qua.

Biên độ dao động trong tuần qua đang tập trung tại vùng 76-80 USD/ounce. Trước đó, biên độ dao động tập trung tại vùng 73 - 75 USD/ounce thì những ngày qua, giá bạc phục hồi mạnh, biên độ đã mở rộng khi chạm đỉnh 80 USD/oz, thậm chí chạm mốc 81 USD/oz cho thấy sự phục hồi, xu hướng tăng đã được xác lập trở lại.

