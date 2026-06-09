Giá bạc hôm nay 9/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm còn bao nhiêu?

Giá bạc hôm nay 9/6

Giá bạc trong nước

Giá bạc hôm nay ngày 9/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ chưa có bứt phá nào, giá vẫn quanh vùng 70-71 triệu đồng/kg.





Giá bạc Phú Quý

Theo ghi nhận của chuyên trang Gia đình và Xã hội, giá bạc tại hệ thống Phú Qúy sáng nay vẫn duy trì ở ngưỡng thấp. Dù đã tăng nhẹ 614.000 đồng/kg so với giá bán sáng qua, tuy nhiên giá bán mở phiên sáng nay vẫn dao động quanh vùng 70,853 triệu đồng/kg, tương đương 2,657 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Phú Quý 9/6.

Giá bạc Ancarat

Tại hệ thống Ancarat, giá bạc sáng nay tăng nhẹ, tuy nhiên giá bán vẫn loanh quanh trong vùng 70,800 triệu đồng/kg, tương đương 2,655 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán sáng qua đang ở vùng 70,160 triệu đồng/kg, tương đương 2,631 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Ancarat hôm nay 9/6.

Giá bạc Sacombank-SBJ

Bảng giá cập nhật lúc 8h56 phút tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc sáng niêm yết ở vùng 71,200 triệu đồng/kg, tương đương 2,670 triệu đồng/lượng. Đã giảm nhẹ 320.000 đồng/kg so với giá bán sáng qua ( 71,520 triệu đồng/kg, tương đương 2,682 triệu đồng/lượng). Dù vậy, hiện nay, giá bạc bán ra tại hệ thống Sacombank-SBJ vẫn đang nhỉnh hơn so với các hệ thống khác.

Giá bạc Sacombank-SBJ hôm nay 9/6.

Giá bạc DOJI

Giá bạc tại hệ thống bạc Doji sáng hôm nay, dù nhích nhẹ nhưng không đáng kể. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra ở vùng 2,658 triệu đồng/lượng và 13,290 triệu đồng/5 lượng trong khi giá bán sáng qua đang ở vùng 2,636 triệu đồng/lượng và khoảng 13,180 triệu đồng/5 lượng.

Giá bạc hôm nay 9/6: Bảng giá bạc tại DOJI.

Biểu đồ biến động giá bạc tại Doji 7 ngày qua.

Giá bạc thế giới hôm nay

Đà chững sau khi giảm tiếp tục tái diễn tại thị trường bạc quốc tế, giá bạc vẫn chịu sức ép lớn, duy trì quanh ngưỡng 67-68 USD/ounce. Nhịp giảm này là một trong những dịp giảm sâu nhất trong mấy tháng qua, thậm chí mức giảm đã tiệm cận mốc giảm từ thời điểm tháng 3/2026, cho thấy thị trường bạc thế giới cũng đang có những biến động mạnh. Nhiều kịch bản xấu được dự đoán. Tuy nhiên nhiều nhà đầu tư vẫn hy vọng, đây chỉ là những biến động ngắn hạn, đà phục hồi sẽ trở lại sau một vài phiên giao dịch sắp tới.

Giá bạc thế giới hôm nay (9/6) giảm xuống vùng 67 - 68 USD/oz.

Giá bạc hôm nay 8/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm tiếp? GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 8/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tiếp tục đà giảm kỷ lục, giá bạc ở quanh vùng 70 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay 7/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ biến động như nào? GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 7/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đi ngang sau đà giảm kỷ lục, giá bạc ở quanh vùng 70 triệu đồng/kg.



